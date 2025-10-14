Calendario Economico
Prodotto interno lordo (PIL) su base trimestrale in Germania (Germany Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Alto
|-0.3%
|-0.1%
|
-0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.2%
|
-0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il prodotto interno lordo (PIL) è determinato trimestralmente e annualmente a partire dai conti nazionali calcolati secondo il concetto interno delle attività economiche nel territorio economico della Repubblica federale di Germania.
Oltre a tutte le indagini statistiche economiche correnti adeguate disponibili alla data di rendicontazione pertinente, comprese altre fonti di dati come quelle del sistema finanziario e fiscale, dell'Ufficio federale del lavoro, dei dati delle grandi imprese, ecc, sono inclusi anche i conti nazionali. I conti nazionali sono determinati sia dal lato dell'origine, ovvero il valore aggiunto lordo dell'industria e dei prestatori di servizi al netto delle imposte, sia dal lato del consumo, ovvero della spesa dei consumatori, degli investimenti e delle esportazioni nette (esportazioni - importazioni). Entrambe le parti sono coordinate e il risultato è il valore del PIL che viene pubblicato.
I valori dei conti nazionali e quindi del PIL possono essere corretti per il prezzo e ciò avviene su base annuale secondo i prezzi dell'anno precedente. A tal fine, i risultati annuali sono valutati in prezzi medi dell'anno precedente, i quali formano quindi serie temporali comparabili mediante collegamento a catena. In Germania, il cosiddetto metodo di sovrapposizione annuale viene utilizzato per i trimestri i cui risultati sono costantemente collegati ai risultati annuali. Le fluttuazioni stagionali e relative al calendario sono calcolate e pubblicate utilizzando il metodo Census X-12-ARIMA da un lato e il metodo Berlin BV 4.1 dall'altro.
Le cifre sono comparabili sia in Europa che a livello internazionale. In termini di tempo, esiste una comparabilità ininterrotta per l'intera Germania dal 1991 e dal 1970 al 1991 per la Germania Ovest, prima ancora solo in misura limitata.
Il prodotto interno lordo su base trimestrale mostra le variazioni dei valori monetari del trimestre riportato rispetto al trimestre precedente. Le cifre sono prezzo, calendario stagionale e regolato. La crescita del PIL può avere un impatto positivo sul tasso di cambio dell'euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto interno lordo (PIL) su base trimestrale in Germania (Germany Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
