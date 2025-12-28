購買担当者指数(PMI®)は、世界中の大規模および発展中経済を代表する厳選された企業の月次調査に基づいています。

製造業者および製造業のPMI(IHS Markit / BMEドイツ製造PMI®)は、月次アンケートによってIHS Markitによって収集されます。このアンケートは、業界および会社の従業員の詳細な数によって、そしてGDPへの貢献に基づいて分類された、製造業部門の約400社の購買担当マネージャまたはマネージングディレクタによって回答されます。

キー数値は、購買担当者指数®(PMI)です。PMIは、新規受注(30％)、生産(25％)、雇用(20％)、仕入れ先納期(15％)、在庫(10％)の5つの指標の加重平均です。PMIの計算では、仕入先の納期指数は他の指数と同じ方向に移動するように反転されます。

指標は季節調整されています。調整後の元データは、最初の公開後に改訂されることはありません。一方、季節調整済みデータは、季節調整係数が更新されるため、必要に応じて修正できます。

調査は月の後半に行われます。調査は前月と比較した変化について尋ねます。これから、各変数について拡散指数が計算されます。これは、改善を報告している企業の割合と、状況に変化がないと報告している企業の割合の半分の合計から生じます。これらの指数は0～100で変動し、50.0の値は前月から変更がないことを表します。50.0を超える値は改善または伸びを示し、50.0を下回る値は悪化または低下を示します。50.0からの偏差が大きければ大きいほど、前月からの変化は大きくなります。

指数は製造業の経済情勢の概観を提供するためにまとめられています。それは経済全体の早期指標です。製造業PMIの伸びは好調な市況を示しており、ユーロにとってプラスと見なすことができます。

直近値: