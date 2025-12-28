経済指標カレンダー
スウェーデン国内総生産(GDP)前年比 (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|中
|2.6%
|2.4%
|
2.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.6%
|
2.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スウェーデン国内総生産(GDP)前年比は、指定された四半期にスウェーデンで生産されたすべての商品及びサービスの金額の前年同期との比較を反映しています。指標のこのバリアントは、祝休日の影響を取り除くために調整されます。
スウェーデンのGDPは、支出と生産アプローチを適用して計算されます。最初のアプローチに従って、レポート期間中に国内で生産されたすべての最終財およびサービスの総支出が計算されます。まず、個々のコンポーネントの支出が計算され、それらがGDPの集計に追加されます。生産アプローチでは、GDPは追加された集計値に基づいて計算されます。これらの2つのアプローチで得られる値は異なる可能性があるため（差は最大0.9パーセントポイントになる可能性があります）、専門家のグループがコンポーネントの追加分析を行い、最終GDPの計算のバランスをとります。
GDP計算の生産アプローチでは、付加価値を計算するために、製造原価の合計から中間原価が差し引かれます。支出は、デフレーターが適用される現在の価格に基づいて決定されます。
支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。
GDPは、国家経済国家の主な指標であり、国の発展レベルの重要な指標です。GDPの増加はスウェーデンクローナにとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スウェーデン国内総生産(GDP)前年比 (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
