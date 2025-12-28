カレンダーセクション

ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数 (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

米国
USD, 米ドル
ベーカー・ヒューズ (Baker Hughes)
ビジネス
N/D
406
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
ベーカー・ヒューズ社の米石油採掘装置（リグ）稼働数は、北米で稼働する石油リグの数を示しています。指数は毎週金曜日に公開されます。

ベーカー・ヒューズの石油リグは1944年以来稼働しています。70年にわたり一貫して集計された統計データは、業界の現在の評価と一般的な履歴分析の両方において有用です。採掘装置稼働数は、主要な経済メディア及び業界の出版物によって発表され、多くの統計報告に含まれています。

この指数は、石油・ガス業界の活動の重要な指標とみなされています。掘削リグは、稼動中に、石油サービス業界が提供する製品とサービスを消費します。ベーカー・ヒューズ社の米石油採掘装置（リグ）稼働数は、石油消費と需要の先行指標であり、エネルギー部門の需要と供給の見積もり、ならびに国内及び国際規模の原油価格レベルはこの指標に基づいています。

稼働中の採掘装置の数は、経済的な理由で（採掘装置は原油価格を回復するために停止することができます）、技術的要因（機器の故障、天候など）により減少する可能性があります。

一般的に、稼働中の採掘装置の計数が増加すると、石油生産量が増加します。一方、石油市場における供給の伸びは、石油価格を押し下げます。逆に、稼働中の採掘装置の数の減少は、原油価格にとって有利です。

直近値:

実際のデータ

"ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数 (Baker Hughes United States Oil Rig Count)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
26 12月 2025
N/D
406
19 12月 2025
406
414
12 12月 2025
414
413
5 12月 2025
413
407
26 11月 2025
407
419
21 11月 2025
419
417
14 11月 2025
417
414
7 11月 2025
414
414
31 10月 2025
414
420
24 10月 2025
420
418
17 10月 2025
418
418
10 10月 2025
418
422
3 10月 2025
422
424
26 9月 2025
424
418
19 9月 2025
418
416
12 9月 2025
416
414
5 9月 2025
414
412
29 8月 2025
412
411
22 8月 2025
411
412
15 8月 2025
412
411
8 8月 2025
411
410
1 8月 2025
410
415
25 7月 2025
415
422
18 7月 2025
422
424
11 7月 2025
424
425
3 7月 2025
425
432
27 6月 2025
432
438
20 6月 2025
438
439
13 6月 2025
439
442
6 6月 2025
442
461
30 5月 2025
461
465
23 5月 2025
465
473
16 5月 2025
473
474
9 5月 2025
474
479
2 5月 2025
479
483
25 4月 2025
483
481
17 4月 2025
481
480
11 4月 2025
480
489
4 4月 2025
489
484
28 3月 2025
484
486
21 3月 2025
486
487
14 3月 2025
487
486
7 3月 2025
486
486
28 2月 2025
486
488
21 2月 2025
488
481
14 2月 2025
481
480
7 2月 2025
480
479
31 1月 2025
479
472
24 1月 2025
472
478
17 1月 2025
478
480
12345678...11
