オーストラリア準備銀行(RBA)消費者物価指数(CPI)トリム平均値前期比は報告された四半期の財及びサービス価格の加重平均パーセンテージの前四半期と比較した変化を反映します。消費者品目要素のうち価格変化が最も低い15％と最も高い15％は指数計算から除外されます。消費者物価指数は、残りのセットに基づいて評価されます。

これは、コアインフレを評価する代替アプローチの1つです。この「トリミング」の論理的根拠は、特定の商品の価格の変化は、時にはに非常に大きく時には非常に小さいということです。これは、すべての価格変化の従来の平均に大きな影響を与える可能性があります。しかし、そのような変更は他の財やサービスの価格変動を代表するものではありません。さらに、CPIで非常に大きな重みを持つ支出品目は、平均値にボラティリティを追加する可能性があります。上記の理由から、そのような「ノイズ」項目は計算されたサンプルから除外されます。

このCPI計算の変更は、オーストラリア準備銀行によって提案されました。RBAの運営評議会は、消費者物価の最も客観的な評価を必要としています。そして、豪準備銀行の金利変動の主要要因の1つと考えられるのは消費者物価です。

調整された平均CPIの上昇は、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: