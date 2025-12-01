経済指標カレンダー
欧州連合（EU）の経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|期次
|失業率
|6.4%
|10月 2025
|6.4%
|月次
|コアCPI前年比
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|月次
|ECB金利決定
|2.15%
|2.15%
|貿易収支n.s.a.
|€18.4 B
|10月 2025
|€18.4 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.29 20:30, EUR, CFTC EUR投機筋ポジション
2026.01.02 09:00, EUR, ECB M3マネーサプライ前年比
2026.01.02 09:00, EUR, ECB住宅金融前年比
2026.01.02 09:00, EUR, ECB非金融法人ローン前年比
2026.01.02 09:00, EUR, ECB民間部門貸出前年比
2026.01.02 09:00, EUR, マークイット製造業PMI
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|CFTC EUR投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|1.4%
|3 Q 2025
|1.5%
|期次
|国内総生産前期比
|0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|労働コスト指数
|3.3%
|3 Q 2025
|3.9%
|期次
|失業率
|6.4%
|10月 2025
|6.4%
|月次
|賃金指数前年比
|3.0%
|3 Q 2025
|3.7%
|期次
|雇用レベル
|172.049 M
|3 Q 2025
|171.840 M
|期次
|雇用変化前年比
|0.5%
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|雇用変化前期比
|0.1%
|3 Q 2025
|0.1%
|期次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI
|129.33
|11月 2025
|129.35
|月次
|CPI(エネルギーおよび未加工食品を除く)前年比
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|月次
|CPI(エネルギーおよび未加工食品を除く)前月比
|-0.4%
|11月 2025
|-0.4%
|月次
|CPI前年比
|2.1%
|11月 2025
|2.2%
|月次
|CPI前月比
|-0.3%
|11月 2025
|-0.3%
|月次
|PPI前年比
|-0.5%
|10月 2025
|-0.2%
|月次
|PPI前月比
|0.1%
|10月 2025
|-0.1%
|月次
|コアCPI
|122.67
|11月 2025
|122.67
|月次
|コアCPI前年比
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|月次
|コアCPI前月比
|-0.5%
|11月 2025
|-0.5%
|月次
|煙草を除く消費者物価指数前年比
|2.1%
|11月 2025
|2.1%
|月次
|煙草を除く消費者物価指数前月比
|-0.3%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|ECB M3マネーサプライ前年比
|N/D
|10月 2025
|2.8%
|月次
|ECB TLTRO
|€51.970 B
|€97.570 B
|ECB住宅金融前年比
|N/D
|10月 2025
|2.6%
|月次
|ECB民間部門貸出前年比
|N/D
|10月 2025
|2.8%
|月次
|ECB金利決定
|2.15%
|2.15%
|ECB限界貸出ファシリティ率決定
|2.40%
|2.40%
|ECB非金融法人ローン前年比
|N/D
|10月 2025
|2.9%
|月次
|ECB預金利率決定
|2.00%
|2.00%
|公式準備資産
|€1754.630 B
|11月 2025
|€1709.780 B
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支
|N/D
|10月 2025
|月次
|経常収支n.s.a.
|N/D
|10月 2025
|月次
|貿易収支
|€14.0 B
|10月 2025
|€18.0 B
|月次
|貿易収支n.s.a.
|€18.4 B
|10月 2025
|€18.4 B
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|Sentix投資家信頼感
|-6.2
|12月 2025
|-7.4
|月次
|ZEW景況感指数
|33.7
|12月 2025
|月次
|サービス感指数
|5.7
|11月 2025
|4.2
|月次
|マークイットサービス業業PMI
|N/D
|12月 2025
|53.6
|月次
|マークイット建設業PMI
|45.4
|11月 2025
|44.0
|月次
|マークイット統合PMI
|N/D
|12月 2025
|52.8
|月次
|マークイット製造業PMI
|N/D
|12月 2025
|49.6
|月次
|建設部門生産高前年比
|0.5%
|10月 2025
|-0.4%
|月次
|建設部門生産高前月比
|0.9%
|10月 2025
|-0.6%
|月次
|景況感指数
|97.0
|11月 2025
|96.8
|月次
|業況指標（Business Climate Indicator）
|-0.66
|11月 2025
|-0.47
|月次
|産業信用指標（Industrial Confidence Indicator）
|-9.3
|11月 2025
|-8.5
|月次
|産業販売価格予想指数
|9.9
|11月 2025
|7.8
|月次
|鉱工業生産前年比
|2.0%
|10月 2025
|1.2%
|月次
|鉱工業生産前月比
|0.8%
|10月 2025
|0.2%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|小売売上高前年比
|1.5%
|10月 2025
|1.2%
|月次
|小売売上高前月比
|0.0%
|10月 2025
|0.1%
|月次
|消費者信頼感指標
|-14.6
|12月 2025
|-14.2
|月次
|消費者物価期待指数
|23.1
|11月 2025
|21.9
|月次