日本先行指数 (Japan Leading Index)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
セクター
ビジネス
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
日本先行指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合します。それにより、 景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された指標です。

日本先行指数は、日本の主要な12の指標を組み合わせたものです。これらには、株式、機械の注文、株価、その他の重要な中長期経済指標が含まれます。これらの指標の動きは、経済の大きな進展に先行します。

これは先行指標です。アナリストらは、先行指数が、報告期間の6〜9ヶ月後の国内景気の先行きを予測していると信じます。予想を上回る読みは日本円にとってプラスと見られます。

先行指数は、経済の将来の方向性を予測するように設計されています。経済動向の中でも、経済の動きを先取りした先行系列の金融統計から指標を作成しています。先行系列の統計には最終需要財在庫率指数、新規求人数、東証株価指数などがあります。

数値の上昇は、景気向上と判断されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本先行指数 (Japan Leading Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
10月 2025 予備的
N/D
9月 2025
N/D
9月 2025 予備的
N/D
106.8
107.0
8月 2025
107.0
107.4
107.4
8月 2025 予備的
107.4
106.1
106.1
7月 2025
106.1
105.9
105.9
7月 2025 予備的
105.9
106.4
105.1
6月 2025
105.6
106.1
106.1
6月 2025 予備的
106.1
103.8
104.8
5月 2025
104.8
105.3
105.3
5月 2025 予備的
105.3
104.9
104.2
4月 2025
104.2
103.4
103.4
4月 2025 予備的
103.4
108.1
107.6
3月 2025
108.1
107.7
107.7
3月 2025 予備的
107.7
108.2
108.2
2月 2025
107.9
107.9
107.9
2月 2025 予備的
107.9
107.6
108.2
1月 2025
108.3
108.0
108.0
1月 2025 予備的
108.0
108.0
107.9
12月 2024
108.3
108.9
108.9
12月 2024 予備的
108.9
108.1
107.8
11月 2024
107.5
107.0
107.0
11月 2024 予備的
107.0
109.5
109.1
10月 2024
109.1
108.6
108.6
10月 2024 予備的
108.6
108.9
108.9
9月 2024
109.1
109.4
109.4
9月 2024 予備的
109.4
107.2
106.9
8月 2024
106.9
106.7
106.7
8月 2024 予備的
106.7
108.8
109.3
7月 2024
109.3
109.5
109.5
7月 2024 予備的
109.5
109.0
109.1
6月 2024
109.0
108.6
108.6
6月 2024 予備的
108.6
110.7
111.2
5月 2024
111.2
111.1
111.1
5月 2024 予備的
111.1
111.6
110.9
4月 2024
110.9
111.6
111.6
4月 2024 予備的
111.6
111.0
111.7
3月 2024
112.2
111.4
111.4
3月 2024 予備的
111.4
110.7
112.1
2月 2024
111.8
111.8
111.8
2月 2024 予備的
111.8
109.8
109.5
1月 2024
109.5
109.9
109.9
1月 2024 予備的
109.9
110.2
110.5
12月 2023
110.2
110.0
110.0
12月 2023 予備的
110.0
107.7
108.1
11月 2023
107.6
107.7
107.7
11月 2023 予備的
107.7
108.8
108.9
10月 2023
108.9
108.7
108.7
10月 2023 予備的
108.7
108.8
109.3
