Indice Coincidente Giappone (Japan Coincident Index)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
Azienda
Basso 113.3 116.2
115.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
113.3
113.3
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice Coincidente giapponese valuta l'attuale situazione economica del Paese.

L'Indice Coincidente utilizza 11 indicatori, come l'indice di produzione e il rapporto di lavoro attivo, come indicatore della serie corrispondente. L'indice calcolato da questo indice della sequenza di corrispondenza è chiamato esponente della corrispondenza. È un indice composito, che comprende diverse componenti che caratterizzano tutte le fasi della produzione, del consumo, delle vendite all'ingrosso e al dettaglio, del reddito operativo e degli indicatori del mercato del lavoro.

L'Indice Coincidente Composito giapponese misura le attuali condizioni economiche. Allo scopo principale di misurare l'ampiezza delle fluttuazioni dell'attività economica, l'indice composito viene costruito aggregando il tasso di variazione delle serie selezionate. L'anno di riferimento per queste serie è il 1995, con la somma dei loro valori medi 100.

L'indice Coincidente è uno dei tre indici che compongono l'indice di tendenza economica annunciato dal Cabinet Office insieme all'indice Leading Composite e all'indice Lagging Composite. Viene utilizzato principalmente per cogliere lo stato attuale dell'economia, poiché si muove approssimativamente in accordo con l'economia.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Coincidente Giappone (Japan Coincident Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025 prelim.
113.3
116.2
115.9
giu 2025
116.7
116.8
116.8
giu 2025 prelim.
116.8
115.5
116.0
mag 2025
116.0
115.9
115.9
mag 2025 prelim.
115.9
115.8
116.0
apr 2025
116.0
115.5
115.5
apr 2025 prelim.
115.5
116.5
115.8
mar 2025
115.9
116.0
116.0
mar 2025 prelim.
116.0
116.8
117.3
feb 2025
117.3
116.9
116.9
feb 2025 prelim.
116.9
116.1
116.1
gen 2025
116.1
116.2
116.2
gen 2025 prelim.
116.2
116.1
116.1
dic 2024
116.4
116.8
116.8
dic 2024 prelim.
116.8
115.7
115.4
nov 2024
115.4
115.3
115.3
nov 2024 prelim.
115.3
115.8
116.8
ott 2024
116.8
116.5
116.5
ott 2024 prelim.
116.5
114.6
114.0
set 2024
115.3
115.7
115.7
set 2024 prelim.
115.7
114.3
114.0
ago 2024
114.0
113.5
113.5
ago 2024 prelim.
113.5
114.3
117.2
lug 2024
117.2
117.1
117.1
lug 2024 prelim.
117.1
113.0
114.1
giu 2024
113.2
113.7
113.7
giu 2024 prelim.
113.7
117.2
117.1
mag 2024
117.1
116.5
116.5
mag 2024 prelim.
116.5
114.6
115.2
apr 2024
115.2
115.2
115.2
apr 2024 prelim.
115.2
113.5
114.2
mar 2024
113.6
113.9
113.9
mar 2024 prelim.
113.9
111.8
111.5
feb 2024
111.6
110.9
110.9
feb 2024 prelim.
110.9
113.0
112.1
gen 2024
112.1
110.2
110.2
gen 2024 prelim.
110.2
115.5
116.0
dic 2023
115.9
116.2
116.2
dic 2023 prelim.
116.2
114.6
114.6
nov 2023
114.6
114.5
114.5
nov 2023 prelim.
114.5
115.9
115.9
ott 2023
115.9
115.9
115.9
ott 2023 prelim.
115.9
114.7
115.7
set 2023
114.7
114.7
114.7
set 2023 prelim.
114.7
114.5
114.6
ago 2023
114.6
114.3
114.3
ago 2023 prelim.
114.3
114.4
114.2
lug 2023
114.2
114.5
114.5
lug 2023 prelim.
114.5
115.2
115.6
giu 2023
115.1
115.2
115.2
123456789
