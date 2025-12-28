経済指標カレンダー
韓国銀行景況判断指数(BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
ビジネス
|低
|70
|69
|
68
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|71
|
70
|次の発表
|実際
|予測
|
前
韓国銀行(BOK)製造業BSIは、工業会社の管理者の観点から見た報告月の韓国製造業における経営状況を示しています。この指標は調査に基づいて計算され、その間に回答者は現在の月の状況、売上および返品を評価し、次の月の見通しを提供します。予想よりも高い値はブラジルの韓国のウォン相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国銀行景況判断指数(BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
70
69
68
11月 2025
68
70
70
10月 2025
70
66
70
9月 2025
70
68
68
8月 2025
68
73
70
7月 2025
70
70
73
6月 2025
73
66
68
5月 2025
68
63
68
4月 2025
68
70
65
3月 2025
65
63
63
2月 2025
63
65
62
1月 2025
62
68
68
12月 2024
68
70
69
11月 2024
69
72
69
10月 2024
69
73
71
9月 2024
71
74
73
8月 2024
73
80
78
7月 2024
78
69
72
6月 2024
72
70
71
5月 2024
71
74
74
4月 2024
74
77
76
3月 2024
76
74
72
2月 2024
72
75
72
1月 2024
72
75
72
12月 2023
72
73
71
11月 2023
71
68
69
10月 2023
69
66
67
9月 2023
67
71
71
8月 2023
71
68
69
7月 2023
69
71
70
6月 2023
70
72
68
5月 2023
68
68
67
4月 2023
67
64
65
3月 2023
65
65
66
2月 2023
66
73
71
1月 2023
71
70
70
12月 2022
70
72
75
11月 2022
75
72
73
10月 2022
73
82
82
9月 2022
82
77
80
8月 2022
80
85
82
7月 2022
82
89
85
6月 2022
85
80
85
5月 2022
85
76
83
4月 2022
83
94
93
3月 2022
93
97
93
2月 2022
93
92
93
1月 2022
89
88
88
12月 2021
88
87
87
11月 2021
87
91
92
