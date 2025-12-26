経済指標カレンダー
英国の経済指標カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|期次
|失業率
|4.8%
|8月 2025
|4.7%
|月次
|CPI前月比
|0.0%
|9月 2025
|0.3%
|月次
|イングランド銀行金利決定
|4.00%
|4.00%
|貿易収支
|£-22.244 B
|7月 2025
|£-22.156 B
|月次
2025.12.26 00:00, GBP, ボクシングデー
2025.12.29 07:00, GBP, ネーションワイドHPI前月比, 予測: 0.2%, 前: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, ネーションワイドHPI前年比, 予測: 1.9%, 前: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, CFTC GBP 投機筋ポジション
2026.01.01 00:00, GBP, 元日
2026.01.02 09:30, GBP, マークイット/CIPS製造業PMI
2026.01.05 09:30, GBP, BoE消費者信用前月比, 予測: £1.261 B, 前: £1.119 B
2026.01.05 09:30, GBP, BOE M4 マネーサプライ前月比, 予測: -0.1%, 前: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, BOE住宅ローンの承認, 予測: 66.261 K, 前: 65.018 K
2026.01.05 09:30, GBP, BOE住宅ローンの貸付前月比, 予測: £4.309 B, 前: £4.273 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE個人向け純貸付前月比, 予測: £5.699 B, 前: £5.392 B
経済指標
|10年財務省国債入札
|4.613%
|4.608%
|30年財務省国債入札
|5.476%
|5.104%
|5年財務省国債入札
|4.093%
|3.855%
|CFTC GBP 投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|GDP前3ヶ月比
|0.2%
|7月 2025
|0.3%
|月次
|GDP前月比
|0.0%
|7月 2025
|0.4%
|月次
|NIESR GDP予想
|-0.1%
|11月 2025
|-0.1%
|月次
|国内総生産前年比
|1.3%
|1 Q 2025
|1.5%
|期次
|国内総生産前期比
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|期次
|労働
|Claimant Count Change（請求者数の変更）
|25.7 K
|9月 2025
|-2.0 K
|月次
|労働生産性前年比
|-0.8%
|4 Q 2024
|-2.3%
|期次
|労働生産性前期比
|0.7%
|4 Q 2024
|-1.1%
|期次
|失業率
|4.8%
|8月 2025
|4.7%
|月次
|平均週給、定期賃金
|4.7%
|8月 2025
|4.8%
|月次
|平均週給、総賃金前年比
|5.0%
|8月 2025
|4.8%
|月次
|雇用変化(3ヶ月)
|91 K
|8月 2025
|232 K
|月次
|価格
|BOEインフレ予想
|3.0%
|2.7%
|CPI
|139.3
|9月 2025
|139.3
|月次
|CPIH
|138.9
|9月 2025
|138.9
|月次
|CPIH前年比
|4.1%
|9月 2025
|4.1%
|月次
|CPIH前月比
|0.1%
|9月 2025
|0.3%
|月次
|CPI前年比
|3.8%
|9月 2025
|3.8%
|月次
|CPI前月比
|0.0%
|9月 2025
|0.3%
|月次
|PPIアウトプット前年比
|3.4%
|9月 2025
|0.1%
|月次
|PPIアウトプット前月比
|0.0%
|9月 2025
|0.1%
|月次
|PPIインプット前年比
|0.8%
|9月 2025
|-1.5%
|月次
|PPIインプット前月比
|-0.1%
|9月 2025
|0.1%
|月次
|RPI前年比
|4.5%
|9月 2025
|4.6%
|月次
|RPI前月比
|-0.4%
|9月 2025
|0.4%
|月次
|コアCPI前年比
|3.5%
|9月 2025
|3.6%
|月次
|コアCPI前月比
|0.0%
|9月 2025
|0.3%
|月次
|コアPPI生産高前年比
|3.6%
|9月 2025
|1.5%
|月次
|コアPPI生産高前月比
|0.1%
|9月 2025
|0.0%
|月次
|コアRPI前年比
|4.4%
|9月 2025
|4.4%
|月次
|コアRPI前月比
|-0.4%
|9月 2025
|0.4%
|月次
|金銭
|BOE HEW(Housing Equity Withdrawal)前期比
|£-16.118 B
|2 Q 2025
|£-4.909 B
|期次
|BOE M4 マネーサプライ前月比
|-0.2%
|10月 2025
|0.6%
|月次
|BoE金融政策委員会上昇への投票
|0
|0
|BoE金融政策委員会不変化への投票
|4
|5
|BoE金融政策委員会低下への投票
|5
|4
|イングランド銀行量的緩和 (QE) 合計
|£875 B
|£895 B
|イングランド銀行金利決定
|4.00%
|4.00%
|取引
|経常収支
|£-18.099 B
|3 Q 2024
|£-24.002 B
|期次
|貿易収支
|£-22.244 B
|7月 2025
|£-22.156 B
|月次
|非EU貿易収支
|£-10.158 B
|7月 2025
|£-10.783 B
|月次
|政府
|公共部門の純現金要件
|£-10.862 B
|9月 2025
|£10.201 B
|月次
|公共部門純借入額
|£20.246 B
|9月 2025
|£15.318 B
|月次
|ビジネス
|マークイット/CIPSサービスPMI
|N/D
|12月 2025
|51.3
|月次
|マークイット/CIPS全部門PMI
|49.5
|10月 2019
|48.8
|月次
|マークイット/CIPS製造業PMI
|N/D
|12月 2025
|50.2
|月次
|マークイット/CIPS複合PMI
|N/D
|12月 2025
|51.2
|月次
|事業投資前年比
|6.1%
|1 Q 2025
|-0.7%
|期次
|事業投資前期比
|3.9%
|1 Q 2025
|-3.2%
|期次
|工業生産前年比
|0.2%
|7月 2025
|0.0%
|月次
|工業生産前月比
|-1.3%
|7月 2025
|0.5%
|月次
|建設部門生産高前年比
|2.4%
|7月 2025
|1.5%
|月次
|建設部門生産高前月比
|0.2%
|7月 2025
|0.3%
|月次
|新車登録台数前年比
|N/D
|11月 2025
|0.5%
|月次
|新車登録台数前月比
|N/D
|11月 2025
|-53.7%
|月次
|英国マークイット/CIPS建設購買担当者景気指数 (PMI)
|39.4
|11月 2025
|44.1
|月次
|鉱工業生産前年比
|0.1%
|7月 2025
|0.2%
|月次
|鉱工業生産前月比
|-0.9%
|7月 2025
|0.7%
|月次
|消費者
|BRC小売売上高モニター前年比
|6.5%
|12月 2022
|4.1%
|月次
|BoE個人向け純貸付前月比
|£5.392 B
|10月 2025
|£6.621 B
|月次
|BoE消費者信用前月比
|£1.119 B
|10月 2025
|£1.398 B
|月次
|GfK消費者信頼感
|-17
|12月 2025
|-19
|月次
|コア小売売上高前年比
|2.3%
|9月 2025
|1.3%
|月次
|コア小売売上高前月比
|0.6%
|9月 2025
|1.0%
|月次
|サービス指数
|0.4%
|7月 2025
|0.4%
|月次
|小売売上高前年比
|1.5%
|9月 2025
|0.7%
|月次
|小売売上高前月比
|0.5%
|9月 2025
|0.6%
|月次
|ハウジング
|BOE住宅ローンの承認
|65.018 K
|10月 2025
|65.647 K
|月次
|BOE住宅ローンの貸付前月比
|£4.273 B
|10月 2025
|£5.223 B
|月次
|RICS住宅価格 バランス
|-16.0%
|11月 2025
|-19.0%
|月次
|UK Finance住宅ローンの承認
|38.779 K
|12月 2018
|39.205 K
|月次
|ネーションワイドHPI前年比
|1.8%
|11月 2025
|2.4%
|月次
|ネーションワイドHPI前月比
|0.3%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|ハリファックス住宅価格指数前年比
|N/D
|11月 2025
|1.9%
|月次
|ハリファックス住宅価格指数前月比
|N/D
|11月 2025
|0.6%
|月次
|住宅価格指数前年比
|2.6%
|9月 2025
|3.1%
|月次