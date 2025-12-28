経済指標カレンダー
CFTC NZD投機筋ポジション (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
市場
|低
|N/D
|
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
米商品先物取引委員会(CFTC)のNZD投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業(投機的)トレーダーによって開かれたNZDの売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場(シカゴとニューヨークの取引所)のみが含まれており、
指標は米国におけるNZDのポジションの総量です。
直近値:
実際のデータ
"CFTC NZD投機筋ポジション (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
-21.1 K
23 9月 2025
-21.1 K
-18.0 K
16 9月 2025
-18.0 K
-8.7 K
9 9月 2025
-8.7 K
-6.5 K
2 9月 2025
-6.5 K
-6.1 K
26 8月 2025
-6.1 K
-4.1 K
19 8月 2025
-4.1 K
-4.7 K
12 8月 2025
-4.7 K
-4.8 K
5 8月 2025
-4.8 K
-2.1 K
29 7月 2025
-2.1 K
-3.2 K
22 7月 2025
-3.2 K
3.6 K
15 7月 2025
3.6 K
4.9 K
8 7月 2025
4.9 K
4.2 K
1 7月 2025
4.2 K
2.8 K
24 6月 2025
2.8 K
-1.3 K
17 6月 2025
-1.3 K
-21.2 K
10 6月 2025
-21.2 K
-23.7 K
3 6月 2025
-23.7 K
-24.4 K
27 5月 2025
-24.4 K
-23.7 K
20 5月 2025
-23.7 K
-22.6 K
13 5月 2025
-22.6 K
-23.1 K
6 5月 2025
-23.1 K
-21.5 K
29 4月 2025
-21.5 K
-26.9 K
22 4月 2025
-26.9 K
-33.1 K
15 4月 2025
-33.1 K
-39.2 K
8 4月 2025
-39.2 K
-45.0 K
1 4月 2025
-45.0 K
-41.6 K
25 3月 2025
-41.6 K
-40.4 K
18 3月 2025
-40.4 K
-52.9 K
11 3月 2025
-52.9 K
-55.8 K
4 3月 2025
-55.8 K
-53.7 K
25 2月 2025
-53.7 K
-52.2 K
18 2月 2025
-52.2 K
-49.3 K
11 2月 2025
-49.3 K
-49.1 K
4 2月 2025
-49.1 K
-47.0 K
28 1月 2025
-47.0 K
-51.2 K
21 1月 2025
-51.2 K
-52.1 K
14 1月 2025
-52.1 K
-54.6 K
7 1月 2025
-54.6 K
-46.0 K
