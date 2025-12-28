カレンダーセクション

日本外債投資 (Japan Foreign Bond Investment)

日本
JPY, 日本円
財務省 (Ministry of Finance)
政府
日本外債投資とは、日本の公共部門による外国債券への投資額（日本円単位）です。この報告書には、日本銀行の業務は含まれていません。

他の国の金利を日本と比べてみると、海外は、日本より高い金利の国がたくさんあります。

この指標は毎週発行され、国内市場からの資金流出を示しています。日本外債投資は、日本銀行を除く公共部門からの資金の流れを表しています。純データは、資本流入と流出の差を示しています。

プラスの差は、居住者による外国証券の純売上高（資本流入）を示し、マイナスの差は、居住者による外国証券の純購入（資本流出）を示します。予想よりも高い数はJPYに対して正とみなされ、予想よりも低い数は負とみなされます。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
20 12月 2025
¥​103.0 B
¥​355.8 B
13 12月 2025
¥​356.4 B
¥​456.3 B
6 12月 2025
¥​452.9 B
¥​-771.3 B
29 11月 2025
¥​-771.3 B
¥​577.3 B
22 11月 2025
¥​576.5 B
¥​354.2 B
15 11月 2025
¥​348.4 B
¥​566.5 B
8 11月 2025
¥​566.3 B
¥​-354.5 B
1 11月 2025
¥​-354.4 B
¥​-354.6 B
25 10月 2025
¥​-351.4 B
¥​-664.4 B
18 10月 2025
¥​-669.7 B
¥​601.3 B
11 10月 2025
¥​596.4 B
¥​-923.0 B
4 10月 2025
¥​-926.6 B
¥​-158.7 B
27 9月 2025
¥​-162.0 B
¥​816.7 B
20 9月 2025
¥​817.2 B
¥​1479.7 B
13 9月 2025
¥​1478.5 B
¥​208.0 B
6 9月 2025
¥​245.1 B
¥​1419.9 B
30 8月 2025
¥​1419.8 B
¥​-167.2 B
23 8月 2025
¥​-167.2 B
¥​-310.9 B
16 8月 2025
¥​-313.6 B
¥​254.7 B
9 8月 2025
¥​254.9 B
¥​-527.0 B
2 8月 2025
¥​-526.3 B
¥​-326.3 B
26 7月 2025
¥​-331.6 B
¥​1643.8 B
19 7月 2025
¥​1641.3 B
¥​765.3 B
12 7月 2025
¥​759.3 B
¥​1659.1 B
5 7月 2025
¥​1656.8 B
¥​182.8 B
28 6月 2025
¥​182.8 B
¥​615.1 B
21 6月 2025
¥​615.5 B
¥​1567.3 B
14 6月 2025
¥​1571.3 B
¥​-453.6 B
7 6月 2025
¥​-458.6 B
¥​-118.0 B
31 5月 2025
¥​-118.0 B
¥​100.4 B
24 5月 2025
¥​92.0 B
¥​2833.9 B
17 5月 2025
¥​2824.6 B
¥​1928.7 B
10 5月 2025
¥​1923.2 B
¥​-541.2 B
26 4月 2025
¥​435.2 B
¥​218.2 B
19 4月 2025
¥​223.7 B
¥​-511.9 B
12 4月 2025
¥​-512.0 B
¥​-2569.9 B
5 4月 2025
¥​-2569.8 B
¥​-5.9 B
29 3月 2025
¥​-5.9 B
¥​-233.7 B
22 3月 2025
¥​-207.1 B
¥​-83.5 B
15 3月 2025
¥​-87.6 B
¥​-353.7 B
8 3月 2025
¥​-355.9 B
¥​1514.2 B
1 3月 2025
¥​1514.2 B
¥​-197.0 B
22 2月 2025
¥​-200.8 B
¥​239.6 B
15 2月 2025
¥​241.0 B
¥​1755.6 B
8 2月 2025
¥​1752.9 B
¥​-1458.4 B
1 2月 2025
¥​-1458.4 B
¥​193.1 B
25 1月 2025
¥​178.0 B
¥​818.4 B
18 1月 2025
¥​819.3 B
¥​758.7 B
11 1月 2025
¥​756.7 B
¥​-332.3 B
28 12月 2024
¥​-228.6 B
¥​-918.0 B
