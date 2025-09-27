L'indice dei Prezzi al Consumo Core del Regno Unito m/m mostra la variazione dei prezzi di un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista del consumatore, nel mese riportato rispetto al mese precedente. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia sono esclusi dal calcolo dell'indice a causa della loro elevata volatilità. Ogni elemento del paniere ha un certo peso nel calcolo dell'indice, a seconda della quota di spesa sul suo consumo. L'indice è considerato uno degli indicatori dell'inflazione nazionale. Pertanto, la crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in GBP.

Ultimi valori: