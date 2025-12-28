カレンダーセクション

マークイット製造業PMIは、指定された月のフランスの製造業部門における事業環境の先月と比べた変化を示す指標です。この指標は、製造部門の民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。回答者には、生産、新規受注、仕入先納入、在庫レベル、雇用環境の5つの主要パラメータに関するインタビューが行われます。この指数は、製造業部門における事業環境を反映しており、製造業の状態を特徴づけます。50を超える値は製造業部門の伸びを示唆するため、ユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"マークイットフランス製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025 予備的
N/D
48.2
47.8
11月 2025
47.8
47.8
47.8
11月 2025 予備的
47.8
49.3
48.8
10月 2025
48.8
48.3
48.3
10月 2025 予備的
48.3
48.2
9月 2025
48.2
48.1
9月 2025 予備的
48.1
50.0
50.4
8月 2025
50.4
49.9
49.9
8月 2025 予備的
49.9
47.7
48.2
7月 2025
48.2
48.4
48.4
7月 2025 予備的
48.4
47.0
48.1
6月 2025
48.1
47.8
47.8
6月 2025 予備的
47.8
48.8
49.8
5月 2025
49.8
49.5
49.5
5月 2025 予備的
49.5
48.2
48.7
4月 2025
48.7
48.2
48.2
4月 2025 予備的
48.2
48.4
48.5
3月 2025
48.5
48.9
48.9
3月 2025 予備的
48.9
45.1
45.8
2月 2025
45.8
45.5
45.5
2月 2025 予備的
45.5
43.9
45.0
1月 2025
45.0
45.3
45.3
1月 2025 予備的
45.3
42.1
41.9
12月 2024
41.9
41.9
41.9
12月 2024 予備的
41.9
44.4
43.1
11月 2024
43.1
43.2
43.2
11月 2024 予備的
43.2
44.2
44.5
10月 2024
44.5
44.5
44.5
10月 2024 予備的
44.5
43.6
44.6
9月 2024
44.6
44.0
44.0
9月 2024 予備的
44.0
44.7
43.9
8月 2024
43.9
42.1
42.1
8月 2024 予備的
42.1
44.9
44.0
7月 2024
44.0
44.1
44.1
7月 2024 予備的
44.1
44.1
45.4
6月 2024
45.4
45.3
45.3
6月 2024 予備的
45.3
44.5
46.4
5月 2024
46.4
46.7
46.7
5月 2024 予備的
46.7
44.8
45.3
4月 2024
45.3
44.9
44.9
4月 2024 予備的
44.9
43.7
46.2
3月 2024
46.2
45.8
45.8
3月 2024 予備的
45.8
46.1
47.1
2月 2024
47.1
46.8
46.8
2月 2024 予備的
46.8
43.2
43.1
1月 2024
43.1
43.2
43.2
1月 2024 予備的
43.2
41.7
42.1
12月 2023
42.1
42.0
42.0
12月 2023 予備的
42.0
42.7
42.9
11月 2023
42.9
42.6
42.6
