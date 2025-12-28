経済指標カレンダー
米2年債入札 (United States 2-Year Note Auction)
2年債入札は、2年間で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3.499%
3.489%
3.489%
3.504%
3.504%
3.571%
3.571%
3.641%
3.641%
3.920%
3.920%
3.786%
3.786%
3.955%
3.955%
3.795%
3.795%
3.984%
3.984%
4.169%
4.169%
4.211%
4.211%
4.335%
4.335%
4.274%
4.274%
4.130%
4.130%
3.520%
3.520%
3.874%
3.874%
4.434%
4.434%
4.706%
4.706%
4.917%
4.917%
4.898%
4.898%
4.595%
4.595%
4.691%
4.691%
4.365%
4.365%
4.314%
4.314%
4.887%
4.887%
5.055%
5.055%
5.085%
5.085%
5.024%
5.024%
4.823%
4.823%
4.670%
4.670%
4.300%
4.300%
3.969%
3.969%
3.954%
3.954%
4.673%
4.673%
4.139%
4.139%
4.373%
4.373%
4.505%
4.505%
4.460%
4.460%
4.290%
4.290%
3.307%
3.307%
3.015%
3.015%
3.084%
3.084%
2.519%
2.519%
2.585%
2.585%
2.365%
2.365%
1.553%
1.553%
0.990%
0.990%
0.769%
0.769%
0.623%
0.623%
0.481%
