経済指標カレンダー
ノルウェー失業率 (Norway Unemployment Rate)
|低
|4.5%
|4.8%
|
4.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|4.5%
|
4.5%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ノルウェーの失業率は、民間労働力全体に対する現在の失業者の割合を反映しています。雇用者は、報告された期間中に1時間以上有給の雇用に従事した15〜74歳の人、また、雇用されていたが病気、休暇、ストライキなどのために仕事を休んでいた人として定義されています。
この指標は、四半期ごとに実施される労働力の電話調査に基づいて、ノルウェー統計局(SSB)が計算します。サンプルには、12,000家族または24,000人が含まれています。回答者は、調査週の雇用についての質問に答えます。サンプルの各家族は2年間、3か月ごとにアンケートを受け取ります。つまり、調査に8回参加します。その後、選択が更新されます。
失業者は、調査週に仕事をしなかった人です。最終的な指標計算には3か月の平均回答が使用されます。データは季節ごとに調整されており、1か月遅れて公開されます。また、失業に関する情報はユーロスタットに送信され、ユーロスタットは一般的なヨーロッパの統計を収集および編集します。
失業率は、社会的な観点からも経済的な観点からも重要です。失業率の上昇は、個人の所得の低下、ひいては消費者活動の減少につながります。さらに、これは州予算に対する圧力を高め、税収を減少させます。したがって、予想を上回る値は、ノルウェーの経済および国の通貨の相場にとってマイナスとみなされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ノルウェー失業率 (Norway Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
