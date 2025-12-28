カレンダーセクション

EIA米国製油所稼働率の変更 (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領エネルギー情報管理 (U.S. Energy Information Administration)
ビジネス
0.3%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
エネルギー情報局(EIA)の製油所利用率の変化は、大気原油蒸留ユニットの利用率を反映しています。これは、これらのユニットへの総入力を、最後に報告された稼働可能容量で割ることによって計算されます。総操業能力には、操業中のすべての製油所と、報告時に操業していない製油所が含まれますが、30日以内に操業を開始できます。

指数計算のデータは、週次石油ステータスレポート(WPSR)から収集されます。週次レポートはカットオフ方式を使用して実施されます。この方法では、以前のレポートで示された数量に基づいて、企業が最大から最小にランク付けされます。企業は、総サンプルが精製油の総量の約90％を占めるように選択されます。企業は、安全なファイル転送を使用して、ファックスまたはインターネットでデータを報告します。収集されたデータは自動的に処理されます。

EIAは、この報告書をWPSR(Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告)に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

稼働率の上昇は、石油精製部門のプラスの傾向を反映していますが、指標自体が米ドル相場に顕著な影響を与えることはほとんどありません。

直近値:

実際のデータ

"EIA米国製油所稼働率の変更 (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
19 12月 2025
N/D
0.3%
12 12月 2025
0.3%
0.4%
5 12月 2025
0.4%
1.8%
28 11月 2025
1.8%
2.3%
21 11月 2025
2.3%
0.6%
14 11月 2025
0.6%
3.4%
7 11月 2025
3.4%
-0.6%
31 10月 2025
-0.6%
-2.0%
24 10月 2025
-2.0%
2.9%
17 10月 2025
2.9%
-6.7%
10 10月 2025
-6.7%
1.0%
3 10月 2025
1.0%
-1.6%
26 9月 2025
-1.6%
-0.3%
19 9月 2025
-0.3%
-1.6%
12 9月 2025
-1.6%
0.6%
5 9月 2025
0.6%
-0.3%
29 8月 2025
-0.3%
-2.0%
22 8月 2025
-2.0%
0.2%
15 8月 2025
0.2%
-0.5%
8 8月 2025
-0.5%
1.5%
1 8月 2025
1.5%
-0.1%
25 7月 2025
-0.1%
1.6%
18 7月 2025
1.6%
-0.8%
11 7月 2025
-0.8%
-0.2%
4 7月 2025
-0.2%
0.2%
27 6月 2025
0.2%
1.5%
20 6月 2025
1.5%
-1.1%
13 6月 2025
-1.1%
0.9%
6 6月 2025
0.9%
3.2%
30 5月 2025
3.2%
-0.5%
23 5月 2025
-0.5%
0.5%
16 5月 2025
0.5%
1.2%
9 5月 2025
1.2%
0.4%
2 5月 2025
0.4%
0.5%
25 4月 2025
0.5%
1.8%
18 4月 2025
1.8%
-0.4%
11 4月 2025
-0.4%
0.7%
4 4月 2025
0.7%
-1.0%
28 3月 2025
-1.0%
0.1%
21 3月 2025
0.1%
0.4%
14 3月 2025
0.4%
0.6%
7 3月 2025
0.6%
-0.6%
28 2月 2025
-0.6%
1.6%
21 2月 2025
1.6%
-0.1%
14 2月 2025
-0.1%
0.5%
7 2月 2025
0.5%
1.0%
31 1月 2025
1.0%
-2.4%
24 1月 2025
-2.4%
-5.8%
17 1月 2025
-5.8%
-1.6%
10 1月 2025
-1.6%
0.6%
1234567
