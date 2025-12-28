エネルギー情報局（EIA）のガソリン備蓄量の変化は、先週、米国倉庫のガソリン在庫が増減したかどうかを示しています。

この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

ガソリン貯蓄量の変化は、聴取期間の原油需要を特徴づけるものです。ガソリンの需要は季節的に変動する指標です。例えば、夏には車での移動が始まってガソリン消費量が増え、在庫が減少します。米国におけるガソリン生産の変化が燃料価格の変動を引き起こすことはほとんどありません。アナリストは通常、その値を他の重要な石油市場指標とともに解釈します。

直近値: