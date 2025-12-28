オーストラリア輸入物価指数前期比は、四半期にオーストラリアに輸入された商品やサービスの価格の前四半期と比較した変化を示します。指数計算に使用される商品やサービスの各カテゴリには一定の重みが与えられます。

品は全国輸入額の財務的重要度に基づいて指数計算に使われます。

輸入物価指数は短期的な消費者物価の上昇を予測するのに使用されます。この指数はまた、取引行動の指標として、貿易フローの構造の変化を評価するためにも使用されます。

直近値: