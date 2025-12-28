経済指標カレンダー
米国個人収入前月比 (United States Personal Income m/m)
|低
|N/D
|0.8%
|
0.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
個人所得前月比は、指定された月に消費者が受け取った資金の量の前月と比較した変化を示しています。計算には、賃金、給与、賞与、賃貸収入、投資からの配当、事業の利益分配、給付、保険料、年金などの、すべてのタイプの収入が含まれます。
US BEA (Bureau of Economic Analysis) は、「個人所得及び支出報告書」報告書の一部として、この指標を個人所得とともに発表します。アナリストはしばしば、これらの2つの指標を組み合わせて解釈します。なぜなら、これらの2つの値の間の比率は、消費者行動の評価とさらなる行動の予測において考慮されるからです。
この指標は、近い将来消費者の消費を予測し、インフレを評価するために使用されます。異なる源泉からの個人所得の増加は、消費者市場を準備し、支出の増加とインフレの伸びにつながる可能性があります。
インフレ率の上昇と密接に関連しているため、高い値は通常米ドルにとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国個人収入前月比 (United States Personal Income m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用