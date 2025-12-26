経済指標カレンダー
カナダの経済指標カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|GDP年率前期比
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|期次
|国内総生産前期比
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|期次
|失業率
|6.5%
|11月 2025
|6.9%
|月次
|コアCPI前年比
|2.9%
|11月 2025
|2.9%
|月次
|BoC金利決定
|2.00%
|2.25%
|貿易収支
|$0.153 B
|9月 2025
|$-6.427 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, CAD, ボクシングデー
2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD 投機筋ポジション
2026.01.01 00:00, CAD, 元日
2026.01.02 14:30, CAD, マークイット製造業PMI, 予測: 47.8, 前: 48.4
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|CFTC CAD 投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|カナダ人による外国証券購入
|$-11.575 B
|10月 2025
|$21.620 B
|月次
|外国証券購入
|$46.622 B
|10月 2025
|$31.316 B
|月次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|GDP前月比
|-0.3%
|10月 2025
|0.2%
|月次
|GDP年率前期比
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|期次
|GDP暗黙価格前期比
|0.8%
|3 Q 2025
|0.1%
|期次
|国内総生産前年比
|0.4%
|10月 2025
|1.1%
|月次
|国内総生産前期比
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|ADP非農業部門雇用者数の変化
|19.2 K
|12月 2021
|102.1 K
|月次
|パートタイム雇用変化
|63.0 K
|11月 2025
|85.1 K
|月次
|フルタイム雇用変化
|-9.4 K
|11月 2025
|-18.5 K
|月次
|労働力率
|65.1%
|11月 2025
|65.3%
|月次
|労働生産性前期比
|0.9%
|3 Q 2025
|-1.0%
|期次
|失業率
|6.5%
|11月 2025
|6.9%
|月次
|雇用変化
|53.6 K
|11月 2025
|66.6 K
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|2.2%
|11月 2025
|2.2%
|月次
|CPI前月比
|0.1%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|IPPI前年比
|6.1%
|11月 2025
|5.7%
|月次
|IPPI前月比
|0.9%
|11月 2025
|1.7%
|月次
|RMPI前年比
|6.4%
|11月 2025
|5.8%
|月次
|RMPI前月比
|0.3%
|11月 2025
|1.6%
|月次
|コアCPI前年比
|2.9%
|11月 2025
|2.9%
|月次
|コアCPI前月比
|-0.1%
|11月 2025
|0.6%
|月次
|トリムCPI前年比
|2.8%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|中央値CPI前年比
|2.8%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|共通CPI前年比
|2.8%
|11月 2025
|2.7%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|BoC金利決定
|2.00%
|2.25%
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支
|$-9.680 B
|3 Q 2025
|$-21.557 B
|期次
|貿易収支
|$0.153 B
|9月 2025
|$-6.427 B
|月次
|輸入
|$64.078 B
|9月 2025
|$66.831 B
|月次
|輸出
|$64.231 B
|9月 2025
|$60.404 B
|月次
|政府
|最後
|参照
|前
|頻度
|予算収支
|$-2.278 B
|10月 2025
|$-5.023 B
|月次
|予算収支、会計年度
|$-18.369 B
|10月 2025
|$-16.091 B
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|アイヴィPMI
|48.4
|11月 2025
|52.4
|月次
|アイヴィPMI n.s.a
|44.5
|11月 2025
|51.7
|月次
|マークイット製造業PMI
|48.4
|11月 2025
|49.6
|月次
|企業利益前期比
|3.8%
|3 Q 2025
|-2.4%
|期次
|卸売業取引前月比
|0.1%
|10月 2025
|0.6%
|月次
|工業売上高前月比
|-1.0%
|10月 2025
|3.6%
|月次
|建設許可前月比
|14.9%
|10月 2025
|5.9%
|月次
|稼働率
|78.5%
|3 Q 2025
|77.6%
|期次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|コア小売売上高前月比
|-0.6%
|10月 2025
|-0.1%
|月次
|小売売上高前月比
|-0.2%
|10月 2025
|-0.9%
|月次
|ハウジング
|最後
|参照
|前
|頻度
|CMHC住宅建設着工数
|254.058 K
|11月 2025
|232.245 K
|月次
|新規住宅価格指数前月比
|0.0%
|11月 2025
|-0.4%
|月次