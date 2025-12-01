カレンダーセクション

経済指標カレンダー

欧州連合（EU）の経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.2% 3 Q 2025 0.1% 期次
失業率 6.4% 10月 2025 6.4% 月次
コアCPI前年比 2.4% 11月 2025 2.4% 月次
ECB金利決定 2.15% 2.15%
貿易収支n.s.a. €​18.4 B 10月 2025 €​18.4 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.29 20:30, EUR, CFTC EUR投機筋ポジション
2026.01.02 09:00, EUR, ECB M3マネーサプライ前年比
2026.01.02 09:00, EUR, ECB住宅金融前年比
2026.01.02 09:00, EUR, ECB非金融法人ローン前年比
2026.01.02 09:00, EUR, ECB民間部門貸出前年比
2026.01.02 09:00, EUR, マークイット製造業PMI

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC EUR投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 1.4% 3 Q 2025 1.5% 期次
国内総生産前期比 0.2% 3 Q 2025 0.1% 期次
労働 最後 参照 頻度
労働コスト指数 3.3% 3 Q 2025 3.9% 期次
失業率 6.4% 10月 2025 6.4% 月次
賃金指数前年比 3.0% 3 Q 2025 3.7% 期次
雇用レベル 172.049 M 3 Q 2025 171.840 M 期次
雇用変化前年比 0.5% 3 Q 2025 0.6% 期次
雇用変化前期比 0.1% 3 Q 2025 0.1% 期次
価格 最後 参照 頻度
CPI 129.33 11月 2025 129.35 月次
CPI(エネルギーおよび未加工食品を除く)前年比 2.4% 11月 2025 2.4% 月次
CPI(エネルギーおよび未加工食品を除く)前月比 -0.4% 11月 2025 -0.4% 月次
CPI前年比 2.1% 11月 2025 2.2% 月次
CPI前月比 -0.3% 11月 2025 -0.3% 月次
PPI前年比 -0.5% 10月 2025 -0.2% 月次
PPI前月比 0.1% 10月 2025 -0.1% 月次
コアCPI 122.67 11月 2025 122.67 月次
コアCPI前年比 2.4% 11月 2025 2.4% 月次
コアCPI前月比 -0.5% 11月 2025 -0.5% 月次
煙草を除く消費者物価指数前年比 2.1% 11月 2025 2.1% 月次
煙草を除く消費者物価指数前月比 -0.3% 11月 2025 0.2% 月次
金銭 最後 参照 頻度
ECB M3マネーサプライ前年比 N/D 10月 2025 2.8% 月次
ECB TLTRO €​51.970 B €​97.570 B
ECB住宅金融前年比 N/D 10月 2025 2.6% 月次
ECB民間部門貸出前年比 N/D 10月 2025 2.8% 月次
ECB金利決定 2.15% 2.15%
ECB限界貸出ファシリティ率決定 2.40% 2.40%
ECB非金融法人ローン前年比 N/D 10月 2025 2.9% 月次
ECB預金利率決定 2.00% 2.00%
公式準備資産 €​1754.630 B 11月 2025 €​1709.780 B 月次
取引 最後 参照 頻度
経常収支 N/D 10月 2025 月次
経常収支n.s.a. N/D 10月 2025 月次
貿易収支 €​14.0 B 10月 2025 €​18.0 B 月次
貿易収支n.s.a. €​18.4 B 10月 2025 €​18.4 B 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
Sentix投資家信頼感 -6.2 12月 2025 -7.4 月次
ZEW景況感指数 33.7 12月 2025 月次
サービス感指数 5.7 11月 2025 4.2 月次
マークイットサービス業業PMI N/D 12月 2025 53.6 月次
マークイット建設業PMI 45.4 11月 2025 44.0 月次
マークイット統合PMI N/D 12月 2025 52.8 月次
マークイット製造業PMI N/D 12月 2025 49.6 月次
建設部門生産高前年比 0.5% 10月 2025 -0.4% 月次
建設部門生産高前月比 0.9% 10月 2025 -0.6% 月次
景況感指数 97.0 11月 2025 96.8 月次
業況指標（Business Climate Indicator） -0.66 11月 2025 -0.47 月次
産業信用指標（Industrial Confidence Indicator） -9.3 11月 2025 -8.5 月次
産業販売価格予想指数 9.9 11月 2025 7.8 月次
鉱工業生産前年比 2.0% 10月 2025 1.2% 月次
鉱工業生産前月比 0.8% 10月 2025 0.2% 月次
消費者 最後 参照 頻度
小売売上高前年比 1.5% 10月 2025 1.2% 月次
小売売上高前月比 0.0% 10月 2025 0.1% 月次
消費者信頼感指標 -14.6 12月 2025 -14.2 月次
消費者物価期待指数 23.1 11月 2025 21.9 月次