Leading Economic Index m/m riflette una variazione dell'indice composito compilato sulla base di una serie di importanti indici macroeconomici statunitensi, nel mese specificato rispetto al precedente. L'indice composito attenua la volatilità delle singole componenti e identifica la direzione generale dell'economia. L'indice è calcolato dal Conference Board, l'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro.

Il Leading Economic Index comprende dieci componenti:

Ore settimanali medie negli Stati Uniti

Media settimanale delle richieste iniziali

Ordini di beni durevoli

Indice ISM dei nuovi ordini nel settore manifatturiero statunitense

Nuovi ordini, beni strumentali non relativi al settore della difesa esclusi gli ordini di aeromobili

Permessi Edilizi

Prezzi delle azioni (500 azioni ordinarie)

Indice di credito principale

Spread dei tassi di interesse

Aspettative medie dei consumatori per le condizioni di business

La crescita o il declino dell'indice viene misurato rispetto al periodo di base a partire dal 2016. Il benchmark dell'indice nel 2016 è fissato a 100. Pertanto, se l'indice attuale è 104,0, significa che è cresciuto di 4 punti.

L'indicatore viene utilizzato a scopo previsionale. Si ritiene che le variazioni delle dieci componenti incluse nel calcolo dell'indice precedano le variazioni dello stato generale dell'economia nazionale. Pertanto, è anche chiamato l'indice dei principali indicatori economici.

Molti economisti monitorano attentamente questo indice, che consente di prevedere i cambiamenti a breve termine nell'economia del paese. I rappresentanti delle grandi imprese analizzano le dinamiche dell'indice quando prendono decisioni di investimento.

La crescita dell'indice può essere considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori: