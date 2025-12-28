スウェーデン国内総生産(GDP)前年比は、指定された四半期にスウェーデンで生産されたすべての商品及びサービスの金額の前年同期との比較を反映しています。指標のこのバリアントは、祝休日の影響を取り除くために調整されます。

スウェーデンのGDPは、支出と生産アプローチを適用して計算されます。最初のアプローチに従って、レポート期間中に国内で生産されたすべての最終財およびサービスの総支出が計算されます。まず、個々のコンポーネントの支出が計算され、それらがGDPの集計に追加されます。生産アプローチでは、GDPは追加された集計値に基づいて計算されます。これらの2つのアプローチで得られる値は異なる可能性があるため（差は最大0.9パーセントポイントになる可能性があります）、専門家のグループがコンポーネントの追加分析を行い、最終GDPの計算のバランスをとります。

GDP計算の生産アプローチでは、付加価値を計算するために、製造原価の合計から中間原価が差し引かれます。支出は、デフレーターが適用される現在の価格に基づいて決定されます。

支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。

GDPは、国家経済国家の主な指標であり、国の発展レベルの重要な指標です。GDPの増加はスウェーデンクローナにとってプラスと見なすことができます。

直近値: