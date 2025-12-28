経済指標カレンダー
日本外債投資 (Japan Foreign Bond Investment)
国：
日本
JPY, 日本円
セクター
政府
|低
|¥103.0 B
|
¥355.8 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
¥103.0 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
日本外債投資とは、日本の公共部門による外国債券への投資額（日本円単位）です。この報告書には、日本銀行の業務は含まれていません。
他の国の金利を日本と比べてみると、海外は、日本より高い金利の国がたくさんあります。
この指標は毎週発行され、国内市場からの資金流出を示しています。日本外債投資は、日本銀行を除く公共部門からの資金の流れを表しています。純データは、資本流入と流出の差を示しています。
プラスの差は、居住者による外国証券の純売上高（資本流入）を示し、マイナスの差は、居住者による外国証券の純購入（資本流出）を示します。予想よりも高い数はJPYに対して正とみなされ、予想よりも低い数は負とみなされます。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。
直近値:
実際のデータ
"日本外債投資 (Japan Foreign Bond Investment)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
20 12月 2025
¥103.0 B
¥355.8 B
13 12月 2025
¥356.4 B
¥456.3 B
6 12月 2025
¥452.9 B
¥-771.3 B
29 11月 2025
¥-771.3 B
¥577.3 B
22 11月 2025
¥576.5 B
¥354.2 B
15 11月 2025
¥348.4 B
¥566.5 B
8 11月 2025
¥566.3 B
¥-354.5 B
1 11月 2025
¥-354.4 B
¥-354.6 B
25 10月 2025
¥-351.4 B
¥-664.4 B
18 10月 2025
¥-669.7 B
¥601.3 B
11 10月 2025
¥596.4 B
¥-923.0 B
4 10月 2025
¥-926.6 B
¥-158.7 B
27 9月 2025
¥-162.0 B
¥816.7 B
20 9月 2025
¥817.2 B
¥1479.7 B
13 9月 2025
¥1478.5 B
¥208.0 B
6 9月 2025
¥245.1 B
¥1419.9 B
30 8月 2025
¥1419.8 B
¥-167.2 B
23 8月 2025
¥-167.2 B
¥-310.9 B
16 8月 2025
¥-313.6 B
¥254.7 B
9 8月 2025
¥254.9 B
¥-527.0 B
2 8月 2025
¥-526.3 B
¥-326.3 B
26 7月 2025
¥-331.6 B
¥1643.8 B
19 7月 2025
¥1641.3 B
¥765.3 B
12 7月 2025
¥759.3 B
¥1659.1 B
5 7月 2025
¥1656.8 B
¥182.8 B
28 6月 2025
¥182.8 B
¥615.1 B
21 6月 2025
¥615.5 B
¥1567.3 B
14 6月 2025
¥1571.3 B
¥-453.6 B
7 6月 2025
¥-458.6 B
¥-118.0 B
31 5月 2025
¥-118.0 B
¥100.4 B
24 5月 2025
¥92.0 B
¥2833.9 B
17 5月 2025
¥2824.6 B
¥1928.7 B
10 5月 2025
¥1923.2 B
¥-541.2 B
26 4月 2025
¥435.2 B
¥218.2 B
19 4月 2025
¥223.7 B
¥-511.9 B
12 4月 2025
¥-512.0 B
¥-2569.9 B
5 4月 2025
¥-2569.8 B
¥-5.9 B
29 3月 2025
¥-5.9 B
¥-233.7 B
22 3月 2025
¥-207.1 B
¥-83.5 B
15 3月 2025
¥-87.6 B
¥-353.7 B
8 3月 2025
¥-355.9 B
¥1514.2 B
1 3月 2025
¥1514.2 B
¥-197.0 B
22 2月 2025
¥-200.8 B
¥239.6 B
15 2月 2025
¥241.0 B
¥1755.6 B
8 2月 2025
¥1752.9 B
¥-1458.4 B
1 2月 2025
¥-1458.4 B
¥193.1 B
25 1月 2025
¥178.0 B
¥818.4 B
18 1月 2025
¥819.3 B
¥758.7 B
11 1月 2025
¥756.7 B
¥-332.3 B
28 12月 2024
¥-228.6 B
¥-918.0 B
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用