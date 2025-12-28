カレンダーセクション

英国公共部門純借入額 (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
国家統計局 (Office for National Statistics)
セクター
政府
£​20.246 B £​29.649 B
£​15.318 B
最後の発表 重要性 実際 予測
公共部門純借入額は、報告月の公共部門の総支出 (現行支出+正味投資) と所得 (現状収入) との間の相違を測定します。

英国の公共部門には5つの副部門があります。

  • 中央政府
  • 地域政府
  • 公的非金融法人
  • イングランド銀行
  • 公的金融会社（または公的部門の銀行、現在はロイヤルバンクオブスコットランド（RBS）のみ）

この報告書の数字は、インフレ調整されず、現在の価格として表されています。

支出と収入の差が肯定的であれば、これは財政赤字と言えるでしょう。これは、公的債務が増加していることを意味します。歴史的に、公共部門の債務は何世代もの政府によって長年蓄積されています。これは、主に金利と財務省証券の発行を通じて返済されます。

指標は毎月計算されますが、データの不安定性のために、年次データの分析は公的資金の状態をより明確に示しています。

英国の公的部門の純借入金の変動は、通常、ポンド建て相場には影響しません。この指標は、他の変数とともに解釈されるべきです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国公共部門純借入額 (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
£​20.246 B
£​29.649 B
£​15.318 B
5月 2025
£​17.686 B
£​12.969 B
£​20.052 B
3月 2025
£​16.444 B
£​-5.250 B
£​12.310 B
1月 2025
£​-15.442 B
£​6.762 B
£​18.119 B
12月 2024
£​17.811 B
£​1.940 B
£​11.800 B
11月 2024
£​11.249 B
£​11.657 B
£​18.217 B
10月 2024
£​17.350 B
£​26.826 B
£​16.140 B
9月 2024
£​16.610 B
£​13.734 B
8月 2024
£​13.734 B
£​-1.591 B
£​3.095 B
7月 2024
£​2.180 B
£​13.589 B
6月 2024
£​13.589 B
£​20.772 B
£​15.573 B
5月 2024
£​14.100 B
£​8.292 B
£​17.520 B
4月 2024
£​19.590 B
£​11.015 B
3月 2024
£​11.015 B
£​7.856 B
£​8.600 B
2月 2024
£​7.477 B
£​-15.946 B
£​-17.038 B
1月 2024
£​-17.615 B
£​0.250 B
£​6.451 B
12月 2023
£​6.846 B
£​22.117 B
£​12.781 B
11月 2023
£​13.409 B
£​5.981 B
£​15.103 B
10月 2023
£​13.972 B
£​8.240 B
£​13.718 B
9月 2023
£​13.526 B
£​19.831 B
£​10.576 B
8月 2023
£​10.756 B
£​9.817 B
£​-1.204 B
7月 2023
£​3.480 B
£​17.025 B
£​17.112 B
6月 2023
£​17.666 B
£​27.518 B
£​15.781 B
5月 2023
£​19.224 B
£​14.931 B
£​21.997 B
4月 2023
£​24.739 B
£​8.773 B
£​20.022 B
3月 2023
£​20.709 B
£​22.942 B
£​12.501 B
2月 2023
£​15.859 B
£​7.673 B
£​-9.104 B
1月 2023
£​-6.242 B
£​16.137 B
£​24.823 B
12月 2022
£​26.581 B
£​18.029 B
£​18.819 B
11月 2022
£​21.196 B
£​8.064 B
£​13.373 B
10月 2022
£​12.728 B
£​15.376 B
£​16.935 B
9月 2022
£​19.248 B
£​19.325 B
£​8.580 B
8月 2022
£​11.056 B
£​9.294 B
£​2.106 B
7月 2022
£​4.180 B
£​11.763 B
£​20.093 B
6月 2022
£​22.115 B
£​-10.300 B
£​11.796 B
5月 2022
£​13.226 B
£​5.419 B
£​21.132 B
4月 2022
£​17.796 B
£​8.510 B
£​13.910 B
3月 2022
£​17.319 B
£​15.048 B
£​9.850 B
2月 2022
£​12.348 B
£​7.681 B
£​-7.833 B
1月 2022
£​-3.650 B
£​14.985 B
£​14.574 B
12月 2021
£​16.084 B
£​12.034 B
£​13.979 B
11月 2021
£​16.620 B
£​12.034 B
£​11.627 B
10月 2021
£​18.035 B
£​17.603 B
£​19.938 B
9月 2021
£​21.014 B
£​27.152 B
£​16.060 B
8月 2021
£​19.780 B
£​16.111 B
£​6.206 B
7月 2021
£​9.619 B
£​18.698 B
£​20.734 B
6月 2021
£​22.020 B
£​24.773 B
£​19.870 B
5月 2021
£​23.605 B
£​18.493 B
£​28.332 B
4月 2021
£​30.962 B
£​13.566 B
£​25.530 B
3月 2021
£​27.271 B
£​22.064 B
£​15.312 B
