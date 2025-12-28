カレンダーセクション

基準消費者物価指数(HICP)は、ヨーロッパの法律に基づいて、ドイツ全体について毎月収集されています。HICPは、家庭で消費される消費の一部である、国内で購入されたすべての商品やサービスに課された消費税を含む、恒常的な製品の価格を対象としています。この指数は、インフレの尺度、ヨーロッパのコンバージェンス基準、そして金融商品のための指数として役立ちます。

指数には、カタログやインターネットとともに地域から収集された価格に加えて、二次統計から決定される様々な種類の商品、業種、連邦の州に対する重み付けも含まれています。HICPでは、0.1パーセントポイントの精度が目標とされています。価格と重みの基準は毎年、指数の基準は10年ごとに調整されます。

暫定値は月末までに公表され、最終値は翌月中旬頃に公表されます。ヨーロッパ内では、空間的および時間的な比較の可能性が保証されています。基準消費者物価指数、消費者物価指数、小売物価指数は、異なる方法を使用して同じデータベースから導出されます。

基準消費者物価指数前月比は、報告月の前月と比較した割合の変化を反映しています。

基準消費者物価指数はインフレと通貨の安定性を測定するための重要なツールであり、賃金交渉の目安として機能するとともに、GDPの計算に含まれています。指数値が上昇すると、通常通貨にプラスの効果がもたらされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ドイツ消費者物価の調和指数(HICP)前月比 (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-0.5%
-0.5%
-0.5%
11月 2025 予備的
-0.5%
0.2%
0.3%
10月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
10月 2025 予備的
0.3%
0.2%
0.2%
9月 2025
0.2%
0.1%
8月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
8月 2025 予備的
0.1%
0.3%
0.4%
7月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
7月 2025 予備的
0.4%
-0.2%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
6月 2025 予備的
0.1%
0.6%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
5月 2025 予備的
0.2%
0.3%
0.5%
4月 2025
0.5%
0.5%
0.5%
4月 2025 予備的
0.5%
-0.2%
0.4%
3月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
3月 2025 予備的
0.4%
0.4%
0.5%
2月 2025
0.5%
0.6%
0.6%
2月 2025 予備的
0.6%
-0.1%
-0.2%
1月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1月 2025 予備的
-0.2%
0.3%
0.7%
12月 2024
0.7%
0.7%
0.7%
12月 2024 予備的
0.7%
-0.5%
-0.7%
11月 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
11月 2024 予備的
-0.7%
0.2%
0.4%
10月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
10月 2024 予備的
0.4%
0.2%
-0.1%
9月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2024 予備的
-0.1%
0.2%
-0.2%
8月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
8月 2024 予備的
-0.2%
0.2%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
7月 2024 予備的
0.5%
-0.1%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
6月 2024 予備的
0.2%
0.0%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
5月 2024 予備的
0.2%
0.1%
0.6%
4月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
4月 2024 予備的
0.6%
0.3%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
3月 2024 予備的
0.6%
0.3%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
2月 2024 予備的
0.6%
-0.2%
-0.2%
1月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1月 2024 予備的
-0.2%
0.5%
0.2%
12月 2023
0.2%
0.2%
0.2%
12月 2023 予備的
0.2%
-0.4%
-0.7%
11月 2023
-0.7%
-0.7%
-0.7%
11月 2023 予備的
-0.7%
-0.3%
-0.2%
10月 2023
-0.2%
-0.2%
-0.2%
