経済指標カレンダー
米国新規失業保険申請件数4週平均 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)
|低
|216.750 K
|220.796 K
|
217.500 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|220.018 K
|
216.750 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
新規失業保険申請件4週平均は、過去4週間に初めて失業保険給付を受け取る人の数を示しています。言い換えれば、この指標は、その期間中に何人の人々が雇用を失ったかを反映しています。
この指標は、労働市場の状態と一般的な米国経済の健全性を評価するために使用されます。月次収集データの揮発性が非常に高いため、経済学者はしばしば月間平均データを監視します。揮発性の高さは異なる要因に起因する可能性があります。たとえば、祝日や休暇中には労働時間の減少による請求件数が減少することがあります。
この平均指標の体系的な伸びは、労働市場の弱まりと失業率の上昇を指摘します。新規失業保険申請件数は、経済が景気後退に入る前（または景気が回復し始める前に）に典型的に上昇します。したがって、これは、米国経済の健全な先行指標と考えられています。
さらに、連邦準備制度理事会は、金利決定の際に労働市場の状態を考慮に入れるため、数か月間連続する失業保険金請求の増加は、米ドル相場にマイナスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国新規失業保険申請件数4週平均 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
