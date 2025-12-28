カレンダーセクション

オーストラリア輸入物価指数前期比 (Australia Import Price Index q/q)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
オーストラリア輸入物価指数前期比は、四半期にオーストラリアに輸入された商品やサービスの価格の前四半期と比較した変化を示します。指数計算に使用される商品やサービスの各カテゴリには一定の重みが与えられます。

品は全国輸入額の財務的重要度に基づいて指数計算に使われます。

輸入物価指数は短期的な消費者物価の上昇を予測するのに使用されます。この指数はまた、取引行動の指標として、貿易フローの構造の変化を評価するためにも使用されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"オーストラリア輸入物価指数前期比 (Australia Import Price Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
-0.4%
0.0%
-0.8%
2 Q 2025
-0.8%
0.5%
3.3%
1 Q 2025
3.3%
0.0%
0.2%
4 Q 2024
0.2%
0.0%
-1.4%
3 Q 2024
-1.4%
1.4%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
0.8%
-1.8%
1 Q 2024
-1.8%
5.4%
1.1%
4 Q 2023
1.1%
6.2%
0.8%
3 Q 2023
0.8%
-4.9%
-0.8%
2 Q 2023
-0.8%
-7.3%
-4.2%
1 Q 2023
-4.2%
3.6%
1.8%
4 Q 2022
1.8%
0.1%
3.0%
3 Q 2022
3.0%
1.1%
4.3%
2 Q 2022
4.3%
1.9%
5.1%
1 Q 2022
5.1%
3.4%
5.8%
4 Q 2021
5.8%
2.9%
5.4%
3 Q 2021
5.4%
0.6%
1.9%
2 Q 2021
1.9%
0.3%
0.2%
1 Q 2021
0.2%
-1.1%
-1.0%
4 Q 2020
-1.0%
-2.4%
-3.5%
3 Q 2020
-3.5%
-0.8%
-1.9%
2 Q 2020
-1.9%
0.0%
-1.0%
1 Q 2020
-1.0%
0.1%
0.7%
4 Q 2019
0.7%
0.0%
0.4%
3 Q 2019
0.4%
0.1%
0.9%
2 Q 2019
0.9%
-1.4%
-0.5%
1 Q 2019
-0.5%
-1.1%
0.5%
4 Q 2018
0.5%
-3.8%
1.9%
3 Q 2018
1.9%
-0.3%
3.2%
2 Q 2018
3.2%
0.3%
2.0%
1 Q 2018
2.1%
-0.4%
2.0%
4 Q 2017
2.0%
-0.8%
-1.6%
3 Q 2017
-1.6%
-0.1%
2 Q 2017
-0.1%
1.2%
1 Q 2017
1.2%
0.2%
4 Q 2016
0.2%
-1.0%
3 Q 2016
-1.0%
-1.0%
2 Q 2016
-1.0%
-3.0%
1 Q 2016
-3.0%
-0.3%
4 Q 2015
-0.3%
1.4%
3 Q 2015
1.4%
1.4%
2 Q 2015
1.4%
-0.2%
1 Q 2015
-0.2%
0.9%
4 Q 2014
0.9%
-0.8%
3 Q 2014
-0.8%
-3.0%
2 Q 2014
-3.0%
3.2%
1 Q 2014
3.2%
-0.6%
4 Q 2013
-0.6%
6.1%
3 Q 2013
6.1%
-0.3%
2 Q 2013
-0.3%
0.0%
