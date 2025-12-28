経済指標カレンダー
ニュージーランド準備銀行クレジットカード消費年比 (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
消費者
|低
|4.7%
|0.9%
|
1.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.2%
|
4.7%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
RBNZクレジットカード利用額前年比は、当月の個人によるクレジットカード取引の前年同月と比較した変化を反映しています。指標の伸びは、NZDの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド準備銀行クレジットカード消費年比 (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
4.7%
0.9%
1.6%
10月 2025
1.4%
-0.1%
0.3%
9月 2025
0.2%
4.3%
3.5%
8月 2025
3.5%
1.6%
5月 2025
2.2%
-0.7%
0.5%
4月 2025
0.5%
-1.5%
0.7%
3月 2025
0.8%
-1.6%
0.8%
2月 2025
0.9%
-1.0%
1.3%
1月 2025
1.3%
-1.7%
-1.3%
12月 2024
-1.4%
-1.7%
-3.1%
11月 2024
-3.2%
-2.4%
0.3%
10月 2024
0.3%
-3.3%
-3.1%
9月 2024
-3.2%
-2.8%
-3.1%
8月 2024
-3.1%
-3.4%
-3.7%
7月 2024
-3.8%
-1.5%
-3.1%
6月 2024
-3.1%
-2.1%
-0.2%
5月 2024
0.0%
-0.8%
-0.8%
4月 2024
-0.6%
3.7%
-0.6%
3月 2024
1.4%
3.1%
2.1%
2月 2024
2.2%
0.0%
1月 2024
-0.3%
4.3%
12月 2023
4.3%
3.3%
11月 2023
3.3%
-2.9%
10月 2023
-2.9%
12.8%
2.8%
9月 2023
3.3%
13.5%
4.3%
8月 2023
4.2%
14.0%
4.0%
7月 2023
3.6%
14.3%
5.1%
6月 2023
5.0%
14.3%
3.4%
5月 2023
3.3%
13.9%
11.0%
4月 2023
11.4%
12.5%
19.7%
3月 2023
20.3%
10.8%
25.5%
2月 2023
25.6%
9.4%
18.1%
1月 2023
17.9%
8.6%
12.7%
12月 2022
12.4%
8.1%
16.2%
11月 2022
16.0%
7.3%
24.6%
10月 2022
24.8%
5.3%
34.0%
9月 2022
34.1%
3.8%
29.3%
8月 2022
29.4%
3.0%
5.1%
7月 2022
4.9%
2.7%
3.9%
6月 2022
3.5%
2.4%
2.3%
5月 2022
2.2%
2.0%
1.3%
4月 2022
1.1%
1.6%
3.5%
3月 2022
3.4%
0.9%
1.1%
2月 2022
1.0%
0.2%
5.1%
1月 2022
5.5%
-0.6%
1.6%
12月 2021
1.2%
-1.4%
-0.4%
11月 2021
-0.1%
-2.1%
-5.2%
10月 2021
-5.6%
10.8%
-12.8%
9月 2021
-12.9%
19.8%
-6.9%
8月 2021
-6.3%
25.7%
6.9%
