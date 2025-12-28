カレンダーセクション

日本株式への外国投資 (Foreign Investment in Japan Stocks)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
財務省 (Ministry of Finance)
セクター
政府
¥​-1234.8 B
¥​214.2 B
最後の発表 重要性 実際 予測
¥​-1234.8 B
次の発表 実際 予測
国内株式への外貨投資は、日本非居住者による日本企業の株式への投資額（日本円単位）を示しています。国内市場における資金の流入と流出のバランスは、経済の強さと外国企業に対する企業の魅力を示しています。

外国人投資家と言っても様々な種類があり、年金や政府系ファンドなど長期投資家もいれば、ヘッジファンドのように短期間で巨額の取引を繰り返す投資家も多い状態です。

日本に住む外国人の比率はわずか1%台であり、主要国で最低レベルです。しかし、日々の売買では様相が一変し、海外勢の売買比率は約6割に跳ね上がります。

日本における外国投資の奇妙な例として、震災の際に日本に資金が集まるという特徴があります。一般的に震災はその国から資金をなくす要因となりますが、日本の場合には復興特需というものがあり、復興に際して建築事業などの需要が高まるため資本が集まるという特徴があります。

直近値:

実際のデータ

"日本株式への外国投資 (Foreign Investment in Japan Stocks)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
20 12月 2025
¥​-1234.8 B
¥​214.2 B
13 12月 2025
¥​528.3 B
¥​132.8 B
6 12月 2025
¥​96.8 B
¥​655.7 B
29 11月 2025
¥​655.6 B
¥​-351.5 B
22 11月 2025
¥​-348.7 B
¥​1021.0 B
15 11月 2025
¥​1020.9 B
¥​-346.6 B
8 11月 2025
¥​-347.3 B
¥​690.1 B
1 11月 2025
¥​690.1 B
¥​1345.3 B
25 10月 2025
¥​1344.2 B
¥​752.6 B
18 10月 2025
¥​752.6 B
¥​1886.6 B
11 10月 2025
¥​1885.0 B
¥​2476.1 B
4 10月 2025
¥​2479.9 B
¥​-961.8 B
27 9月 2025
¥​-963.3 B
¥​-1747.1 B
20 9月 2025
¥​-1747.5 B
¥​-2032.8 B
13 9月 2025
¥​-2034.0 B
¥​108.6 B
6 9月 2025
¥​108.6 B
¥​-785.7 B
30 8月 2025
¥​-785.7 B
¥​-496.2 B
23 8月 2025
¥​-496.8 B
¥​1167.0 B
16 8月 2025
¥​1161.7 B
¥​495.5 B
9 8月 2025
¥​489.3 B
¥​193.9 B
2 8月 2025
¥​193.0 B
¥​743.3 B
26 7月 2025
¥​743.3 B
¥​571.9 B
19 7月 2025
¥​571.9 B
¥​442.3 B
12 7月 2025
¥​446.0 B
¥​611.5 B
5 7月 2025
¥​611.7 B
¥​651.3 B
28 6月 2025
¥​651.3 B
¥​-524.1 B
21 6月 2025
¥​-524.3 B
¥​473.3 B
14 6月 2025
¥​473.4 B
¥​179.8 B
7 6月 2025
¥​180.2 B
¥​336.1 B
31 5月 2025
¥​336.1 B
¥​309.1 B
24 5月 2025
¥​309.3 B
¥​715.3 B
17 5月 2025
¥​714.9 B
¥​439.4 B
10 5月 2025
¥​439.0 B
¥​968.0 B
26 4月 2025
¥​278.3 B
¥​705.6 B
19 4月 2025
¥​705.6 B
¥​1044.9 B
12 4月 2025
¥​1043.7 B
¥​1783.5 B
5 4月 2025
¥​1808.4 B
¥​-449.8 B
29 3月 2025
¥​-450.4 B
¥​-1200.6 B
22 3月 2025
¥​-1206.0 B
¥​-1805.6 B
15 3月 2025
¥​-1806.2 B
¥​-219.6 B
8 3月 2025
¥​-220.5 B
¥​-708.3 B
1 3月 2025
¥​-708.3 B
¥​-1038.0 B
22 2月 2025
¥​-1038.0 B
¥​-351.9 B
15 2月 2025
¥​-352.8 B
¥​-384.4 B
8 2月 2025
¥​-384.4 B
¥​-315.2 B
1 2月 2025
¥​-315.2 B
¥​752.7 B
25 1月 2025
¥​753.0 B
¥​-69.0 B
18 1月 2025
¥​-66.1 B
¥​259.1 B
11 1月 2025
¥​313.3 B
¥​-74.0 B
28 12月 2024
¥​562.7 B
¥​-1023.5 B
12345678...14
