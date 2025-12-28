カレンダーセクション

イタリア非EU貿易収支 (Italy Trade Balance Non-EU)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
イタリアの非EU貿易収支指数は、参照として指定された期間に、非EU諸国から輸入されたまたは非EU諸国に輸出された商品とサービスの輸入値と輸出値の差を測定します。

正の指数値は、イタリアから非EU諸国に輸出された商品とサービスが、非EU諸国からイタリアに輸入された商品とサービスよりも多いことを意味します。この場合、国の貿易収支はプラスまたは黒字であると言われます。

イタリアは7番目に大きい輸出国であり、伝統的に貿易収支はプラスです。最新のデータによると、イタリアの主要な輸出品には、パッケージ化された医薬品、自動車、自動車部品とともにテキスタイルと食品が含まれています。主な輸入品には、自動車と原油が含まれます。

イタリアの外国取引のほとんどは、他のEU加盟国との貿易です。非EU貿易に関しては、上位の輸出先は米国、英国、中国です。非EUの輸入元には、中国、米国、ロシアが含まれます。

EUR通貨および取引に関しては、予測よりも高い値はEURに対してプラスであると解釈され、EUR通貨の値を増加させる(強気)ことができます。反対に、予測よりも低い値はEURにとってマイナスであると考えることができるため、EUR通貨の価値が下がります(弱気)。

直近値:

実際のデータ

"イタリア非EU貿易収支 (Italy Trade Balance Non-EU)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
€​6.918 B
€​5.466 B
10月 2025
€​5.321 B
€​2.895 B
9月 2025
€​2.738 B
€​1.878 B
8月 2025
€​1.777 B
€​5.990 B
6月 2025
€​5.391 B
€​5.387 B
5月 2025
€​5.256 B
€​2.320 B
4月 2025
€​2.178 B
€​6.110 B
3月 2025
€​5.958 B
€​4.827 B
2月 2025
€​4.707 B
€​0.370 B
1月 2025
€​0.252 B
€​7.842 B
12月 2024
€​7.790 B
€​6.034 B
11月 2024
€​5.908 B
€​5.813 B
10月 2024
€​5.709 B
€​3.755 B
9月 2024
€​3.657 B
€​2.794 B
8月 2024
€​2.687 B
€​6.101 B
6月 2024
€​6.036 B
€​5.906 B
5月 2024
€​5.771 B
€​5.036 B
4月 2024
€​4.907 B
€​5.769 B
3月 2024
€​5.603 B
€​6.885 B
2月 2024
€​6.739 B
€​3.031 B
1月 2024
€​2.889 B
€​8.364 B
12月 2023
€​8.335 B
€​6.274 B
11月 2023
€​6.224 B
€​5.383 B
10月 2023
€​5.366 B
€​2.817 B
9月 2023
€​2.780 B
€​3.081 B
8月 2023
€​3.061 B
€​5.044 B
6月 2023
€​9.445 B
€​4.444 B
5月 2023
€​4.473 B
€​1.239 B
4月 2023
€​1.216 B
€​8.457 B
3月 2023
€​8.455 B
€​3.997 B
2月 2023
€​4.023 B
€​-1.386 B
1月 2023
€​-1.359 B
€​4.000 B
12月 2022
€​4.084 B
€​1.816 B
11月 2022
€​2.011 B
€​-2.227 B
10月 2022
€​-2.040 B
€​-5.431 B
9月 2022
€​-5.440 B
€​-7.762 B
8月 2022
€​-5.792 B
€​-2.828 B
7月 2022
€​-2.830 B
€​-2.815 B
6月 2022
€​-2.815 B
€​-0.258 B
5月 2022
€​-0.637 B
€​-2.711 B
4月 2022
€​-2.292 B
€​-0.503 B
3月 2022
€​-0.515 B
€​-1.548 B
2月 2022
€​-1.555 B
€​-4.162 B
1月 2022
€​-4.174 B
€​4.741 B
12月 2021
€​4.737 B
€​4.223 B
11月 2021
€​4.210 B
€​3.597 B
10月 2021
€​3.587 B
€​1.692 B
9月 2021
€​1.671 B
€​1.597 B
8月 2021
€​1.583 B
€​6.848 B
7月 2021
€​6.850 B
€​4.790 B
