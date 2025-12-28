経済指標カレンダー
マークイット製造業PMIは、指定された月のフランスの民間サービス会社の活動レベルを反映しています。指標の計算は、サービス部門の多くの民間企業の代表者の調査に基づいています。調査は、運送会社、金融機関、IT企業、ホテル及びレストラン事業者、電気通信事業者などを対象としています。調査では、受注数、作業量、雇用及び価格動向が業界で考慮されています。この指数は、サービス部門における事業環境を反映しており、50を超える値は、ユーロ相場にプラスの影響を与える可能性があります。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025 予備的
N/D
50.5
51.4
11月 2025
51.4
50.8
50.8
11月 2025 予備的
50.8
47.5
48.0
10月 2025
48.0
47.1
47.1
10月 2025 予備的
47.1
49.1
48.5
9月 2025
48.5
48.9
9月 2025 予備的
48.9
49.7
49.8
8月 2025
49.8
49.7
49.7
8月 2025 予備的
49.7
47.6
48.5
7月 2025
48.5
49.7
49.7
7月 2025 予備的
49.7
47.5
50.0
6月 2025
50.0
48.7
48.7
6月 2025 予備的
48.7
47.2
48.9
5月 2025
48.9
47.4
47.4
5月 2025 予備的
47.4
48.1
47.3
4月 2025
47.3
46.8
46.8
4月 2025 予備的
46.8
48.4
47.9
3月 2025
47.9
46.6
46.6
3月 2025 予備的
46.6
43.7
45.3
2月 2025
45.3
44.5
44.5
2月 2025 予備的
44.5
49.3
48.2
1月 2025
48.2
48.9
48.9
1月 2025 予備的
48.9
47.8
47.5
12月 2024
47.5
48.2
48.2
12月 2024 予備的
48.2
48.7
45.9
11月 2024
45.9
45.7
45.7
11月 2024 予備的
45.7
50.7
48.1
10月 2024
48.1
48.3
48.3
10月 2024 予備的
48.3
46.8
49.6
9月 2024
49.6
48.3
48.3
9月 2024 予備的
48.3
53.2
55.0
8月 2024
55.0
55.0
55.0
8月 2024 予備的
55.0
48.8
50.1
7月 2024
50.1
50.7
50.7
7月 2024 予備的
50.7
47.3
48.8
6月 2024
48.8
48.8
48.8
6月 2024 予備的
48.8
49.1
48.9
5月 2024
48.9
49.4
49.4
5月 2024 予備的
49.4
50.9
51.3
4月 2024
51.3
50.5
50.5
4月 2024 予備的
50.5
48.1
48.3
3月 2024
48.3
47.8
47.8
3月 2024 予備的
47.8
47.2
48.4
2月 2024
48.4
48.0
48.0
2月 2024 予備的
48.0
44.9
45.4
1月 2024
45.4
45.0
45.0
1月 2024 予備的
45.0
45.3
45.7
12月 2023
45.7
44.3
44.3
12月 2023 予備的
44.3
45.7
45.4
11月 2023
45.4
45.3
45.3
