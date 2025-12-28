マークイット/CIPS製造業PMI はマークイットとChartered Institute of Procurement & Supply(CIPS)によって共同計算されます。それによって、英国経済の製造業におけるビジネス状況と購買管理者の活動レベルが特徴付けられます。

多くの場合、購買担当者は、企業の生産活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。

PMI計算は、GDPに最も貢献している600以上の英国会社の購買担当者に送付されたアンケートへの毎月の回答から収集されたデータに基づいています。担当者は、国内建設部門のビジネス及び経済状況を特徴づけるよう依頼されます。アンケートでは、以下の経済的変数が対象となります。

生産

新規注文

延滞

支払った価格 (生産工程で購入した資材、サービス、財)

受け取った価格

仕入先納品時間

在庫

雇用

近い将来の景気の見通し

調査参加者は、数字が増加したか、減少したか、または変化していないかを相対的に推定します。PMIは、新規注文、生産レベル、雇用、納入業者の納品時期、倉庫在庫を特徴づける5つの別々の指標で構成された総合指数です。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、製造業全体を対象とした運用情報を提供します。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。製造業PMIの伸びは好調な市場環境の兆候であり、GBPの伸びにとってプラスと見なすことができます。

直近値: