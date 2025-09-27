CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Giappone (Japan Trade Balance)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Dogana Giapponese (Japan Customs)
Settore
Trade
Medio ¥​-242.5 B ¥​-84.0 B
¥​-118.4 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
¥​178.3 B
¥​-242.5 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice del Saldo Commerciale del Giappone mostra la differenza tra esportazioni e importazioni. Il saldo commerciale misura la differenza di valore tra le merci importate ed esportate durante il periodo di riferimento. Un valore positivo indica un surplus commerciale, mentre uno negativo suggerisce un deficit commerciale. Un valore positivo indica che sono stati esportati più beni e servizi che importati.

Il Giappone non è un paese in cui il petrolio grezzo può essere preso, quindi la maggior parte dell'energia dipende dai paesi produttori di petrolio. Ci sono anche l'energia idroelettrica, geotermica, eolica e nucleare, ma questi tipi hanno una quota minore rispetto all'energia termica. Pertanto, il paese deve importare petrolio greggio in grandi quantità, il che ha una grande influenza sulla saldo commerciale.

Il saldo commerciale del Giappone è diventata rossa, quando i prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente, ma fondamentalmente è sempre in nero. Questo perché l'esportazione del Giappone comprende prodotti industriali ad alto valore aggiunto, mentre le importazioni tendono a includere molta energia e materie prime industriali e hanno significativamente meno probabilità di aumentare.

L'impatto del rapporto sul Saldo Commerciale sullo yen giapponese è ambiguo e dipende da molti altri indicatori economici

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Giappone (Japan Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
¥​-242.5 B
¥​-84.0 B
¥​-118.4 B
lug 2025
¥​-117.6 B
¥​-486.9 B
¥​152.1 B
giu 2025
¥​153.1 B
¥​535.3 B
¥​-638.6 B
mag 2025
¥​-637.6 B
¥​-887.6 B
¥​-115.6 B
apr 2025
¥​-115.8 B
¥​-858.2 B
¥​559.4 B
mar 2025
¥​544.1 B
¥​631.2 B
¥​590.5 B
feb 2025
¥​584.5 B
¥​-2377.1 B
¥​-2736.6 B
gen 2025
¥​-2758.8 B
¥​-206.9 B
¥​132.5 B
dic 2024
¥​130.9 B
¥​144.6 B
¥​-110.3 B
nov 2024
¥​-117.6 B
¥​-233.8 B
¥​-462.1 B
ott 2024
¥​-461.2 B
¥​-803.0 B
¥​-294.1 B
set 2024
¥​-294.3 B
¥​-94.7 B
¥​-703.2 B
ago 2024
¥​-695.3 B
¥​-272.0 B
¥​-628.7 B
lug 2024
¥​-621.8 B
¥​256.1 B
¥​224.0 B
giu 2024
¥​224.0 B
¥​-546.1 B
¥​-1220.1 B
mag 2024
¥​-1221.3 B
¥​-676.3 B
¥​-465.6 B
apr 2024
¥​-462.5 B
¥​506.9 B
¥​387.0 B
mar 2024
¥​366.5 B
¥​341.3 B
¥​-377.8 B
feb 2024
¥​-379.4 B
¥​-295.1 B
¥​-1760.3 B
gen 2024
¥​-1758.3 B
¥​-938.9 B
¥​68.9 B
dic 2023
¥​62.1 B
¥​-525.6 B
¥​-780.4 B
nov 2023
¥​-776.9 B
¥​403.5 B
¥​-661.0 B
ott 2023
¥​-662.5 B
¥​196.3 B
¥​72.1 B
set 2023
¥​62.4 B
¥​-10.7 B
¥​-937.8 B
ago 2023
¥​-930.5 B
¥​-654.2 B
¥​-66.3 B
lug 2023
¥​-78.7 B
¥​523.9 B
¥​43.1 B
giu 2023
¥​43.0 B
¥​-241.3 B
¥​-1381.9 B
mag 2023
¥​-1372.5 B
¥​-1555.4 B
¥​-432.3 B
apr 2023
¥​-432.4 B
¥​-1423.0 B
¥​-755.1 B
mar 2023
¥​-754.5 B
¥​-1327.8 B
¥​-898.1 B
feb 2023
¥​-897.7 B
¥​-2393.1 B
¥​-3498.6 B
gen 2023
¥​-3496.6 B
¥​-2559.2 B
¥​-1451.8 B
dic 2022
¥​-1448.5 B
¥​-2030.8 B
¥​-2029.0 B
nov 2022
¥​-2027.4 B
¥​-2277.0 B
¥​-2166.2 B
ott 2022
¥​-2162.3 B
¥​-1491.3 B
¥​-2094.3 B
set 2022
¥​-2094.0 B
¥​-2215.2 B
¥​-2820.0 B
ago 2022
¥​-2817.3 B
¥​-1878.3 B
¥​-1433.9 B
lug 2022
¥​-1436.8 B
¥​-1024.1 B
¥​-1398.5 B
giu 2022
¥​-1383.8 B
¥​-1298.0 B
¥​-2385.8 B
mag 2022
¥​-2384.7 B
¥​-1636.8 B
¥​-842.8 B
apr 2022
¥​-839.2 B
¥​-1365.1 B
¥​-414.1 B
mar 2022
¥​-412.4 B
¥​-677.7 B
¥​-669.7 B
feb 2022
¥​-668.3 B
¥​-1127.9 B
¥​-2193.5 B
gen 2022
¥​-2191.1 B
¥​-1330.8 B
¥​-583.3 B
dic 2021
¥​-582.4 B
¥​-204.5 B
¥​-955.6 B
nov 2021
¥​-954.8 B
¥​-269.0 B
¥​-68.5 B
ott 2021
¥​-67.4 B
¥​79.6 B
¥​-624.1 B
set 2021
¥​-622.8 B
¥​-30.4 B
¥​-637.2 B
ago 2021
¥​-635.4 B
¥​206.6 B
¥​439.4 B
lug 2021
¥​441.0 B
¥​139.9 B
¥​384.0 B
12345
