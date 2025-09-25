Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Norvegia
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|4.9%
|ago 2025
|4.5%
|Mensilmente
|IPC a/a
|3.5%
|ago 2025
|3.3%
|Mensilmente
|Decisione sui Tassi di Interesse della Norges Bank
|4.00%
|Saldo Commerciale delle Merci
|Kr60.066 B
|ago 2025
|Kr54.625 B
|Mensilmente
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 06:00, NOK, Tasso di Disoccupazione, Effettiva: 4.9%, Previsione: 4.5%, Precedente: 4.5%
2025.09.29 06:00, NOK, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: -0.1%, Precedente: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 5.0%, Precedente: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Debito Generale dei Prestiti Pubblici Interni a/a, Previsione: 4.1%, Precedente: 4.1%
2025.10.01 08:00, NOK, PMI Manifatturiero DNB/NIMA, Previsione: 45.5, Precedente: 48.7
2025.10.03 08:00, NOK, Nav Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato, Previsione: 2.1%, Precedente: 2.2%
2025.10.03 08:00, NOK, NAV Variazione della Disoccupazione, Previsione: 49.698 K, Precedente: 50.870 K
2025.10.03 09:00, NOK, HPI a/a, Previsione: 5.6%, Precedente: 5.5%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI non destagionalizzato m/m, Precedente: 1.7%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI s.a.m/m, Precedente: 0.6%
Indicatori economici
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL Continentale t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|1.2%
|Trimestralmente
|PIL a/a
|-2.1%
|2 Q 2025
|-0.3%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|NAV Variazione della Disoccupazione
|50.870 K
|ago 2025
|49.505 K
|Mensilmente
|Nav Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato
|2.2%
|ago 2025
|2.2%
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione
|4.9%
|ago 2025
|4.5%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC Core a/a
|3.1%
|ago 2025
|3.1%
|Mensilmente
|IPC Core m/m
|-0.7%
|ago 2025
|0.8%
|Mensilmente
|IPC a/a
|3.5%
|ago 2025
|3.3%
|Mensilmente
|IPC m/m
|-0.6%
|ago 2025
|0.8%
|Mensilmente
|IPP a/a
|-3.0%
|ago 2025
|-0.3%
|Mensilmente
|IPP m/m
|-0.9%
|ago 2025
|0.8%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Debito Generale dei Prestiti Pubblici Interni a/a
|4.1%
|lug 2025
|4.1%
|Mensilmente
|Decisione sui Tassi di Interesse della Norges Bank
|4.00%
|Foreign Exchange Acquisto Giornaliero Norges Bank
|N/D
|ago 2025
|Kr-0.150 B
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|Kr217.848 B
|2 Q 2025
|Kr285.289 B
|Trimestralmente
|Saldo Commerciale delle Merci
|Kr60.066 B
|ago 2025
|Kr54.625 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Fiducia Industriale
|0.9
|2 Q 2025
|3.4
|Trimestralmente
|PMI Manifatturiero DNB/NIMA
|48.7
|ago 2025
|50.9
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|-3.5%
|lug 2025
|-7.2%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|0.4%
|lug 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera a/a
|1.1%
|lug 2025
|4.2%
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera m/m
|0.0%
|lug 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Regional Network Norges Bank - Crescita della Produzione
|0.40
|3 Q 2025
|0.40
|Trimestralmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Consumi Domestici a/a
|3.8%
|giu 2025
|6.6%
|Mensilmente
|Consumi Domestici m/m
|1.3%
|giu 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Fiducia dei Consumatori
|-3.6
|3 Q 2025
|-9.1
|Trimestralmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|5.1%
|lug 2025
|4.3%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|0.6%
|lug 2025
|0.1%
|Mensilmente
|Housing
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|HPI a/a
|5.5%
|ago 2025
|5.4%
|Mensilmente
|HPI non destagionalizzato m/m
|1.7%
|ago 2025
|-1.0%
|Mensilmente
|HPI s.a.m/m
|0.6%
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente