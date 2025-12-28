個人所得前月比は、指定された月に消費者が受け取った資金の量の前月と比較した変化を示しています。計算には、賃金、給与、賞与、賃貸収入、投資からの配当、事業の利益分配、給付、保険料、年金などの、すべてのタイプの収入が含まれます。

US BEA (Bureau of Economic Analysis) は、「個人所得及び支出報告書」報告書の一部として、この指標を個人所得とともに発表します。アナリストはしばしば、これらの2つの指標を組み合わせて解釈します。なぜなら、これらの2つの値の間の比率は、消費者行動の評価とさらなる行動の予測において考慮されるからです。

この指標は、近い将来消費者の消費を予測し、インフレを評価するために使用されます。異なる源泉からの個人所得の増加は、消費者市場を準備し、支出の増加とインフレの伸びにつながる可能性があります。

インフレ率の上昇と密接に関連しているため、高い値は通常米ドルにとってプラスと見なされます。

直近値: