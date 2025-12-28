経済指標カレンダー
米国国内総生産(GDP)前期比 (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|高
|4.3%
|
3.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
国内総生産(GDP)前期比は、報告された四半期に国内生産された商品及びサービスの市場価値の前四半期と比較した変化を反映しています。 米国のGDPは支出に基づいて計算されます。したがって、一般的な計算式は、次のコンポーネントの合計です。
- 個人消費の支出
- 総設備投資（設備などの民間企業への投資）
- 政府支出（消費と投資の両方）
- 純輸出（輸出から輸入を差し引いたもので、値は負になることがあります）
米国経済分析局は、小売業者、製造業者、建設会社の調査に基づいて、また貿易の流れを分析することによって、GDP構成要素を推計します。
GDPは物価の貨幣的な見積もりに基づいているため、インフレ調整が必要です。調整が適用されているかどうかによって、GDPは実質GDPまたは名目GDPになります。名目GDPはインフレとデフレを無視するため、その値に基づいて指標の変化を測定することは困難です。実質GDPはインフレの影響を説明し、長期的な経済活動のシームレスな比較を可能にします（例えば、GDPの変化を前年または前四半期に比例して百分率で示すことによって）。この目的のために、計算式にはGDPデフレーターが含まれています。
GDPは、通常、国家経済状態と生活水準の指標として使用されます。その成長は経済の強化と解釈され、減少は弱体化とみなされます。
GDPのドル相場への影響は、インフレに関連しています。同様に、GDPとインフレの関係は非常に繊細です。一般に、GDPの伸びは、主に国内支出の増加と関連しており、インフレ率が上昇します。この伸びは経済を刺激し、ドル相場を上方に押し上げる可能性があります。しかし、インフレ過熱が経済の弱化につながるため、GDPの伸び過ぎは危険です。今日、ほとんどの経済学者は、経済は2.5％〜3.5％の年間GDP成長率で安全及び安定していることに合意しています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国国内総生産(GDP)前期比 (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
