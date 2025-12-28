カレンダーセクション

東京消費者物価指数(CPI)(食品とエネルギーを除く)前年比 (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
統計局 (Statistics Bureau)
セクター
価格
2.6% 3.2%
2.8%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.5%
2.6%
次の発表 実際 予測
食品とエネルギーを除く東京都区部消費者物価指数は、東京都区部の世帯が購入した商品やサービスの価格の変化を測定します。東京コア消費者物価指数（CPI）は、食料を除く東京で購入されたモノとサービスの価格変動を測定する指標です。

東京には23区と市郡があり、23区に機能が集中しています。この指数は23区に絞って集計されています。

この指数は、指定された月のの消費者の視点からの前年同月と比較した価格変化を見積もっています。計算には、家計支出を特徴付ける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。食品およびエネルギー価格は、ボラティリティが高いために指数から除外されています。

東京都区部消費者物価指数は全国消費者物価指数の前に公開され、国のインフレと経済成長の予備的評価を提供します。同指数は東京における購買傾向およびインフレの変動を測定する重要な手段です。

予想より高い測定値はJPYにとってポジティブ／強気であるとされるが、予想より低い測定値はJPYにとってネガティブ／弱気であると解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"東京消費者物価指数(CPI)(食品とエネルギーを除く)前年比 (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
2.6%
3.2%
2.8%
11月 2025
2.8%
2.8%
2.8%
10月 2025
2.8%
2.3%
2.5%
9月 2025
2.5%
3.0%
3.0%
8月 2025
3.0%
3.1%
3.1%
7月 2025
3.1%
3.6%
3.1%
6月 2025
3.1%
3.5%
3.3%
5月 2025
3.3%
3.3%
3.1%
4月 2025
3.1%
2.4%
2.2%
3月 2025
2.2%
2.1%
1.9%
2月 2025
1.9%
2.0%
1.9%
1月 2025
1.9%
1.9%
1.8%
12月 2024
1.8%
1.8%
1.9%
11月 2024
1.9%
0.9%
1.8%
10月 2024
1.8%
0.8%
1.6%
9月 2024
1.6%
0.7%
1.6%
8月 2024
1.6%
0.8%
1.5%
7月 2024
1.5%
1.0%
1.8%
6月 2024
1.8%
1.4%
1.7%
5月 2024
1.7%
1.9%
1.8%
4月 2024
1.8%
2.7%
2.9%
3月 2024
2.9%
3.0%
3.1%
2月 2024
3.1%
3.0%
3.3%
1月 2024
3.1%
3.3%
3.5%
12月 2023
3.5%
3.3%
3.6%
11月 2023
3.6%
4.0%
3.8%
10月 2023
3.8%
4.1%
3.9%
9月 2023
3.8%
4.2%
4.0%
8月 2023
4.0%
4.1%
4.0%
7月 2023
4.0%
4.0%
3.8%
6月 2023
3.8%
4.4%
3.9%
5月 2023
3.9%
4.3%
3.8%
4月 2023
3.8%
2.9%
3.4%
3月 2023
3.4%
3.3%
3.1%
2月 2023
3.2%
3.1%
3.0%
1月 2023
3.0%
2.8%
2.7%
12月 2022
2.7%
2.7%
2.4%
11月 2022
2.5%
2.1%
2.2%
10月 2022
2.2%
2.1%
1.7%
9月 2022
1.7%
1.5%
1.4%
8月 2022
1.4%
1.5%
1.2%
7月 2022
1.2%
0.8%
1.0%
6月 2022
1.0%
0.9%
0.9%
5月 2022
0.9%
0.4%
0.8%
4月 2022
0.8%
-0.5%
-0.4%
3月 2022
-0.4%
-0.7%
-0.6%
2月 2022
-0.6%
-0.5%
-0.7%
1月 2022
-0.7%
-0.3%
-0.3%
12月 2021
-0.3%
-0.4%
-0.3%
11月 2021
-0.3%
-0.3%
-0.4%
