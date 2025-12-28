インドの外貨準備は、インド準備銀行によって保管および管理される外貨建てを測定します。これは、銀行が金融政策措置の実行、対外債務の資金調達、国の通貨レートに影響を与えるための金銭介入、およびその他の目的に使用できます。これらは金融資産です。インド準備銀行（RBI）は毎月外貨準備データを公開しています。

インド準備銀行は、国の通貨および米ドル建ての総準備金に加えて、外貨準備金、金貨、特別引き出し権、IMF準備ポジションなどの個別のコンポーネントに関するデータを公開しています。

この指標がインドルピー相場に与える影響は、付随する要因によって決まります。準備金の蓄積にはコストがかかります。ただし、外国為替準備金は、貿易および関連する支払いにとって重要であるとともに、インド通貨市場の秩序ある発展に貢献しています。一般的に、外貨準備高の伸びは、RBIの特定のインフレ目標に応じて、ルピーを支持したり、圧力をかけたりする手段として役立つ可能性があります。

