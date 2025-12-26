カレンダーセクション

経済指標カレンダー

カナダの経済指標カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
GDP年率前期比 2.6% 3 Q 2025 -1.8% 期次
国内総生産前期比 0.6% 3 Q 2025 -0.5% 期次
失業率 6.5% 11月 2025 6.9% 月次
コアCPI前年比 2.9% 11月 2025 2.9% 月次
BoC金利決定 2.00% 2.25%
貿易収支 $​0.153 B 9月 2025 $​-6.427 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, CAD, ボクシングデー
2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD 投機筋ポジション
2026.01.01 00:00, CAD, 元日
2026.01.02 14:30, CAD, マークイット製造業PMI, 予測: 47.8, 前: 48.4

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC CAD 投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
カナダ人による外国証券購入 $​-11.575 B 10月 2025 $​21.620 B 月次
外国証券購入 $​46.622 B 10月 2025 $​31.316 B 月次
GDP 最後 参照 頻度
GDP前月比 -0.3% 10月 2025 0.2% 月次
GDP年率前期比 2.6% 3 Q 2025 -1.8% 期次
GDP暗黙価格前期比 0.8% 3 Q 2025 0.1% 期次
国内総生産前年比 0.4% 10月 2025 1.1% 月次
国内総生産前期比 0.6% 3 Q 2025 -0.5% 期次
労働 最後 参照 頻度
ADP非農業部門雇用者数の変化 19.2 K 12月 2021 102.1 K 月次
パートタイム雇用変化 63.0 K 11月 2025 85.1 K 月次
フルタイム雇用変化 -9.4 K 11月 2025 -18.5 K 月次
労働力率 65.1% 11月 2025 65.3% 月次
労働生産性前期比 0.9% 3 Q 2025 -1.0% 期次
失業率 6.5% 11月 2025 6.9% 月次
雇用変化 53.6 K 11月 2025 66.6 K 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 2.2% 11月 2025 2.2% 月次
CPI前月比 0.1% 11月 2025 0.2% 月次
IPPI前年比 6.1% 11月 2025 5.7% 月次
IPPI前月比 0.9% 11月 2025 1.7% 月次
RMPI前年比 6.4% 11月 2025 5.8% 月次
RMPI前月比 0.3% 11月 2025 1.6% 月次
コアCPI前年比 2.9% 11月 2025 2.9% 月次
コアCPI前月比 -0.1% 11月 2025 0.6% 月次
トリムCPI前年比 2.8% 11月 2025 3.0% 月次
中央値CPI前年比 2.8% 11月 2025 3.0% 月次
共通CPI前年比 2.8% 11月 2025 2.7% 月次
金銭 最後 参照 頻度
BoC金利決定 2.00% 2.25%
取引 最後 参照 頻度
経常収支 $​-9.680 B 3 Q 2025 $​-21.557 B 期次
貿易収支 $​0.153 B 9月 2025 $​-6.427 B 月次
輸入 $​64.078 B 9月 2025 $​66.831 B 月次
輸出 $​64.231 B 9月 2025 $​60.404 B 月次
政府 最後 参照 頻度
予算収支 $​-2.278 B 10月 2025 $​-5.023 B 月次
予算収支、会計年度 $​-18.369 B 10月 2025 $​-16.091 B 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
アイヴィPMI 48.4 11月 2025 52.4 月次
アイヴィPMI n.s.a 44.5 11月 2025 51.7 月次
マークイット製造業PMI 48.4 11月 2025 49.6 月次
企業利益前期比 3.8% 3 Q 2025 -2.4% 期次
卸売業取引前月比 0.1% 10月 2025 0.6% 月次
工業売上高前月比 -1.0% 10月 2025 3.6% 月次
建設許可前月比 14.9% 10月 2025 5.9% 月次
稼働率 78.5% 3 Q 2025 77.6% 期次
消費者 最後 参照 頻度
コア小売売上高前月比 -0.6% 10月 2025 -0.1% 月次
小売売上高前月比 -0.2% 10月 2025 -0.9% 月次
ハウジング 最後 参照 頻度
CMHC住宅建設着工数 254.058 K 11月 2025 232.245 K 月次
新規住宅価格指数前月比 0.0% 11月 2025 -0.4% 月次