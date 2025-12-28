イタリアの非EU貿易収支指数は、参照として指定された期間に、非EU諸国から輸入されたまたは非EU諸国に輸出された商品とサービスの輸入値と輸出値の差を測定します。

正の指数値は、イタリアから非EU諸国に輸出された商品とサービスが、非EU諸国からイタリアに輸入された商品とサービスよりも多いことを意味します。この場合、国の貿易収支はプラスまたは黒字であると言われます。

イタリアは7番目に大きい輸出国であり、伝統的に貿易収支はプラスです。最新のデータによると、イタリアの主要な輸出品には、パッケージ化された医薬品、自動車、自動車部品とともにテキスタイルと食品が含まれています。主な輸入品には、自動車と原油が含まれます。

イタリアの外国取引のほとんどは、他のEU加盟国との貿易です。非EU貿易に関しては、上位の輸出先は米国、英国、中国です。非EUの輸入元には、中国、米国、ロシアが含まれます。

EUR通貨および取引に関しては、予測よりも高い値はEURに対してプラスであると解釈され、EUR通貨の値を増加させる(強気)ことができます。反対に、予測よりも低い値はEURにとってマイナスであると考えることができるため、EUR通貨の価値が下がります(弱気)。

