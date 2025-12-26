米国の経済カレンダーと指標

カレンダーセクション

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 4.3% 3 Q 2025 3.8% 期次
失業率 4.6% 11月 2025 4.4% 月次
CPI前年比 2.7% 11月 2025 3.0% 月次
Fed金利決定 3.75% 4.00%
貿易収支 $​-52.828 B 9月 2025 $​-59.265 B 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数, 前: 406
2025.12.26 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数, 前: 542
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数前月比, 予測: -0.7%, 前: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数前年比, 予測: -6.0%, 前: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数, 前: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, ダラス連銀製造業景況指数（Dallas Fed Manufacturing Index）
2025.12.29 15:30, USD, EIA週間原油在庫
2025.12.29 15:30, USD, EIAクッシングの原油備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA原油輸入の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA留出燃料生産量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA蒸留備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIAガソリン生産量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA暖房石油備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIAガソリン備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA製油所原油の日々の投入量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA製油所稼働率の変更
2025.12.29 16:30, USD, 3か月債入札, 前: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6か月債入札, 前: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, CFTC銅投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC銀投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC金投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC原油投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC金投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTCアルミニウム投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTCトウモロコシ投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC天然ガス投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC大豆投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC小麦投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
2025.12.30 14:00, USD, HPI前月比, 予測: 0.2%, 前: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, 住宅価格指数前年比, 予測: 1.3%, 前: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, HPI, 予測: 436.1, 前: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比, 予測: 1.1%, 前: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比, 予測: -0.4%, 前: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20s.a前月比, 予測: 0.2%, 前: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, MNIシカゴ景気指標, 予測: 42.4, 前: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, ダラスFedサービス歳入
2025.12.30 15:30, USD, ダラスFedサービス景気指数
2025.12.31 13:30, USD, 新規失業保険申請件数, 予測: 227 K, 前: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, 失業保険申請件数, 予測: 1.910 M, 前: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, 新規失業保険申請件数4週平均, 予測: 220.018 K, 前: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, 4週債入札, 前: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, 8週債入札, 前: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA天然ガス貯蔵量変化, 予測: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, FOMC議事録
2026.01.01 00:00, USD, 元日
2026.01.02 14:45, USD, マークイット製造業PMI, 予測: 52.3, 前: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
2026.01.02 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
2026.01.03 15:00, USD, ISM製造業PMI
2026.01.03 15:00, USD, ISM仕入価格
2026.01.03 15:00, USD, ISM製造業雇用
2026.01.03 15:00, USD, ISM製造業新規受注
2026.01.05 16:30, USD, 3か月債入札
2026.01.05 16:30, USD, 6か月債入札

市場 最後 参照 頻度
10年TIPS入札 1.843% 1.734%
10年債入札 4.175% 4.074%
20年債券オークション 4.798% 4.706%
2年債入札 3.499% 3.489%
30年TIPS入札 2.650% 2.403%
30年債入札 4.773% 4.694%
3か月債入札 3.560% 3.560%
3年債入札 3.614% 3.579%
4週債入札 3.570% 3.580%
52週債入札 3.380% 3.460%
5年TIPS入札 1.433% 1.182%
5年債入札 3.747% 3.562%
6か月債入札 3.485% 3.495%
7年債入札 3.930% 3.781%
8週債入札 3.585% 3.585%
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTCアルミニウム投機的ネットポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTCトウモロコシ投機的ネットポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTC原油投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTC大豆投機的ネットポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTC天然ガス投機的ネットポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTC小麦投機的ネットポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTC金投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTC金投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTC銀投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
CFTC銅投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
GDP売上高前期比 4.6% 3 Q 2025 7.5% 期次
国内総所得前期比 2.3% 1 Q 2018 2.1% 期次
国内総生産前期比 4.3% 3 Q 2025 3.8% 期次
労働 最後 参照 頻度
ADP非農業部門雇用者数 -31 K 11月 2025 42 K 月次
CB雇用動向指数 105.80 11月 2025 106.24 月次
Challenger人員削減 N/D 11月 2025 153.074 K 月次
Challenger人員削減前年比 N/D 11月 2025 175.3% 月次
FED労働市場情勢指数 1.5 6月 2017 3.3 月次
JOLTS求人労働異動調査 7.670 M 10月 2025 7.658 M 月次
U6失業率 8.7% 11月 2025 8.0% 月次
労働力率 62.5% 11月 2025 62.4% 月次
単位労働コスト前期比 1.0% 2 Q 2025 1.6% 期次
失業保険申請件数 1.923 M 13 12月 2025 1.885 M 週次
失業率 4.6% 11月 2025 4.4% 月次
実質所得前月比 N/D 11月 2025 -0.1% 月次
従業員福利前期比 0.8% 3 Q 2025 0.7% 期次
政府給与 -5 K 11月 2025 -157 K 月次
新規失業保険申請件数 214 K 20 12月 2025 224 K 週次
新規失業保険申請件数4週平均 216.750 K 20 12月 2025 217.500 K 週次
時間当たり賃金前年比 3.5% 11月 2025 3.8% 月次
時間当たり賃金前月比 0.1% 11月 2025 0.4% 月次
民間非農業部門給与 69 K 11月 2025 52 K 月次
製造業給与 -5 K 11月 2025 -9 K 月次
週平均労働時間 34.3 11月 2025 34.2 月次
雇用コスト指数前期比 0.8% 3 Q 2025 0.9% 期次
雇用賃金前期比 0.8% 3 Q 2025 1.0% 期次
非農業生産性前期比 3.3% 2 Q 2025 2.4% 期次
非農業部門雇用者数 64 K 11月 2025 -105 K 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI 325.031 11月 2025 324.368 月次
CPI n.s.a. 324.122 11月 2025 324.800 月次
CPI n.s.a. 前月比 N/D 11月 2025 0.3% 月次
CPI前年比 2.7% 11月 2025 3.0% 月次
CPI前月比 N/D 11月 2025 0.3% 月次
GDP価格指数前期比 3.8% 3 Q 2025 2.1% 期次
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比 N/D 11月 2025 2.8% 月次
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比 N/D 11月 2025 0.3% 月次
PPI前年比 2.7% 9月 2025 2.6% 月次
PPI前月比 0.3% 9月 2025 -0.1% 月次
クリーブランドFed中央値CPI前月比 0.1% 11月 2025 0.1% 月次
コアCPI 331.068 11月 2025 330.542 月次
コアCPI n.s.a. 330.425 11月 2025 330.804 月次
コアCPI n.s.a. 前月比 N/D 11月 2025 0.3% 月次
コアCPI前年比 2.6% 11月 2025 3.0% 月次
コアCPI前月比 N/D 11月 2025 0.2% 月次
コアPPI前年比 2.6% 9月 2025 2.8% 月次
コアPPI前月比 0.1% 9月 2025 -0.1% 月次
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比 N/D 11月 2025 2.8% 月次
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比 N/D 11月 2025 0.2% 月次
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前期比 2.9% 3 Q 2025 2.6% 期次
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）年次 1.5% 2017 1.5% 年次
ダラスFedトリム平均 PCEインフレ率 N/D 10月 2025 2.8% 月次
ミシガン大学5年先期待インフレ 3.2% 12月 2025 3.2% 月次
ミシガン大学期待インフレ 4.2% 12月 2025 4.1% 月次
個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前期比 2.8% 3 Q 2025 2.1% 期次
個人消費支出価格指数（PCE Price Index）年次 1.7% 2017 1.7% 年次
輸入物価指数(原油を除く)前月比 0.2% 9月 2025 0.2% 月次
輸入物価指数（Import Price Index）前年比 0.3% 9月 2025 0.0% 月次
輸入物価指数（Import Price Index）前月比 0.0% 9月 2025 0.1% 月次
輸出物価指数（Export Price Index）前年比 3.8% 9月 2025 3.4% 月次
輸出物価指数（Export Price Index）前月比 0.0% 9月 2025 0.1% 月次
金銭 最後 参照 頻度
Fed金利決定 3.75% 4.00%
TIC全体純資本フロー $​-37.3 B 10月 2025 $​184.3 B 月次
TIC純長期取引 $​17.5 B 10月 2025 $​173.2 B 月次
スワップを含むTIC純長期取引 $​17.5 B 10月 2025 $​173.2 B 月次
国内財務省債券のTIC外国為替純購入 $​-61.2 B 10月 2025 $​25.2 B 月次
取引 最後 参照 頻度
商品貿易収支 N/D 9月 2025 $​-85.541 B 月次
経常収支 $​-251.312 B 2 Q 2025 $​-439.822 B 期次
貿易収支 $​-52.828 B 9月 2025 $​-59.265 B 月次
輸入 $​342.133 B 9月 2025 $​340.185 B 月次
輸出 $​289.305 B 9月 2025 $​280.921 B 月次
政府 最後 参照 頻度
連邦予算収支 N/D 11月 2025 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
EIAガソリン備蓄の変化 N/D 19 12月 2025 4.808 M 週次
EIAガソリン生産量の変化 N/D 19 12月 2025 0.033 M 週次
EIAクッシングの原油備蓄の変化 N/D 19 12月 2025 -0.742 M 週次
EIA原油輸入の変化 N/D 19 12月 2025 -0.719 M 週次
EIA天然ガス貯蔵量変化 N/D 19 12月 2025 -167 B 週次
EIA暖房石油備蓄の変化 N/D 19 12月 2025 0.267 M 週次
EIA留出燃料生産量の変化 N/D 19 12月 2025 -0.228 M 週次
EIA蒸留備蓄の変化 N/D 19 12月 2025 1.712 M 週次
EIA製油所原油の日々の投入量の変化 N/D 19 12月 2025 0.128 M 週次
EIA製油所稼働率の変更 N/D 19 12月 2025 0.3% 週次
EIA週間原油在庫 N/D 19 12月 2025 -1.274 M 週次
FED稼働率 76.0% 11月 2025 76.1% 月次
FED鉱工業生産前月比 0.1% 11月 2025 -0.3% 月次
Fed工業生産前月比 0.0% 11月 2025 0.0% 月次
Fed鉱工業生産前年比 -0.1% 11月 2025 1.6% 月次
ISM-NY業況指数 804.5 3月 2021 810.9 月次
ISM-NY現在業況指数 37.2 3月 2021 35.5 月次
ISM仕入価格 N/D 11月 2025 58.0 月次
ISM製造業PMI N/D 11月 2025 48.7 月次
ISM製造業新規受注 N/D 11月 2025 49.4 月次
ISM製造業雇用 N/D 11月 2025 46.0 月次
ISM非製造業PMI N/D 11月 2025 52.4 月次
ISM非製造業価格 N/D 11月 2025 70.0 月次
ISM非製造業新規受注 N/D 11月 2025 56.2 月次
ISM非製造業景気指数 N/D 11月 2025 54.3 月次
ISM非製造業雇用 N/D 11月 2025 48.2 月次
MNIシカゴ景気指標 36.3 11月 2025 43.8 月次
NFIB中小企業楽観主義 99.0 11月 2025 98.2 月次
NY Empire State製造指数 -3.9 12月 2025 18.7 月次
カンザスFed工業生産 N/D 12月 2025 月次
カンザス連銀製造業景況総合指数 N/D 12月 2025 月次
シカゴ連銀全米活動指数（Chicago Fed National Activity Index） N/D 10月 2025 -0.12 月次
ダラスFedサービス景気指数 N/D 11月 2025 -9.4 月次
ダラスFedサービス歳入 N/D 11月 2025 -6.4 月次
ダラス連銀製造業景況指数（Dallas Fed Manufacturing Index） N/D 11月 2025 -5.0 月次
フィラデルフィア連邦準備制度仕入価格 43.6 12月 2025 56.1 月次
フィラデルフィア連邦準備制度新規受注 5.0 12月 2025 -8.6 月次
フィラデルフィア連邦準備制度業況指数 41.6 12月 2025 49.6 月次
フィラデルフィア連邦準備制度設備投資指数 30.3 12月 2025 26.7 月次
フィラデルフィア連邦準備制度雇用 12.9 12月 2025 6.0 月次
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index） -10.2 12月 2025 -1.7 月次
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数 N/D 26 12月 2025 542 週次
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数 N/D 26 12月 2025 406 週次
マークイットサービス業業PMI 54.1 11月 2025 54.8 月次
マークイット統合PMI N/D 11月 2025 54.8 月次
マークイット製造業PMI 52.2 11月 2025 52.5 月次
リッチモンドFedサービス歳入 N/D 12月 2025 月次
リッチモンドFed製造業出荷数 -20 9月 2025 -5 月次
リッチモンド連銀製造業景況指数 -17 9月 2025 -7 月次
企業利益前期比 4.4% 3 Q 2025 0.2% 期次
企業在庫前月比 0.2% 9月 2025 0.0% 月次
卸売在庫前月比 0.5% 9月 2025 0.0% 月次
卸売業取引前月比 -0.2% 9月 2025 -0.2% 月次
景気先行指数前月比 -0.3% 11月 2025 月次
耐久財受注前月比 -2.2% 10月 2025 0.7% 月次
航空機を除く非防衛資本財受注前月比 0.5% 10月 2025 1.1% 月次
製造業受注(輸送を除く)前月比 -0.1% 8月 2025 0.5% 月次
製造業受注前月比 1.3% 8月 2025 -1.3% 月次
輸送を除く耐久財受注前月比 0.2% 10月 2025 0.7% 月次
防衛を除く耐久財受注前月比 -1.5% 10月 2025 0.1% 月次
非防衛資本財受注(航空機を除く)前月比 0.7% 10月 2025 1.2% 月次
消費者 最後 参照 頻度
CB消費者信頼感指標 89.1 12月 2025 92.9 月次
FED消費者信用前月比 $​9.18 B 10月 2025 $​11.01 B 月次
ガス/自動車を除く小売売上高自動車とガス前月比 0.5% 10月 2025 0.0% 月次
コア小売売上高前月比 0.4% 10月 2025 0.1% 月次
ミシガン大学消費者信頼感指数 52.9 12月 2025 53.3 月次
ミシガン大学消費者期待指数 54.6 12月 2025 55.0 月次
ミシガン大学現条件 50.4 12月 2025 50.7 月次
個人所得前月比 N/D 11月 2025 0.4% 月次
個人消費前月比 N/D 11月 2025 0.3% 月次
実質PCE前月比 N/D 11月 2025 0.0% 月次
実質PCE前期比 3.5% 3 Q 2025 2.5% 期次
小売制御前月比 0.8% 10月 2025 -0.1% 月次
小売在庫(自動車を除く)前月比 0.0% 9月 2025 月次
小売在庫前月比 0.4% 9月 2025 月次
小売売上高前年比 3.5% 10月 2025 4.2% 月次
小売売上高前月比 0.0% 10月 2025 0.1% 月次
ハウジング 最後 参照 頻度
HPI 435.4 9月 2025 435.6 月次
HPI前月比 0.0% 9月 2025 0.4% 月次
NAHB住宅市場指数（NAHB Housing Market Index） 39 12月 2025 38 月次
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比 -0.5% 9月 2025 -0.6% 月次
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20s.a前月比 0.1% 9月 2025 0.1% 月次
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比 1.4% 9月 2025 1.6% 月次
中古住宅販売件数 4.13 M 11月 2025 4.11 M 月次
中古住宅販売件数前月比 0.5% 11月 2025 1.5% 月次
住宅価格指数前年比 1.7% 9月 2025 2.4% 月次
住宅建設着工数 N/D 9月 2025 1.307 M 月次
住宅建設着工数前月比 N/D 9月 2025 -8.5% 月次
住宅販売契約指数 76.3 10月 2025 74.9 月次
住宅販売契約指数前年比 -0.4% 10月 2025 -0.9% 月次
住宅販売契約指数前月比 1.9% 10月 2025 0.1% 月次
建設支出前月比 0.2% 8月 2025 0.2% 月次
建設許可前月比 N/D 9月 2025 -3.7% 月次
建設許可（Building Permits） N/D 9月 2025 1.312 M 月次
新築住宅販売戸数前月比 N/D 9月 2025 20.5% 月次
新築住宅販売戸数（New Home Sales） N/D 9月 2025 0.800 M 月次