BoJトリム平均コアCPI(Trimmed Mean Core CPI)前年比は、特定の月の消費者の観点からの商品およびサービス価格の前年同月と比較した変化率を反映します。季節変動や政府規制に非常に敏感な食料とエネルギーを除くCPIは、消費者価格の最も信頼できる反映であると考えられています。

これは、コアインフレを評価するための代替アプローチの1つです。トリミング平均CPIは、揮発性の高い製品とエネルギーの価格を除外するだけでなく、価格の変動が最も少ない/多い各10%の消費者品目要素も除外して計算されます。その後、残りのセットから消費者品目が推定されます。

このような「トリミング」の理由は、特定の商品またはサービスの価格の変動が大きすぎたり小さすぎたりすることがあり、結果として生じる平均インフレ値に影響することです。関連する価格の変更により、結果の値が歪む場合があります。たとえば、揮発性の高い品目の重みが大きい場合、平均値に応じて影響を受ける可能性があります。したがって、そのような品目は計算されたサンプルから除外されます。

指数は、総務省が発表した小売価格統計調査に基づいて作成されます。統計収集は1946年8月に開始されました。一般統計とは、全国消費者物価指数を指します。トリミングされたCPIは、中期的な消費者物価のインフレ傾向を評価するのに最適な指標であると考えられます。

予想より高い測定値は通常、JPY相場に有利であると考えられます(日銀がインフレと戦うために金利を引き上げ、その結果、外国投資を誘引する可能性があるため)。

直近値: