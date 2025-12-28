カレンダーセクション

インド外貨準備 (India Foreign Exchange Reserves)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
インド準備銀行 (Reserve Bank of India)
セクター
金銭
N/D $​702.918 B
$​688.949 B
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
インドの外貨準備は、インド準備銀行によって保管および管理される外貨建てを測定します。これは、銀行が金融政策措置の実行、対外債務の資金調達、国の通貨レートに影響を与えるための金銭介入、およびその他の目的に使用できます。これらは金融資産です。インド準備銀行（RBI）は毎月外貨準備データを公開しています。

インド準備銀行は、国の通貨および米ドル建ての総準備金に加えて、外貨準備金、金貨、特別引き出し権、IMF準備ポジションなどの個別のコンポーネントに関するデータを公開しています。

この指標がインドルピー相場に与える影響は、付随する要因によって決まります。準備金の蓄積にはコストがかかります。ただし、外国為替準備金は、貿易および関連する支払いにとって重要であるとともに、インド通貨市場の秩序ある発展に貢献しています。一般的に、外貨準備高の伸びは、RBIの特定のインフレ目標に応じて、ルピーを支持したり、圧力をかけたりする手段として役立つ可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド外貨準備 (India Foreign Exchange Reserves)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
19 12月 2025
N/D
$​702.918 B
$​688.949 B
12 12月 2025
$​688.949 B
$​696.714 B
$​687.260 B
5 12月 2025
$​687.260 B
28 11月 2025
N/D
21 11月 2025
N/D
14 11月 2025
N/D
7 11月 2025
N/D
$​694.405 B
$​689.733 B
31 10月 2025
$​689.733 B
$​694.239 B
$​695.355 B
24 10月 2025
$​695.355 B
$​704.456 B
$​702.280 B
17 10月 2025
$​702.280 B
$​697.780 B
10 10月 2025
$​697.780 B
$​700.650 B
$​699.960 B
3 10月 2025
$​699.960 B
$​699.825 B
$​700.236 B
26 9月 2025
$​700.236 B
$​702.570 B
19 9月 2025
$​702.570 B
$​702.970 B
12 9月 2025
$​702.970 B
$​697.421 B
$​698.268 B
5 9月 2025
$​698.268 B
$​694.230 B
29 8月 2025
$​694.230 B
$​690.720 B
22 8月 2025
$​690.720 B
$​695.110 B
15 8月 2025
$​695.110 B
$​693.620 B
8 8月 2025
$​693.620 B
$​688.870 B
1 8月 2025
$​688.870 B
$​698.190 B
25 7月 2025
$​698.190 B
$​695.274 B
$​695.489 B
18 7月 2025
$​695.489 B
$​698.904 B
$​696.672 B
11 7月 2025
$​696.672 B
$​699.740 B
4 7月 2025
$​699.740 B
$​702.935 B
$​702.784 B
27 6月 2025
$​702.784 B
$​701.301 B
$​697.935 B
20 6月 2025
$​697.935 B
$​700.986 B
$​698.950 B
13 6月 2025
$​698.950 B
$​696.693 B
$​696.656 B
6 6月 2025
$​696.656 B
$​692.111 B
$​691.485 B
30 5月 2025
$​691.485 B
$​690.615 B
$​692.721 B
23 5月 2025
$​692.721 B
$​692.229 B
$​685.729 B
16 5月 2025
$​685.729 B
$​694.225 B
$​690.617 B
9 5月 2025
$​690.617 B
$​693.101 B
$​686.064 B
2 5月 2025
$​686.064 B
$​691.105 B
$​688.129 B
25 4月 2025
$​688.129 B
$​686.389 B
$​686.145 B
18 4月 2025
$​686.145 B
$​684.899 B
$​677.835 B
11 4月 2025
$​677.835 B
$​677.915 B
$​676.268 B
4 4月 2025
$​676.268 B
$​665.173 B
$​665.396 B
28 3月 2025
$​665.396 B
$​658.373 B
$​658.800 B
21 3月 2025
$​658.800 B
$​662.275 B
$​654.271 B
14 3月 2025
$​654.271 B
$​660.909 B
$​653.966 B
7 3月 2025
$​653.966 B
$​640.746 B
$​638.698 B
28 2月 2025
$​638.698 B
$​646.711 B
$​640.479 B
21 2月 2025
$​640.479 B
$​648.062 B
$​635.721 B
14 2月 2025
$​635.721 B
$​639.901 B
$​638.261 B
7 2月 2025
$​638.261 B
$​633.287 B
$​630.607 B
31 1月 2025
$​630.607 B
$​636.886 B
$​629.557 B
24 1月 2025
$​629.557 B
$​615.684 B
$​623.983 B
17 1月 2025
$​623.983 B
$​623.343 B
$​625.871 B
10 1月 2025
$​625.871 B
$​635.123 B
$​634.585 B
