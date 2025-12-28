経済指標カレンダー
香港消費者物価指数(CPI)前年比 (Hong Kong Consumer Price Index (CPI) y/y)
国：
香港
HKD, 香港ドル
セクター
価格
|低
|1.2%
|1.3%
|
1.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.4%
|
1.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
消費者物価指数前年比は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。この指標は、家計支出で最も大きな割合を占める商品とサービスを評価します。CPIは消費者心理と国家インフレの主要な基準の1つで、CPIの伸びは、香港ドル相場にとってプラスと見なすことができます。 /p>
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
1.2%
1.3%
1.2%
10月 2025
1.2%
1.7%
1.1%
9月 2025
1.1%
1.3%
1.1%
8月 2025
1.1%
0.6%
1.0%
7月 2025
1.0%
0.8%
1.4%
6月 2025
1.4%
1.6%
1.9%
5月 2025
1.9%
2.2%
2.0%
4月 2025
2.0%
1.8%
1.4%
3月 2025
1.4%
1.3%
1.4%
2月 2025
1.4%
1.7%
2.0%
1月 2025
2.0%
1.7%
1.4%
12月 2024
1.4%
1.3%
1.4%
11月 2024
1.4%
1.4%
1.4%
10月 2024
1.4%
1.7%
2.2%
9月 2024
2.2%
2.5%
2.5%
8月 2024
2.5%
2.0%
2.5%
7月 2024
2.5%
1.3%
1.5%
6月 2024
1.5%
1.1%
1.2%
5月 2024
1.2%
1.2%
1.1%
4月 2024
1.1%
1.9%
2.0%
3月 2024
2.0%
1.9%
2.1%
2月 2024
2.1%
1.9%
1.7%
1月 2024
1.7%
1.9%
2.4%
12月 2023
2.4%
2.3%
2.6%
11月 2023
2.6%
2.3%
2.7%
10月 2023
2.7%
1.9%
2.0%
9月 2023
2.0%
1.8%
1.8%
8月 2023
1.8%
1.8%
1.8%
7月 2023
1.8%
1.9%
1.9%
6月 2023
1.9%
2.0%
2.0%
5月 2023
2.0%
1.9%
2.1%
4月 2023
2.1%
1.7%
1.7%
3月 2023
1.7%
2.0%
1.7%
2月 2023
1.7%
2.2%
2.4%
1月 2023
2.4%
1.9%
2.0%
12月 2022
2.0%
1.8%
1.8%
11月 2022
1.8%
3.0%
1.8%
10月 2022
1.8%
3.1%
4.4%
9月 2022
4.4%
1.9%
1.9%
8月 2022
1.9%
1.8%
1.9%
7月 2022
1.9%
1.5%
1.8%
6月 2022
1.8%
1.2%
1.2%
5月 2022
1.2%
1.5%
1.3%
4月 2022
1.3%
1.6%
1.7%
3月 2022
1.7%
1.4%
1.6%
2月 2022
1.6%
1.8%
1.2%
1月 2022
1.2%
2.1%
2.4%
12月 2021
2.4%
1.7%
1.8%
11月 2021
1.8%
1.5%
1.7%
10月 2021
1.7%
1.5%
1.4%
