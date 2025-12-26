カレンダーセクション

経済指標カレンダー

英国の経済指標カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.7% 1 Q 2025 0.1% 期次
失業率 4.8% 8月 2025 4.7% 月次
CPI前月比 0.0% 9月 2025 0.3% 月次
イングランド銀行金利決定 4.00% 4.00%
貿易収支 £​-22.244 B 7月 2025 £​-22.156 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, GBP, ボクシングデー
2025.12.29 07:00, GBP, ネーションワイドHPI前月比, 予測: 0.2%, 前: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, ネーションワイドHPI前年比, 予測: 1.9%, 前: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, CFTC GBP 投機筋ポジション
2026.01.01 00:00, GBP, 元日
2026.01.02 09:30, GBP, マークイット/CIPS製造業PMI
2026.01.05 09:30, GBP, BoE消費者信用前月比, 予測: £​1.261 B, 前: £​1.119 B
2026.01.05 09:30, GBP, BOE M4 マネーサプライ前月比, 予測: -0.1%, 前: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, BOE住宅ローンの承認, 予測: 66.261 K, 前: 65.018 K
2026.01.05 09:30, GBP, BOE住宅ローンの貸付前月比, 予測: £​4.309 B, 前: £​4.273 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE個人向け純貸付前月比, 予測: £​5.699 B, 前: £​5.392 B

経済指標

市場 最後 参照 頻度
10年財務省国債入札 4.613% 4.608%
30年財務省国債入札 5.476% 5.104%
5年財務省国債入札 4.093% 3.855%
CFTC GBP 投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
GDP前3ヶ月比 0.2% 7月 2025 0.3% 月次
GDP前月比 0.0% 7月 2025 0.4% 月次
NIESR GDP予想 -0.1% 11月 2025 -0.1% 月次
国内総生産前年比 1.3% 1 Q 2025 1.5% 期次
国内総生産前期比 0.7% 1 Q 2025 0.1% 期次
労働 最後 参照 頻度
Claimant Count Change（請求者数の変更） 25.7 K 9月 2025 -2.0 K 月次
労働生産性前年比 -0.8% 4 Q 2024 -2.3% 期次
労働生産性前期比 0.7% 4 Q 2024 -1.1% 期次
失業率 4.8% 8月 2025 4.7% 月次
平均週給、定期賃金 4.7% 8月 2025 4.8% 月次
平均週給、総賃金前年比 5.0% 8月 2025 4.8% 月次
雇用変化(3ヶ月) 91 K 8月 2025 232 K 月次
価格 最後 参照 頻度
BOEインフレ予想 3.0% 2.7%
CPI 139.3 9月 2025 139.3 月次
CPIH 138.9 9月 2025 138.9 月次
CPIH前年比 4.1% 9月 2025 4.1% 月次
CPIH前月比 0.1% 9月 2025 0.3% 月次
CPI前年比 3.8% 9月 2025 3.8% 月次
CPI前月比 0.0% 9月 2025 0.3% 月次
PPIアウトプット前年比 3.4% 9月 2025 0.1% 月次
PPIアウトプット前月比 0.0% 9月 2025 0.1% 月次
PPIインプット前年比 0.8% 9月 2025 -1.5% 月次
PPIインプット前月比 -0.1% 9月 2025 0.1% 月次
RPI前年比 4.5% 9月 2025 4.6% 月次
RPI前月比 -0.4% 9月 2025 0.4% 月次
コアCPI前年比 3.5% 9月 2025 3.6% 月次
コアCPI前月比 0.0% 9月 2025 0.3% 月次
コアPPI生産高前年比 3.6% 9月 2025 1.5% 月次
コアPPI生産高前月比 0.1% 9月 2025 0.0% 月次
コアRPI前年比 4.4% 9月 2025 4.4% 月次
コアRPI前月比 -0.4% 9月 2025 0.4% 月次
金銭 最後 参照 頻度
BOE HEW(Housing Equity Withdrawal)前期比 £​-16.118 B 2 Q 2025 £​-4.909 B 期次
BOE M4 マネーサプライ前月比 -0.2% 10月 2025 0.6% 月次
BoE金融政策委員会上昇への投票 0 0
BoE金融政策委員会不変化への投票 4 5
BoE金融政策委員会低下への投票 5 4
イングランド銀行量的緩和 (QE) 合計 £​875 B £​895 B
イングランド銀行金利決定 4.00% 4.00%
取引 最後 参照 頻度
経常収支 £​-18.099 B 3 Q 2024 £​-24.002 B 期次
貿易収支 £​-22.244 B 7月 2025 £​-22.156 B 月次
非EU貿易収支 £​-10.158 B 7月 2025 £​-10.783 B 月次
政府 最後 参照 頻度
公共部門の純現金要件 £​-10.862 B 9月 2025 £​10.201 B 月次
公共部門純借入額 £​20.246 B 9月 2025 £​15.318 B 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
マークイット/CIPSサービスPMI N/D 12月 2025 51.3 月次
マークイット/CIPS全部門PMI 49.5 10月 2019 48.8 月次
マークイット/CIPS製造業PMI N/D 12月 2025 50.2 月次
マークイット/CIPS複合PMI N/D 12月 2025 51.2 月次
事業投資前年比 6.1% 1 Q 2025 -0.7% 期次
事業投資前期比 3.9% 1 Q 2025 -3.2% 期次
工業生産前年比 0.2% 7月 2025 0.0% 月次
工業生産前月比 -1.3% 7月 2025 0.5% 月次
建設部門生産高前年比 2.4% 7月 2025 1.5% 月次
建設部門生産高前月比 0.2% 7月 2025 0.3% 月次
新車登録台数前年比 N/D 11月 2025 0.5% 月次
新車登録台数前月比 N/D 11月 2025 -53.7% 月次
英国マークイット/CIPS建設購買担当者景気指数 (PMI) 39.4 11月 2025 44.1 月次
鉱工業生産前年比 0.1% 7月 2025 0.2% 月次
鉱工業生産前月比 -0.9% 7月 2025 0.7% 月次
消費者 最後 参照 頻度
BRC小売売上高モニター前年比 6.5% 12月 2022 4.1% 月次
BoE個人向け純貸付前月比 £​5.392 B 10月 2025 £​6.621 B 月次
BoE消費者信用前月比 £​1.119 B 10月 2025 £​1.398 B 月次
GfK消費者信頼感 -17 12月 2025 -19 月次
コア小売売上高前年比 2.3% 9月 2025 1.3% 月次
コア小売売上高前月比 0.6% 9月 2025 1.0% 月次
サービス指数 0.4% 7月 2025 0.4% 月次
小売売上高前年比 1.5% 9月 2025 0.7% 月次
小売売上高前月比 0.5% 9月 2025 0.6% 月次
ハウジング 最後 参照 頻度
BOE住宅ローンの承認 65.018 K 10月 2025 65.647 K 月次
BOE住宅ローンの貸付前月比 £​4.273 B 10月 2025 £​5.223 B 月次
RICS住宅価格 バランス -16.0% 11月 2025 -19.0% 月次
UK Finance住宅ローンの承認 38.779 K 12月 2018 39.205 K 月次
ネーションワイドHPI前年比 1.8% 11月 2025 2.4% 月次
ネーションワイドHPI前月比 0.3% 11月 2025 0.2% 月次
ハリファックス住宅価格指数前年比 N/D 11月 2025 1.9% 月次
ハリファックス住宅価格指数前月比 N/D 11月 2025 0.6% 月次
住宅価格指数前年比 2.6% 9月 2025 3.1% 月次