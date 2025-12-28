ドイツ購買担当者指数(PMI)はIHS Markitによってまとめられており、業界およびサービスにおける代表的な1,000社のサンプルの調査に基づいています。速報(Flash)指数は、毎月の調査からのフィードバックの約85％に基づいているため、最終PMIの詳細な早期見積もりを提供します。

総合生産高PMI(Composite Output PMI)は、製造業生産高指数(Manufacturing Output Index)とサービス事業活動指数(Services Business Activity Index)の加重平均です。

サービス部門の事業活動の指数は、鉱工業生産の指数と直接同等であり、「あなたの会社の事業活動度は1カ月前と比べて高いか/同じか/低いか」という質問に基づいています。 購買管理者指数は、新規受注(0.3)、生産(0.25)、雇用(0.2)、納期日数(0.15)、 原材料の在庫(0.1)の5つのサブ指数(括弧内は重み)の加重された組み合わせで構成されています。納入日数指数は逆指数です。鉱工業生産指数は、「あなたの企業の生産/実績は1か月前と比べて高いか/同じか/低いか」という質問に基づいています。

暫定推定値と最終PMIの間の平均値(最終値 - 速報値)は、2006年1月以降に入手可能な過去のデータ系列によるとほとんど異なりません。

Einkaufsmanagerindex™//購買担当者指数®(EMI™、PMI®)は、販売、雇用、在庫、価格の動向を反映して、できるだけ早い時点で民間部門の実際の経済状況を追跡します。これらの指数は、業界の意思決定者、政府、金融機関の経済研究者によって非常に高く評価されており、頻繁に使用されています。これらは、経済環境をよりよく理解するための適切な情報を提供し、企業や投資戦略に関する決定のための方向づけとして役立ちます。PMIは多くの中央銀行(欧州中央銀行を含む)の金利決定においても特に重要な役割を果たしています。PMIは公式の統計よりはるかに早く、経済の実際の発展に関する情報を月次提供するために利用可能な最初の先行指標です。

この指数は経済全体の早期指標です。総合PMIの伸びは好調な市況を示しており、ユーロにとってプラスと見なすことができます。

