Il Markit/CIPS Service PMI è calcolato da Markit insieme al Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). Caratterizza le condizioni di business e il livello di attività dei responsabili degli acquisti nel settore dei servizi dell'economia britannica.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai responsabili degli acquisti in oltre 600 società del Regno Unito che forniscono il più alto contributo al PIL. Ai manager viene chiesto di caratterizzare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

Vita aziendale

Nuovi ordini ricevuti

Backlog

Prezzi ricevuti per i servizi prodotti

Prezzi pagati (per materiali e servizi acquistati nel processo produttivo)

Occupazione

Attività commerciale a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore dei servizi. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI dei servizi è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina.

Ultimi valori: