欧州連合景況感指標 (European Union Economic Sentiment Indicator)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
欧州委員会 (European Commission)
セクター
ビジネス
97.0 95.8
96.8
最後の発表 重要性 実際 予測
96.5
97.0
次の発表 実際 予測
景況感指数（Economic Sentiment Indicator）は、産業信頼指数 (40%)、サービス信頼度指標(30%)、消費者信頼感指標 (20%)、建設信頼感指標 (5%) 、実質貿易信頼感指標 (5%)の5つの市場信頼指数に基づいて毎月計算されます。結果の計算における指数の重みは、セクターの代表性とGDP計算における割合の2つの基準に従って決定されます。

指標のすべてのコンポーネントは、主要業界の代表者のアンケートを含む要因分析に基づいて計算されます。ユーロ圏のサンプルサイズは、製造業の全部門を代表する約55,000社と、ユーロ圏の24,000世帯です。各国の企業と世帯の数は、特定の国のユーロ圏経済への貢献度に応じて選択されます。

企業は現在のビジネス状況（注文数、生産高、在庫、消費者活動）を評価し、今後3ヶ月間の見通しを提供します。インタビューされた世帯は、個人の財政状態、貯蓄、雇用の可能性、ユーロ圏（国）の経済における全体的な状況を評価します。

この指数は季節調整されています。回答者には、状況が改善されたか、悪化したか、変わらないか、上記変数の定性的評価を提供するよう求められます。

この指標は、現在のユーロ圏経済を評価し、さらなる発展を予測するために用いられます。経済情勢指標の伸びは、業界レベルと消費者レベルの両方で状況が改善されたことを示しています。これは、ユーロ相場の短期的な伸びにつながる可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合景況感指標 (European Union Economic Sentiment Indicator)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
97.0
95.8
96.8
10月 2025
96.8
95.1
95.6
9月 2025
95.5
94.8
95.3
8月 2025
95.2
94.5
95.8
7月 2025
95.8
96.0
94.2
6月 2025
94.0
93.5
94.8
5月 2025
94.8
94.4
93.6
4月 2025
93.6
95.5
95.0
3月 2025
95.2
95.1
96.3
2月 2025
96.3
96.0
95.3
1月 2025
95.2
95.0
93.7
12月 2024
93.7
96.1
95.6
11月 2024
95.8
96.5
95.7
10月 2024
95.6
97.2
96.3
9月 2024
96.2
96.9
96.5
8月 2024
96.6
95.5
96.0
7月 2024
95.8
95.3
95.9
6月 2024
95.9
96.6
96.1
5月 2024
96.0
94.9
95.6
4月 2024
95.6
94.9
96.2
3月 2024
96.3
94.2
95.5
2月 2024
95.4
97.1
96.1
1月 2024
96.2
97.4
96.3
12月 2023
96.4
93.4
94.0
11月 2023
93.8
93.2
93.5
10月 2023
93.3
93.2
93.4
9月 2023
93.3
93.8
93.6
8月 2023
93.3
94.8
94.5
7月 2023
94.5
95.8
95.3
6月 2023
95.3
97.8
96.4
5月 2023
96.5
99.2
99.0
4月 2023
99.3
99.4
99.2
3月 2023
99.3
99.7
99.6
2月 2023
99.7
97.8
99.8
1月 2023
99.9
94.6
97.1
12月 2022
95.8
93.0
94.0
11月 2022
93.7
93.0
92.7
10月 2022
92.5
95.5
93.6
9月 2022
93.7
98.2
97.3
8月 2022
97.6
101.4
98.9
7月 2022
99.0
104.4
103.5
6月 2022
104.0
105.0
105.0
5月 2022
105.0
106.7
104.9
4月 2022
105.0
111.2
106.7
3月 2022
108.5
113.4
113.9
2月 2022
114.0
114.0
112.7
1月 2022
112.7
116.5
113.8
12月 2021
115.3
118.1
117.6
11月 2021
117.5
118.3
118.6
10月 2021
118.6
117.7
117.8
