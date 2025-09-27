Calendario Economico
The Conference Board United States Leading Economic Index m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)
|Medio
|-0.5%
|-0.2%
|
-0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.3%
|
-0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Leading Economic Index m/m riflette una variazione dell'indice composito compilato sulla base di una serie di importanti indici macroeconomici statunitensi, nel mese specificato rispetto al precedente. L'indice composito attenua la volatilità delle singole componenti e identifica la direzione generale dell'economia. L'indice è calcolato dal Conference Board, l'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro.
Il Leading Economic Index comprende dieci componenti:
- Ore settimanali medie negli Stati Uniti
- Media settimanale delle richieste iniziali
- Ordini di beni durevoli
- Indice ISM dei nuovi ordini nel settore manifatturiero statunitense
- Nuovi ordini, beni strumentali non relativi al settore della difesa esclusi gli ordini di aeromobili
- Permessi Edilizi
- Prezzi delle azioni (500 azioni ordinarie)
- Indice di credito principale
- Spread dei tassi di interesse
- Aspettative medie dei consumatori per le condizioni di business
La crescita o il declino dell'indice viene misurato rispetto al periodo di base a partire dal 2016. Il benchmark dell'indice nel 2016 è fissato a 100. Pertanto, se l'indice attuale è 104,0, significa che è cresciuto di 4 punti.
L'indicatore viene utilizzato a scopo previsionale. Si ritiene che le variazioni delle dieci componenti incluse nel calcolo dell'indice precedano le variazioni dello stato generale dell'economia nazionale. Pertanto, è anche chiamato l'indice dei principali indicatori economici.
Molti economisti monitorano attentamente questo indice, che consente di prevedere i cambiamenti a breve termine nell'economia del paese. I rappresentanti delle grandi imprese analizzano le dinamiche dell'indice quando prendono decisioni di investimento.
La crescita dell'indice può essere considerata positiva per il dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"The Conference Board United States Leading Economic Index m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
