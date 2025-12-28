経済指標カレンダー
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数 (Baker Hughes United States Total Rig Count)
名前が示すように、この値は、1944年以来ベーカー・ヒューズが1週間の最終営業日(通常は金曜日)の正午に公開してきた、米国の掘削リグの数を反映しています。この値は、石油および天然ガス掘削業界とその仕入先にとって重要なビジネスバロメータです。掘削リグで活動があると、対応するサービス産業の製品とサービスが消費されます。ただし、技術開発により、掘削リグの効率が向上しているため、リグの数の減少によってこの業界の弱点を推測することは容易ではありません。これは、特に他の指標と併せて、石油および天然ガス製品の需要の主要な指標であり続けています。
この指標値は米国経済の状態を示しており、USDに影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数 (Baker Hughes United States Total Rig Count)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
26 12月 2025
N/D
542
19 12月 2025
542
548
12 12月 2025
548
549
5 12月 2025
549
544
26 11月 2025
544
554
21 11月 2025
554
549
14 11月 2025
549
548
7 11月 2025
548
546
31 10月 2025
546
550
24 10月 2025
550
548
17 10月 2025
548
547
10 10月 2025
547
549
3 10月 2025
549
549
26 9月 2025
549
542
19 9月 2025
542
539
12 9月 2025
539
537
5 9月 2025
537
536
29 8月 2025
536
538
22 8月 2025
538
539
15 8月 2025
539
539
8 8月 2025
539
540
1 8月 2025
540
542
25 7月 2025
542
544
18 7月 2025
544
537
11 7月 2025
537
539
3 7月 2025
539
547
27 6月 2025
547
554
20 6月 2025
554
555
13 6月 2025
555
559
6 6月 2025
559
563
30 5月 2025
563
566
23 5月 2025
566
576
16 5月 2025
576
578
9 5月 2025
578
584
2 5月 2025
584
587
25 4月 2025
587
585
17 4月 2025
585
583
11 4月 2025
583
590
4 4月 2025
590
592
28 3月 2025
592
593
21 3月 2025
593
592
14 3月 2025
592
592
7 3月 2025
592
593
28 2月 2025
593
592
21 2月 2025
592
588
14 2月 2025
588
586
7 2月 2025
586
582
31 1月 2025
582
576
24 1月 2025
576
580
17 1月 2025
580
584
