スウェーデンの企業信頼度指数は、現在の経済状況に関する国内企業の楽観論を反映しています。指数は、国立経済研究所（NIER）が実施するオンライン調査を通じて毎月計算されます。

国立研究所は、スウェーデン企業の管理職者に月次インタビューをおこないます。サンプルには、少なくとも100人の従業員がいる企業が含まれています。企業は規模と産業によって層別化されています。回答者からすべてのデータを収集するには、約3週間かかります。

特定の企業からの回答の重みは、その規模に依存します。つまり、企業が大きいほど、回答に割り当てられる重みは高くなります（製造量に基づいて重みが設定される製造部門を除く）。これらの重みは、更新されたサンプルに従って毎年更新されます。加重回答は要約され、あたかもすべての企業が調査に参加したかのように推定されます。

企業は、注文、完成品の在庫、予想される生産量、雇用の観点から現在の状況を評価します。調査は本質的に定性的です。これは、回答者が絶対的な数値を提供するのではなく、状況をより良く、より悪く、または変化なしとして評価することを意味します。

企業信頼指数は、ビジネス環境と国の経済の一般的な状態を特徴付ける主要な指標の1つです。100を超える値は、スウェーデンのビジネス環境におけるビジネス状況と前向きな感情の改善を示します。値が100未満であっても前の期間から大幅な改善を示した場合、その値はスウェーデンクローナではプラスと見なすことができます。100を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

