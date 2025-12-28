ベーカー・ヒューズ社の米石油採掘装置（リグ）稼働数は、北米で稼働する石油リグの数を示しています。指数は毎週金曜日に公開されます。

ベーカー・ヒューズの石油リグは1944年以来稼働しています。70年にわたり一貫して集計された統計データは、業界の現在の評価と一般的な履歴分析の両方において有用です。採掘装置稼働数は、主要な経済メディア及び業界の出版物によって発表され、多くの統計報告に含まれています。

この指数は、石油・ガス業界の活動の重要な指標とみなされています。掘削リグは、稼動中に、石油サービス業界が提供する製品とサービスを消費します。ベーカー・ヒューズ社の米石油採掘装置（リグ）稼働数は、石油消費と需要の先行指標であり、エネルギー部門の需要と供給の見積もり、ならびに国内及び国際規模の原油価格レベルはこの指標に基づいています。

稼働中の採掘装置の数は、経済的な理由で（採掘装置は原油価格を回復するために停止することができます）、技術的要因（機器の故障、天候など）により減少する可能性があります。

一般的に、稼働中の採掘装置の計数が増加すると、石油生産量が増加します。一方、石油市場における供給の伸びは、石油価格を押し下げます。逆に、稼働中の採掘装置の数の減少は、原油価格にとって有利です。

直近値: