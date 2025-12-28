経済指標カレンダー
Markitドイツ製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|中
|N/D
|48.7
|
48.2
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
購買担当者指数(PMI®)は、世界中の大規模および発展中経済を代表する厳選された企業の月次調査に基づいています。
製造業者および製造業のPMI(IHS Markit / BMEドイツ製造PMI®)は、月次アンケートによってIHS Markitによって収集されます。このアンケートは、業界および会社の従業員の詳細な数によって、そしてGDPへの貢献に基づいて分類された、製造業部門の約400社の購買担当マネージャまたはマネージングディレクタによって回答されます。
キー数値は、購買担当者指数®(PMI)です。PMIは、新規受注(30％)、生産(25％)、雇用(20％)、仕入れ先納期(15％)、在庫(10％)の5つの指標の加重平均です。PMIの計算では、仕入先の納期指数は他の指数と同じ方向に移動するように反転されます。
指標は季節調整されています。調整後の元データは、最初の公開後に改訂されることはありません。一方、季節調整済みデータは、季節調整係数が更新されるため、必要に応じて修正できます。
調査は月の後半に行われます。調査は前月と比較した変化について尋ねます。これから、各変数について拡散指数が計算されます。これは、改善を報告している企業の割合と、状況に変化がないと報告している企業の割合の半分の合計から生じます。これらの指数は0～100で変動し、50.0の値は前月から変更がないことを表します。50.0を超える値は改善または伸びを示し、50.0を下回る値は悪化または低下を示します。50.0からの偏差が大きければ大きいほど、前月からの変化は大きくなります。
指数は製造業の経済情勢の概観を提供するためにまとめられています。それは経済全体の早期指標です。製造業PMIの伸びは好調な市況を示しており、ユーロにとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Markitドイツ製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
