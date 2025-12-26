経済指標カレンダー
米国の経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|4.3%
|3 Q 2025
|3.8%
|期次
|失業率
|4.6%
|11月 2025
|4.4%
|月次
|CPI前年比
|2.7%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|Fed金利決定
|3.75%
|4.00%
|貿易収支
|$-52.828 B
|9月 2025
|$-59.265 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数, 前: 406
2025.12.26 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数, 前: 542
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数前月比, 予測: -0.7%, 前: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数前年比, 予測: -6.0%, 前: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数, 前: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, ダラス連銀製造業景況指数（Dallas Fed Manufacturing Index）
2025.12.29 15:30, USD, EIA週間原油在庫
2025.12.29 15:30, USD, EIAクッシングの原油備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA原油輸入の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA留出燃料生産量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA蒸留備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIAガソリン生産量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA暖房石油備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIAガソリン備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA製油所原油の日々の投入量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA製油所稼働率の変更
2025.12.29 16:30, USD, 3か月債入札, 前: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6か月債入札, 前: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, CFTC銅投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC銀投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC金投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC原油投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC金投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTCアルミニウム投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTCトウモロコシ投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC天然ガス投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC大豆投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC小麦投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
2025.12.30 14:00, USD, HPI前月比, 予測: 0.2%, 前: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, 住宅価格指数前年比, 予測: 1.3%, 前: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, HPI, 予測: 436.1, 前: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比, 予測: 1.1%, 前: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比, 予測: -0.4%, 前: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20s.a前月比, 予測: 0.2%, 前: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, MNIシカゴ景気指標, 予測: 42.4, 前: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, ダラスFedサービス歳入
2025.12.30 15:30, USD, ダラスFedサービス景気指数
2025.12.31 13:30, USD, 新規失業保険申請件数, 予測: 227 K, 前: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, 失業保険申請件数, 予測: 1.910 M, 前: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, 新規失業保険申請件数4週平均, 予測: 220.018 K, 前: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, 4週債入札, 前: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, 8週債入札, 前: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA天然ガス貯蔵量変化, 予測: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, FOMC議事録
2026.01.01 00:00, USD, 元日
2026.01.02 14:45, USD, マークイット製造業PMI, 予測: 52.3, 前: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
2026.01.02 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
2026.01.03 15:00, USD, ISM製造業PMI
2026.01.03 15:00, USD, ISM仕入価格
2026.01.03 15:00, USD, ISM製造業雇用
2026.01.03 15:00, USD, ISM製造業新規受注
2026.01.05 16:30, USD, 3か月債入札
2026.01.05 16:30, USD, 6か月債入札
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|10年TIPS入札
|1.843%
|1.734%
|10年債入札
|4.175%
|4.074%
|20年債券オークション
|4.798%
|4.706%
|2年債入札
|3.499%
|3.489%
|30年TIPS入札
|2.650%
|2.403%
|30年債入札
|4.773%
|4.694%
|3か月債入札
|3.560%
|3.560%
|3年債入札
|3.614%
|3.579%
|4週債入札
|3.570%
|3.580%
|52週債入札
|3.380%
|3.460%
|5年TIPS入札
|1.433%
|1.182%
|5年債入札
|3.747%
|3.562%
|6か月債入札
|3.485%
|3.495%
|7年債入札
|3.930%
|3.781%
|8週債入札
|3.585%
|3.585%
|CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTCアルミニウム投機的ネットポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTCトウモロコシ投機的ネットポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTC原油投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTC大豆投機的ネットポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTC天然ガス投機的ネットポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTC小麦投機的ネットポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTC金投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTC金投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTC銀投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|CFTC銅投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|GDP売上高前期比
|4.6%
|3 Q 2025
|7.5%
|期次
|国内総所得前期比
|2.3%
|1 Q 2018
|2.1%
|期次
|国内総生産前期比
|4.3%
|3 Q 2025
|3.8%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|ADP非農業部門雇用者数
|-31 K
|11月 2025
|42 K
|月次
|CB雇用動向指数
|105.80
|11月 2025
|106.24
|月次
|Challenger人員削減
|N/D
|11月 2025
|153.074 K
|月次
|Challenger人員削減前年比
|N/D
|11月 2025
|175.3%
|月次
|FED労働市場情勢指数
|1.5
|6月 2017
|3.3
|月次
|JOLTS求人労働異動調査
|7.670 M
|10月 2025
|7.658 M
|月次
|U6失業率
|8.7%
|11月 2025
|8.0%
|月次
|労働力率
|62.5%
|11月 2025
|62.4%
|月次
|単位労働コスト前期比
|1.0%
|2 Q 2025
|1.6%
|期次
|失業保険申請件数
|1.923 M
|13 12月 2025
|1.885 M
|週次
|失業率
|4.6%
|11月 2025
|4.4%
|月次
|実質所得前月比
|N/D
|11月 2025
|-0.1%
|月次
|従業員福利前期比
|0.8%
|3 Q 2025
|0.7%
|期次
|政府給与
|-5 K
|11月 2025
|-157 K
|月次
|新規失業保険申請件数
|214 K
|20 12月 2025
|224 K
|週次
|新規失業保険申請件数4週平均
|216.750 K
|20 12月 2025
|217.500 K
|週次
|時間当たり賃金前年比
|3.5%
|11月 2025
|3.8%
|月次
|時間当たり賃金前月比
|0.1%
|11月 2025
|0.4%
|月次
|民間非農業部門給与
|69 K
|11月 2025
|52 K
|月次
|製造業給与
|-5 K
|11月 2025
|-9 K
|月次
|週平均労働時間
|34.3
|11月 2025
|34.2
|月次
|雇用コスト指数前期比
|0.8%
|3 Q 2025
|0.9%
|期次
|雇用賃金前期比
|0.8%
|3 Q 2025
|1.0%
|期次
|非農業生産性前期比
|3.3%
|2 Q 2025
|2.4%
|期次
|非農業部門雇用者数
|64 K
|11月 2025
|-105 K
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI
|325.031
|11月 2025
|324.368
|月次
|CPI n.s.a.
|324.122
|11月 2025
|324.800
|月次
|CPI n.s.a. 前月比
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|月次
|CPI前年比
|2.7%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|CPI前月比
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|月次
|GDP価格指数前期比
|3.8%
|3 Q 2025
|2.1%
|期次
|PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比
|N/D
|11月 2025
|2.8%
|月次
|PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|月次
|PPI前年比
|2.7%
|9月 2025
|2.6%
|月次
|PPI前月比
|0.3%
|9月 2025
|-0.1%
|月次
|クリーブランドFed中央値CPI前月比
|0.1%
|11月 2025
|0.1%
|月次
|コアCPI
|331.068
|11月 2025
|330.542
|月次
|コアCPI n.s.a.
|330.425
|11月 2025
|330.804
|月次
|コアCPI n.s.a. 前月比
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|月次
|コアCPI前年比
|2.6%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|コアCPI前月比
|N/D
|11月 2025
|0.2%
|月次
|コアPPI前年比
|2.6%
|9月 2025
|2.8%
|月次
|コアPPI前月比
|0.1%
|9月 2025
|-0.1%
|月次
|コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比
|N/D
|11月 2025
|2.8%
|月次
|コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比
|N/D
|11月 2025
|0.2%
|月次
|コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前期比
|2.9%
|3 Q 2025
|2.6%
|期次
|コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）年次
|1.5%
|2017
|1.5%
|年次
|ダラスFedトリム平均 PCEインフレ率
|N/D
|10月 2025
|2.8%
|月次
|ミシガン大学5年先期待インフレ
|3.2%
|12月 2025
|3.2%
|月次
|ミシガン大学期待インフレ
|4.2%
|12月 2025
|4.1%
|月次
|個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前期比
|2.8%
|3 Q 2025
|2.1%
|期次
|個人消費支出価格指数（PCE Price Index）年次
|1.7%
|2017
|1.7%
|年次
|輸入物価指数(原油を除く)前月比
|0.2%
|9月 2025
|0.2%
|月次
|輸入物価指数（Import Price Index）前年比
|0.3%
|9月 2025
|0.0%
|月次
|輸入物価指数（Import Price Index）前月比
|0.0%
|9月 2025
|0.1%
|月次
|輸出物価指数（Export Price Index）前年比
|3.8%
|9月 2025
|3.4%
|月次
|輸出物価指数（Export Price Index）前月比
|0.0%
|9月 2025
|0.1%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|Fed金利決定
|3.75%
|4.00%
|TIC全体純資本フロー
|$-37.3 B
|10月 2025
|$184.3 B
|月次
|TIC純長期取引
|$17.5 B
|10月 2025
|$173.2 B
|月次
|スワップを含むTIC純長期取引
|$17.5 B
|10月 2025
|$173.2 B
|月次
|国内財務省債券のTIC外国為替純購入
|$-61.2 B
|10月 2025
|$25.2 B
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|商品貿易収支
|N/D
|9月 2025
|$-85.541 B
|月次
|経常収支
|$-251.312 B
|2 Q 2025
|$-439.822 B
|期次
|貿易収支
|$-52.828 B
|9月 2025
|$-59.265 B
|月次
|輸入
|$342.133 B
|9月 2025
|$340.185 B
|月次
|輸出
|$289.305 B
|9月 2025
|$280.921 B
|月次
|政府
|最後
|参照
|前
|頻度
|連邦予算収支
|N/D
|11月 2025
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|EIAガソリン備蓄の変化
|N/D
|19 12月 2025
|4.808 M
|週次
|EIAガソリン生産量の変化
|N/D
|19 12月 2025
|0.033 M
|週次
|EIAクッシングの原油備蓄の変化
|N/D
|19 12月 2025
|-0.742 M
|週次
|EIA原油輸入の変化
|N/D
|19 12月 2025
|-0.719 M
|週次
|EIA天然ガス貯蔵量変化
|N/D
|19 12月 2025
|-167 B
|週次
|EIA暖房石油備蓄の変化
|N/D
|19 12月 2025
|0.267 M
|週次
|EIA留出燃料生産量の変化
|N/D
|19 12月 2025
|-0.228 M
|週次
|EIA蒸留備蓄の変化
|N/D
|19 12月 2025
|1.712 M
|週次
|EIA製油所原油の日々の投入量の変化
|N/D
|19 12月 2025
|0.128 M
|週次
|EIA製油所稼働率の変更
|N/D
|19 12月 2025
|0.3%
|週次
|EIA週間原油在庫
|N/D
|19 12月 2025
|-1.274 M
|週次
|FED稼働率
|76.0%
|11月 2025
|76.1%
|月次
|FED鉱工業生産前月比
|0.1%
|11月 2025
|-0.3%
|月次
|Fed工業生産前月比
|0.0%
|11月 2025
|0.0%
|月次
|Fed鉱工業生産前年比
|-0.1%
|11月 2025
|1.6%
|月次
|ISM-NY業況指数
|804.5
|3月 2021
|810.9
|月次
|ISM-NY現在業況指数
|37.2
|3月 2021
|35.5
|月次
|ISM仕入価格
|N/D
|11月 2025
|58.0
|月次
|ISM製造業PMI
|N/D
|11月 2025
|48.7
|月次
|ISM製造業新規受注
|N/D
|11月 2025
|49.4
|月次
|ISM製造業雇用
|N/D
|11月 2025
|46.0
|月次
|ISM非製造業PMI
|N/D
|11月 2025
|52.4
|月次
|ISM非製造業価格
|N/D
|11月 2025
|70.0
|月次
|ISM非製造業新規受注
|N/D
|11月 2025
|56.2
|月次
|ISM非製造業景気指数
|N/D
|11月 2025
|54.3
|月次
|ISM非製造業雇用
|N/D
|11月 2025
|48.2
|月次
|MNIシカゴ景気指標
|36.3
|11月 2025
|43.8
|月次
|NFIB中小企業楽観主義
|99.0
|11月 2025
|98.2
|月次
|NY Empire State製造指数
|-3.9
|12月 2025
|18.7
|月次
|カンザスFed工業生産
|N/D
|12月 2025
|月次
|カンザス連銀製造業景況総合指数
|N/D
|12月 2025
|月次
|シカゴ連銀全米活動指数（Chicago Fed National Activity Index）
|N/D
|10月 2025
|-0.12
|月次
|ダラスFedサービス景気指数
|N/D
|11月 2025
|-9.4
|月次
|ダラスFedサービス歳入
|N/D
|11月 2025
|-6.4
|月次
|ダラス連銀製造業景況指数（Dallas Fed Manufacturing Index）
|N/D
|11月 2025
|-5.0
|月次
|フィラデルフィア連邦準備制度仕入価格
|43.6
|12月 2025
|56.1
|月次
|フィラデルフィア連邦準備制度新規受注
|5.0
|12月 2025
|-8.6
|月次
|フィラデルフィア連邦準備制度業況指数
|41.6
|12月 2025
|49.6
|月次
|フィラデルフィア連邦準備制度設備投資指数
|30.3
|12月 2025
|26.7
|月次
|フィラデルフィア連邦準備制度雇用
|12.9
|12月 2025
|6.0
|月次
|フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
|-10.2
|12月 2025
|-1.7
|月次
|ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
|N/D
|26 12月 2025
|542
|週次
|ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
|N/D
|26 12月 2025
|406
|週次
|マークイットサービス業業PMI
|54.1
|11月 2025
|54.8
|月次
|マークイット統合PMI
|N/D
|11月 2025
|54.8
|月次
|マークイット製造業PMI
|52.2
|11月 2025
|52.5
|月次
|リッチモンドFedサービス歳入
|N/D
|12月 2025
|月次
|リッチモンドFed製造業出荷数
|-20
|9月 2025
|-5
|月次
|リッチモンド連銀製造業景況指数
|-17
|9月 2025
|-7
|月次
|企業利益前期比
|4.4%
|3 Q 2025
|0.2%
|期次
|企業在庫前月比
|0.2%
|9月 2025
|0.0%
|月次
|卸売在庫前月比
|0.5%
|9月 2025
|0.0%
|月次
|卸売業取引前月比
|-0.2%
|9月 2025
|-0.2%
|月次
|景気先行指数前月比
|-0.3%
|11月 2025
|月次
|耐久財受注前月比
|-2.2%
|10月 2025
|0.7%
|月次
|航空機を除く非防衛資本財受注前月比
|0.5%
|10月 2025
|1.1%
|月次
|製造業受注(輸送を除く)前月比
|-0.1%
|8月 2025
|0.5%
|月次
|製造業受注前月比
|1.3%
|8月 2025
|-1.3%
|月次
|輸送を除く耐久財受注前月比
|0.2%
|10月 2025
|0.7%
|月次
|防衛を除く耐久財受注前月比
|-1.5%
|10月 2025
|0.1%
|月次
|非防衛資本財受注(航空機を除く)前月比
|0.7%
|10月 2025
|1.2%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|CB消費者信頼感指標
|89.1
|12月 2025
|92.9
|月次
|FED消費者信用前月比
|$9.18 B
|10月 2025
|$11.01 B
|月次
|ガス/自動車を除く小売売上高自動車とガス前月比
|0.5%
|10月 2025
|0.0%
|月次
|コア小売売上高前月比
|0.4%
|10月 2025
|0.1%
|月次
|ミシガン大学消費者信頼感指数
|52.9
|12月 2025
|53.3
|月次
|ミシガン大学消費者期待指数
|54.6
|12月 2025
|55.0
|月次
|ミシガン大学現条件
|50.4
|12月 2025
|50.7
|月次
|個人所得前月比
|N/D
|11月 2025
|0.4%
|月次
|個人消費前月比
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|月次
|実質PCE前月比
|N/D
|11月 2025
|0.0%
|月次
|実質PCE前期比
|3.5%
|3 Q 2025
|2.5%
|期次
|小売制御前月比
|0.8%
|10月 2025
|-0.1%
|月次
|小売在庫(自動車を除く)前月比
|0.0%
|9月 2025
|月次
|小売在庫前月比
|0.4%
|9月 2025
|月次
|小売売上高前年比
|3.5%
|10月 2025
|4.2%
|月次
|小売売上高前月比
|0.0%
|10月 2025
|0.1%
|月次
|ハウジング
|最後
|参照
|前
|頻度
|HPI
|435.4
|9月 2025
|435.6
|月次
|HPI前月比
|0.0%
|9月 2025
|0.4%
|月次
|NAHB住宅市場指数（NAHB Housing Market Index）
|39
|12月 2025
|38
|月次
|S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
|-0.5%
|9月 2025
|-0.6%
|月次
|S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20s.a前月比
|0.1%
|9月 2025
|0.1%
|月次
|S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
|1.4%
|9月 2025
|1.6%
|月次
|中古住宅販売件数
|4.13 M
|11月 2025
|4.11 M
|月次
|中古住宅販売件数前月比
|0.5%
|11月 2025
|1.5%
|月次
|住宅価格指数前年比
|1.7%
|9月 2025
|2.4%
|月次
|住宅建設着工数
|N/D
|9月 2025
|1.307 M
|月次
|住宅建設着工数前月比
|N/D
|9月 2025
|-8.5%
|月次
|住宅販売契約指数
|76.3
|10月 2025
|74.9
|月次
|住宅販売契約指数前年比
|-0.4%
|10月 2025
|-0.9%
|月次
|住宅販売契約指数前月比
|1.9%
|10月 2025
|0.1%
|月次
|建設支出前月比
|0.2%
|8月 2025
|0.2%
|月次
|建設許可前月比
|N/D
|9月 2025
|-3.7%
|月次
|建設許可（Building Permits）
|N/D
|9月 2025
|1.312 M
|月次
|新築住宅販売戸数前月比
|N/D
|9月 2025
|20.5%
|月次
|新築住宅販売戸数（New Home Sales）
|N/D
|9月 2025
|0.800 M
|月次