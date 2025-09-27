CalendarioSezioni

The Conference Board United States Leading Economic Index m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Il Conference Board (The Conference Board)
Settore
Azienda
Medio -0.5% -0.2%
-0.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.3%
-0.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Leading Economic Index m/m riflette una variazione dell'indice composito compilato sulla base di una serie di importanti indici macroeconomici statunitensi, nel mese specificato rispetto al precedente. L'indice composito attenua la volatilità delle singole componenti e identifica la direzione generale dell'economia. L'indice è calcolato dal Conference Board, l'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro.

Il Leading Economic Index comprende dieci componenti:

  • Ore settimanali medie negli Stati Uniti
  • Media settimanale delle richieste iniziali
  • Ordini di beni durevoli
  • Indice ISM dei nuovi ordini nel settore manifatturiero statunitense
  • Nuovi ordini, beni strumentali non relativi al settore della difesa esclusi gli ordini di aeromobili
  • Permessi Edilizi
  • Prezzi delle azioni (500 azioni ordinarie)
  • Indice di credito principale
  • Spread dei tassi di interesse
  • Aspettative medie dei consumatori per le condizioni di business

La crescita o il declino dell'indice viene misurato rispetto al periodo di base a partire dal 2016. Il benchmark dell'indice nel 2016 è fissato a 100. Pertanto, se l'indice attuale è 104,0, significa che è cresciuto di 4 punti.

L'indicatore viene utilizzato a scopo previsionale. Si ritiene che le variazioni delle dieci componenti incluse nel calcolo dell'indice precedano le variazioni dello stato generale dell'economia nazionale. Pertanto, è anche chiamato l'indice dei principali indicatori economici.

Molti economisti monitorano attentamente questo indice, che consente di prevedere i cambiamenti a breve termine nell'economia del paese. I rappresentanti delle grandi imprese analizzano le dinamiche dell'indice quando prendono decisioni di investimento.

La crescita dell'indice può essere considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"The Conference Board United States Leading Economic Index m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.5%
-0.2%
-0.1%
lug 2025
-0.1%
-0.1%
-0.3%
giu 2025
-0.3%
-0.3%
-0.1%
mag 2025
-0.1%
-0.8%
-1.0%
apr 2025
-1.0%
-0.3%
-0.7%
mar 2025
-0.7%
-0.5%
-0.3%
feb 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
gen 2025
-0.3%
-0.3%
-0.1%
dic 2024
-0.1%
0.0%
0.3%
nov 2024
0.3%
-0.4%
-0.4%
ott 2024
-0.4%
-0.4%
-0.5%
set 2024
-0.5%
-0.3%
-0.2%
ago 2024
-0.2%
-0.2%
-0.6%
lug 2024
-0.6%
-0.2%
-0.2%
giu 2024
-0.2%
-0.2%
-0.5%
mag 2024
-0.5%
-0.2%
-0.6%
apr 2024
-0.6%
-0.4%
-0.3%
mar 2024
-0.3%
0.1%
feb 2024
0.1%
-0.4%
-0.4%
gen 2024
-0.4%
-0.2%
-0.2%
dic 2023
-0.1%
-0.1%
-0.5%
nov 2023
-0.5%
-0.5%
-0.8%
ott 2023
-0.8%
-0.5%
-0.7%
set 2023
-0.7%
-0.4%
-0.4%
ago 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
lug 2023
-0.4%
-0.4%
-0.7%
giu 2023
-0.7%
-0.3%
-0.7%
mag 2023
-0.7%
0.0%
-0.6%
apr 2023
-0.6%
0.1%
-1.2%
mar 2023
-1.2%
0.2%
-0.3%
feb 2023
-0.3%
0.2%
-0.3%
gen 2023
-0.3%
0.3%
-1.0%
dic 2022
-1.0%
0.3%
-1.0%
nov 2022
-1.0%
0.4%
-0.8%
ott 2022
-0.8%
0.4%
-0.4%
set 2022
-0.4%
0.5%
-0.3%
ago 2022
-0.3%
0.5%
-0.4%
lug 2022
-0.4%
0.5%
-0.8%
giu 2022
-0.8%
0.6%
-0.4%
mag 2022
-0.4%
0.6%
-0.4%
apr 2022
-0.3%
0.7%
0.1%
mar 2022
0.3%
0.7%
0.6%
feb 2022
0.3%
0.7%
-0.5%
gen 2022
-0.3%
0.7%
0.7%
dic 2021
0.8%
0.6%
0.7%
nov 2021
1.1%
0.5%
0.9%
ott 2021
0.9%
0.4%
0.1%
set 2021
0.2%
0.4%
0.8%
ago 2021
0.9%
0.3%
0.8%
lug 2021
0.9%
0.2%
0.5%
