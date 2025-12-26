経済指標カレンダー
オーストラリアの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|N/D
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|失業率
|4.3%
|11月 2025
|4.3%
|月次
|CPI前年比
|N/D
|4 Q 2025
|3.2%
|期次
|RBA金利決定
|3.60%
|3.60%
|貿易収支
|$4.385 B
|10月 2025
|$3.707 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, AUD, ボクシングデー
2025.12.29 20:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション
2026.01.01 00:00, AUD, 元日
2026.01.01 22:00, AUD, マークイット製造業PMI, 予測: 50.2, 前: 51.6
2026.01.05 22:00, AUD, マークイットサービス業業PMI, 予測: 51.9, 前: 52.8
2026.01.05 22:00, AUD, マークイット統合PMI, 前: 52.6
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|CFTC AUD 投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|GDP連鎖式物価指数前期比
|-0.5%
|3 Q 2025
|4.5%
|期次
|国内総生産前年比
|-75.0%
|3 Q 2025
|-70.0%
|期次
|国内総生産前期比
|N/D
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|最終消費支出前期比
|0.6%
|3 Q 2025
|0.9%
|期次
|総固定資本形成額前期比
|3.0%
|3 Q 2025
|-0.7%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|ANZ求人広告前月比
|-0.8%
|11月 2025
|-1.9%
|月次
|フルタイム雇用変化
|-56.5 K
|11月 2025
|53.6 K
|月次
|労働力率
|66.7%
|11月 2025
|66.9%
|月次
|失業率
|4.3%
|11月 2025
|4.3%
|月次
|雇用変化
|-21.3 K
|11月 2025
|41.1 K
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI
|N/D
|4 Q 2025
|3.2
|期次
|CPI前年比
|N/D
|4 Q 2025
|3.2%
|期次
|CPI前期比
|N/D
|4 Q 2025
|1.3%
|期次
|MIインフレ予想
|4.5%
|11月 2025
|4.8%
|月次
|PPI前年比
|3.5%
|3 Q 2025
|3.4%
|期次
|PPI前期比
|1.0%
|3 Q 2025
|0.7%
|期次
|RBA CPIトリム平均値前年比
|N/D
|4 Q 2025
|3.0%
|期次
|RBA CPIトリム平均値前期比
|N/D
|4 Q 2025
|1.0%
|期次
|RBA CPI加重中央値前年比
|N/D
|4 Q 2025
|2.8%
|期次
|RBA CPI加重中央値前期比
|N/D
|4 Q 2025
|1.0%
|期次
|RBA商品価格指数
|-1.7%
|11月 2025
|-1.3%
|月次
|賃金指数前年比
|3.4%
|3 Q 2025
|3.4%
|期次
|賃金指数前期比
|0.8%
|3 Q 2025
|0.8%
|期次
|輸入物価指数前期比
|-0.4%
|3 Q 2025
|-0.8%
|期次
|輸出物価指数前期比
|-0.9%
|3 Q 2025
|-4.5%
|期次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|RBA住宅クレジット前月比
|0.6%
|11月 2025
|0.6%
|月次
|RBA民間部門クレジット（RBA Private Sector Credit）前月比
|0.6%
|11月 2025
|0.7%
|月次
|RBA金利決定
|3.60%
|3.60%
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|純輸出寄与額
|-0.1%
|3 Q 2025
|0.1%
|期次
|経常収支
|$-16.646 B
|3 Q 2025
|$-16.153 B
|期次
|貿易収支
|$4.385 B
|10月 2025
|$3.707 B
|月次
|輸入前月比
|2.0%
|10月 2025
|1.8%
|月次
|輸出前月比
|3.4%
|10月 2025
|7.6%
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|AIGオーストラリア建設指数
|N/D
|11月 2025
|-7.1
|月次
|AIGオーストラリア産業指数
|N/D
|11月 2025
|-11.2
|月次
|AIGオーストラリア製造業指数
|N/D
|11月 2025
|-22.0
|月次
|AIGサービス業指数
|45.6
|11月 2022
|47.7
|月次
|AIG建設業指数
|48.2
|11月 2022
|43.3
|月次
|AIG製造業指数
|44.7
|11月 2022
|49.6
|月次
|NAB4半期企業信頼感指数
|2
|3 Q 2025
|-1
|期次
|NAB企業信頼感指数
|-2
|12月 2024
|-3
|月次
|NAB企業景況
|6
|12月 2024
|3
|月次
|マークイットサービス業業PMI
|52.8
|11月 2025
|52.5
|月次
|マークイット統合PMI
|52.6
|11月 2025
|52.1
|月次
|マークイット製造業PMI
|51.6
|11月 2025
|49.7
|月次
|企業在庫前期比
|-0.9%
|3 Q 2025
|0.1%
|期次
|企業所得税前利益前期比
|0.4%
|3 Q 2025
|1.5%
|期次
|企業総営業利益前期比
|0.0%
|3 Q 2025
|-2.6%
|期次
|工場/機械/設備投資前期比
|11.5%
|3 Q 2025
|0.7%
|期次
|建築設備投資前期比
|2.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|期次
|建築許可件数前月比
|-6.4%
|10月 2025
|11.1%
|月次
|建設工事完工高前期比
|-0.7%
|3 Q 2025
|2.9%
|期次
|新自動車販売前月比
|4.5%
|12月 2017
|0.2%
|月次
|民間住宅承認（Private House Approvals）前月比
|-2.1%
|10月 2025
|3.2%
|月次
|民間新資本支出前期比
|6.4%
|3 Q 2025
|0.4%
|期次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|Westpac-MI消費者信頼感指数前月比
|N/D
|12月 2025
|12.8%
|月次
|小売売上高前月比
|1.2%
|6月 2025
|0.5%
|月次
|小売売上高前期比
|0.3%
|2 Q 2025
|0.1%
|期次
|ハウジング
|最後
|参照
|前
|頻度
|HIA新築住宅販売戸数12カ月前月比
|7.3%
|8月 2019
|-12.8%
|月次
|HIA新築住宅販売戸数前月比
|-69.4%
|1月 2021
|32.5%
|月次
|住宅ローン前月比
|4.7%
|9月 2025
|2.2%
|月次
|住宅価格指数前月比
|4.7%
|4 Q 2021
|5.0%
|期次
|投資住宅ローン前月比
|17.6%
|9月 2025
|2.6%
|月次