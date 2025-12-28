経済指標カレンダー
フランス6ヶ月BTF入札 (France 6-Month BTF Auction)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
市場
|低
|2.117%
|
2.103%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
2.117%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
6か月BTF債入札は、6か月で満期となるBTF財務省証券の利回りを表します。利回りはフランス政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"フランス6ヶ月BTF入札 (France 6-Month BTF Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
2.117%
2.103%
2.103%
2.091%
2.091%
2.053%
2.053%
2.041%
2.041%
2.044%
2.044%
2.029%
2.029%
2.015%
2.015%
2.015%
2.015%
2.009%
2.009%
2.034%
2.034%
2.042%
2.042%
2.027%
2.027%
2.027%
2.027%
2.006%
2.006%
2.009%
2.009%
1.963%
1.963%
1.973%
1.973%
1.971%
1.971%
1.961%
1.961%
1.973%
1.973%
1.935%
1.935%
1.925%
1.925%
1.903%
1.903%
1.949%
1.949%
1.932%
1.932%
1.953%
1.953%
1.963%
1.963%
1.962%
1.962%
1.982%
1.982%
2.011%
2.011%
2.023%
2.023%
1.982%
1.982%
2.015%
2.015%
2.027%
2.027%
2.101%
2.101%
2.092%
2.092%
2.211%
2.211%
2.282%
2.282%
2.306%
2.306%
2.326%
2.326%
2.339%
2.339%
2.339%
2.339%
2.369%
2.369%
2.358%
2.358%
2.395%
2.395%
2.508%
2.508%
2.532%
2.532%
2.593%
2.593%
2.592%
2.592%
2.575%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用