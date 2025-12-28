カレンダーセクション

米国新規失業保険申請件数4週平均 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
アメリカ合衆国労働省 (United States Department of Labor)
216.750 K 220.796 K
217.500 K
最後の発表 重要性 実際 予測
220.018 K
216.750 K
次の発表 実際 予測
新規失業保険申請件4週平均は、過去4週間に初めて失業保険給付を受け取る人の数を示しています。言い換えれば、この指標は、その期間中に何人の人々が雇用を失ったかを反映しています。

この指標は、労働市場の状態と一般的な米国経済の健全性を評価するために使用されます。月次収集データの揮発性が非常に高いため、経済学者はしばしば月間平均データを監視します。揮発性の高さは異なる要因に起因する可能性があります。たとえば、祝日や休暇中には労働時間の減少による請求件数が減少することがあります。

この平均指標の体系的な伸びは、労働市場の弱まりと失業率の上昇を指摘します。新規失業保険申請件数は、経済が景気後退に入る前（または景気が回復し始める前に）に典型的に上昇します。したがって、これは、米国経済の健全な先行指標と考えられています。

さらに、連邦準備制度理事会は、金利決定の際に労働市場の状態を考慮に入れるため、数か月間連続する失業保険金請求の増加は、米ドル相場にマイナスの影響を与える可能性があります。

"米国新規失業保険申請件数4週平均 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
20 12月 2025
216.750 K
220.796 K
217.500 K
13 12月 2025
217.500 K
215.664 K
217.000 K
6 12月 2025
216.750 K
210.913 K
214.750 K
29 11月 2025
214.750 K
218.614 K
224.250 K
22 11月 2025
223.750 K
213.070 K
224.750 K
15 11月 2025
224.250 K
227.250 K
20 9月 2025
237.500 K
236.492 K
240.250 K
13 9月 2025
240.000 K
244.415 K
240.750 K
6 9月 2025
240.500 K
230.816 K
230.750 K
30 8月 2025
231.000 K
228.412 K
228.500 K
23 8月 2025
228.500 K
228.933 K
226.000 K
16 8月 2025
226.250 K
224.419 K
221.750 K
9 8月 2025
221.750 K
218.017 K
221.000 K
2 8月 2025
220.750 K
219.889 K
221.250 K
26 7月 2025
221.000 K
222.299 K
224.500 K
19 7月 2025
224.500 K
225.813 K
229.500 K
12 7月 2025
229.500 K
232.450 K
235.750 K
5 7月 2025
235.500 K
237.294 K
241.250 K
28 6月 2025
241.500 K
241.953 K
245.250 K
21 6月 2025
245.000 K
247.555 K
245.750 K
14 6月 2025
245.500 K
242.066 K
240.750 K
7 6月 2025
240.250 K
238.999 K
235.250 K
31 5月 2025
235.000 K
228.256 K
230.500 K
24 5月 2025
230.750 K
231.568 K
231.000 K
17 5月 2025
231.500 K
231.043 K
230.500 K
10 5月 2025
230.500 K
227.635 K
227.250 K
3 5月 2025
227.000 K
227.217 K
226.000 K
26 4月 2025
226.000 K
221.245 K
220.500 K
19 4月 2025
220.250 K
225.166 K
221.000 K
12 4月 2025
220.750 K
218.137 K
223.250 K
5 4月 2025
223.000 K
222.644 K
223.000 K
29 3月 2025
223.000 K
225.953 K
224.250 K
22 3月 2025
224.000 K
219.591 K
228.750 K
15 3月 2025
227.000 K
231.185 K
226.250 K
8 3月 2025
226.000 K
225.304 K
224.500 K
1 3月 2025
224.250 K
220.277 K
224.000 K
22 2月 2025
224.000 K
211.260 K
215.500 K
15 2月 2025
215.250 K
217.880 K
216.250 K
8 2月 2025
216.000 K
219.264 K
217.000 K
1 2月 2025
216.750 K
216.393 K
212.750 K
25 1月 2025
212.500 K
218.132 K
213.500 K
18 1月 2025
213.500 K
210.338 K
212.750 K
11 1月 2025
212.750 K
205.346 K
213.500 K
4 1月 2025
213.000 K
217.851 K
223.250 K
28 12月 2024
223.250 K
224.643 K
226.750 K
21 12月 2024
226.500 K
230.127 K
225.500 K
14 12月 2024
225.500 K
225.338 K
224.250 K
7 12月 2024
224.250 K
215.351 K
218.500 K
30 11月 2024
218.250 K
215.872 K
217.500 K
23 11月 2024
217.000 K
217.604 K
218.250 K
12345678...13
