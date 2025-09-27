Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) Regno Unito m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Basso
|0.2%
|0.2%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei Prezzi al Consumo Core del Regno Unito m/m mostra la variazione dei prezzi di un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista del consumatore, nel mese riportato rispetto al mese precedente. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia sono esclusi dal calcolo dell'indice a causa della loro elevata volatilità. Ogni elemento del paniere ha un certo peso nel calcolo dell'indice, a seconda della quota di spesa sul suo consumo. L'indice è considerato uno degli indicatori dell'inflazione nazionale. Pertanto, la crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in GBP.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) Regno Unito m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
