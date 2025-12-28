公共部門純借入額は、報告月の公共部門の総支出 (現行支出+正味投資) と所得 (現状収入) との間の相違を測定します。

英国の公共部門には5つの副部門があります。

中央政府

地域政府

公的非金融法人

イングランド銀行

公的金融会社（または公的部門の銀行、現在はロイヤルバンクオブスコットランド（RBS）のみ）

この報告書の数字は、インフレ調整されず、現在の価格として表されています。

支出と収入の差が肯定的であれば、これは財政赤字と言えるでしょう。これは、公的債務が増加していることを意味します。歴史的に、公共部門の債務は何世代もの政府によって長年蓄積されています。これは、主に金利と財務省証券の発行を通じて返済されます。

指標は毎月計算されますが、データの不安定性のために、年次データの分析は公的資金の状態をより明確に示しています。

英国の公的部門の純借入金の変動は、通常、ポンド建て相場には影響しません。この指標は、他の変数とともに解釈されるべきです。

直近値: