Il rapporto mensile della Deutsche Bundesbank è un rapporto completo che comprende più di 100 pagine sulla situazione attuale e sul possibile sviluppo dell'economia tedesca. Inizia con brevi relazioni su quattro argomenti importanti e ricorrenti:

Condizioni economiche

Finanze pubbliche

Mercati mobiliari

Bilancia dei pagamenti

Successivamente, i singoli argomenti di attualità vengono discussi in dettaglio e le relazioni sono concluse con una parte statistica dettagliata che costituisce molto più della metà del rapporto.

La "Situazione economica" è suddivisa nelle tendenze sottostanti. Qui, la situazione attuale generale è riassunta e viene fornita una prospettiva a breve termine. Nella maggior parte dei casi, questo è seguito da commenti sull'industria, l'edilizia, il mercato del lavoro e i prezzi.

Le "finanze pubbliche", d'altra parte, hanno un focus più vario e sono più interessate agli attuali punti caldi come il regime di assicurazione sanitaria obbligatoria, il regime di assicurazione pubblica per l'assistenza a lungo termine o le finanze del governo locale.

I "mercati dei titoli" sono caratterizzati da tre punti focali: il mercato di obbligazioni, il mercato azionario e i fondi comuni di investimento. Spiega fino a che punto il denaro è fluito dentro o fuori dalle rispettive forme di investimento, da dove proviene e dove è andato.

La "Bilancia dei pagamenti", l'ultimo breve rapporto, si occupa dei singoli sottosaldi, delle partite correnti (commodity trading), dei servizi, dei bilanci dei redditi primari e secondari, del saldo delle attività e del conto del capitale. Questo rapporto mostra la misura in cui le cifre sono cambiate rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell'anno precedente.

I rapporti mensili sono pubblicati nelle date specificate dalla Bundesbank. Questo di solito è a metà del mese.

A seconda delle cifre o delle prospettive, ciò può avere un impatto positivo o negativo sull'euro.