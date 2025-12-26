カレンダーセクション

オーストラリアの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 N/D 3 Q 2025 0.6% 期次
失業率 4.3% 11月 2025 4.3% 月次
CPI前年比 N/D 4 Q 2025 3.2% 期次
RBA金利決定 3.60% 3.60%
貿易収支 $​4.385 B 10月 2025 $​3.707 B 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, AUD, ボクシングデー
2025.12.29 20:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション
2026.01.01 00:00, AUD, 元日
2026.01.01 22:00, AUD, マークイット製造業PMI, 予測: 50.2, 前: 51.6
2026.01.05 22:00, AUD, マークイットサービス業業PMI, 予測: 51.9, 前: 52.8
2026.01.05 22:00, AUD, マークイット統合PMI, 前: 52.6

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC AUD 投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
GDP連鎖式物価指数前期比 -0.5% 3 Q 2025 4.5% 期次
国内総生産前年比 -75.0% 3 Q 2025 -70.0% 期次
国内総生産前期比 N/D 3 Q 2025 0.6% 期次
最終消費支出前期比 0.6% 3 Q 2025 0.9% 期次
総固定資本形成額前期比 3.0% 3 Q 2025 -0.7% 期次
労働 最後 参照 頻度
ANZ求人広告前月比 -0.8% 11月 2025 -1.9% 月次
フルタイム雇用変化 -56.5 K 11月 2025 53.6 K 月次
労働力率 66.7% 11月 2025 66.9% 月次
失業率 4.3% 11月 2025 4.3% 月次
雇用変化 -21.3 K 11月 2025 41.1 K 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI N/D 4 Q 2025 3.2 期次
CPI前年比 N/D 4 Q 2025 3.2% 期次
CPI前期比 N/D 4 Q 2025 1.3% 期次
MIインフレ予想 4.5% 11月 2025 4.8% 月次
PPI前年比 3.5% 3 Q 2025 3.4% 期次
PPI前期比 1.0% 3 Q 2025 0.7% 期次
RBA CPIトリム平均値前年比 N/D 4 Q 2025 3.0% 期次
RBA CPIトリム平均値前期比 N/D 4 Q 2025 1.0% 期次
RBA CPI加重中央値前年比 N/D 4 Q 2025 2.8% 期次
RBA CPI加重中央値前期比 N/D 4 Q 2025 1.0% 期次
RBA商品価格指数 -1.7% 11月 2025 -1.3% 月次
賃金指数前年比 3.4% 3 Q 2025 3.4% 期次
賃金指数前期比 0.8% 3 Q 2025 0.8% 期次
輸入物価指数前期比 -0.4% 3 Q 2025 -0.8% 期次
輸出物価指数前期比 -0.9% 3 Q 2025 -4.5% 期次
金銭 最後 参照 頻度
RBA住宅クレジット前月比 0.6% 11月 2025 0.6% 月次
RBA民間部門クレジット（RBA Private Sector Credit）前月比 0.6% 11月 2025 0.7% 月次
RBA金利決定 3.60% 3.60%
取引 最後 参照 頻度
純輸出寄与額 -0.1% 3 Q 2025 0.1% 期次
経常収支 $​-16.646 B 3 Q 2025 $​-16.153 B 期次
貿易収支 $​4.385 B 10月 2025 $​3.707 B 月次
輸入前月比 2.0% 10月 2025 1.8% 月次
輸出前月比 3.4% 10月 2025 7.6% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
AIGオーストラリア建設指数 N/D 11月 2025 -7.1 月次
AIGオーストラリア産業指数 N/D 11月 2025 -11.2 月次
AIGオーストラリア製造業指数 N/D 11月 2025 -22.0 月次
AIGサービス業指数 45.6 11月 2022 47.7 月次
AIG建設業指数 48.2 11月 2022 43.3 月次
AIG製造業指数 44.7 11月 2022 49.6 月次
NAB4半期企業信頼感指数 2 3 Q 2025 -1 期次
NAB企業信頼感指数 -2 12月 2024 -3 月次
NAB企業景況 6 12月 2024 3 月次
マークイットサービス業業PMI 52.8 11月 2025 52.5 月次
マークイット統合PMI 52.6 11月 2025 52.1 月次
マークイット製造業PMI 51.6 11月 2025 49.7 月次
企業在庫前期比 -0.9% 3 Q 2025 0.1% 期次
企業所得税前利益前期比 0.4% 3 Q 2025 1.5% 期次
企業総営業利益前期比 0.0% 3 Q 2025 -2.6% 期次
工場/機械/設備投資前期比 11.5% 3 Q 2025 0.7% 期次
建築設備投資前期比 2.1% 3 Q 2025 0.3% 期次
建築許可件数前月比 -6.4% 10月 2025 11.1% 月次
建設工事完工高前期比 -0.7% 3 Q 2025 2.9% 期次
新自動車販売前月比 4.5% 12月 2017 0.2% 月次
民間住宅承認（Private House Approvals）前月比 -2.1% 10月 2025 3.2% 月次
民間新資本支出前期比 6.4% 3 Q 2025 0.4% 期次
消費者 最後 参照 頻度
Westpac-MI消費者信頼感指数前月比 N/D 12月 2025 12.8% 月次
小売売上高前月比 1.2% 6月 2025 0.5% 月次
小売売上高前期比 0.3% 2 Q 2025 0.1% 期次
ハウジング 最後 参照 頻度
HIA新築住宅販売戸数12カ月前月比 7.3% 8月 2019 -12.8% 月次
HIA新築住宅販売戸数前月比 -69.4% 1月 2021 32.5% 月次
住宅ローン前月比 4.7% 9月 2025 2.2% 月次
住宅価格指数前月比 4.7% 4 Q 2021 5.0% 期次
投資住宅ローン前月比 17.6% 9月 2025 2.6% 月次