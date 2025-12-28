日本先行指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合します。それにより、 景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された指標です。

日本先行指数は、日本の主要な12の指標を組み合わせたものです。これらには、株式、機械の注文、株価、その他の重要な中長期経済指標が含まれます。これらの指標の動きは、経済の大きな進展に先行します。

これは先行指標です。アナリストらは、先行指数が、報告期間の6〜9ヶ月後の国内景気の先行きを予測していると信じます。予想を上回る読みは日本円にとってプラスと見られます。

先行指数は、経済の将来の方向性を予測するように設計されています。経済動向の中でも、経済の動きを先取りした先行系列の金融統計から指標を作成しています。先行系列の統計には最終需要財在庫率指数、新規求人数、東証株価指数などがあります。

数値の上昇は、景気向上と判断されます。

直近値: