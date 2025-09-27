L'Indice del Saldo Commerciale del Giappone mostra la differenza tra esportazioni e importazioni. Il saldo commerciale misura la differenza di valore tra le merci importate ed esportate durante il periodo di riferimento. Un valore positivo indica un surplus commerciale, mentre uno negativo suggerisce un deficit commerciale. Un valore positivo indica che sono stati esportati più beni e servizi che importati.

Il Giappone non è un paese in cui il petrolio grezzo può essere preso, quindi la maggior parte dell'energia dipende dai paesi produttori di petrolio. Ci sono anche l'energia idroelettrica, geotermica, eolica e nucleare, ma questi tipi hanno una quota minore rispetto all'energia termica. Pertanto, il paese deve importare petrolio greggio in grandi quantità, il che ha una grande influenza sulla saldo commerciale.

Il saldo commerciale del Giappone è diventata rossa, quando i prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente, ma fondamentalmente è sempre in nero. Questo perché l'esportazione del Giappone comprende prodotti industriali ad alto valore aggiunto, mentre le importazioni tendono a includere molta energia e materie prime industriali e hanno significativamente meno probabilità di aumentare.

L'impatto del rapporto sul Saldo Commerciale sullo yen giapponese è ambiguo e dipende da molti altri indicatori economici

