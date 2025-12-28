食品とエネルギーを除く東京都区部消費者物価指数は、東京都区部の世帯が購入した商品やサービスの価格の変化を測定します。東京コア消費者物価指数（CPI）は、食料を除く東京で購入されたモノとサービスの価格変動を測定する指標です。

東京には23区と市郡があり、23区に機能が集中しています。この指数は23区に絞って集計されています。

この指数は、指定された月のの消費者の視点からの前年同月と比較した価格変化を見積もっています。計算には、家計支出を特徴付ける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。食品およびエネルギー価格は、ボラティリティが高いために指数から除外されています。

東京都区部消費者物価指数は全国消費者物価指数の前に公開され、国のインフレと経済成長の予備的評価を提供します。同指数は東京における購買傾向およびインフレの変動を測定する重要な手段です。

予想より高い測定値はJPYにとってポジティブ／強気であるとされるが、予想より低い測定値はJPYにとってネガティブ／弱気であると解釈されます。

直近値: