Calendario economico e indicatori della Norvegia

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.8% 2 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 4.9% ago 2025 4.5% Mensilmente
IPC a/a 3.5% ago 2025 3.3% Mensilmente
Decisione sui Tassi di Interesse della Norges Bank 4.00%
Saldo Commerciale delle Merci Kr​60.066 B ago 2025 Kr​54.625 B Mensilmente

2025.09.25 06:00, NOK, Tasso di Disoccupazione, Effettiva: 4.9%, Previsione: 4.5%, Precedente: 4.5%
2025.09.29 06:00, NOK, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: -0.1%, Precedente: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 5.0%, Precedente: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Debito Generale dei Prestiti Pubblici Interni a/a, Previsione: 4.1%, Precedente: 4.1%
2025.10.01 08:00, NOK, PMI Manifatturiero DNB/NIMA, Previsione: 45.5, Precedente: 48.7
2025.10.03 08:00, NOK, Nav Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato, Previsione: 2.1%, Precedente: 2.2%
2025.10.03 08:00, NOK, NAV Variazione della Disoccupazione, Previsione: 49.698 K, Precedente: 50.870 K
2025.10.03 09:00, NOK, HPI a/a, Previsione: 5.6%, Precedente: 5.5%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI non destagionalizzato m/m, Precedente: 1.7%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI s.a.m/m, Precedente: 0.6%

Indicatori economici

PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL Continentale t/t 0.6% 2 Q 2025 1.2% Trimestralmente
PIL a/a -2.1% 2 Q 2025 -0.3% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.8% 2 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
NAV Variazione della Disoccupazione 50.870 K ago 2025 49.505 K Mensilmente
Nav Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato 2.2% ago 2025 2.2% Mensilmente
Tasso di Disoccupazione 4.9% ago 2025 4.5% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC Core a/a 3.1% ago 2025 3.1% Mensilmente
IPC Core m/m -0.7% ago 2025 0.8% Mensilmente
IPC a/a 3.5% ago 2025 3.3% Mensilmente
IPC m/m -0.6% ago 2025 0.8% Mensilmente
IPP a/a -3.0% ago 2025 -0.3% Mensilmente
IPP m/m -0.9% ago 2025 0.8% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Debito Generale dei Prestiti Pubblici Interni a/a 4.1% lug 2025 4.1% Mensilmente
Decisione sui Tassi di Interesse della Norges Bank 4.00%
Foreign Exchange Acquisto Giornaliero Norges Bank N/D ago 2025 Kr​-0.150 B Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente Kr​217.848 B 2 Q 2025 Kr​285.289 B Trimestralmente
Saldo Commerciale delle Merci Kr​60.066 B ago 2025 Kr​54.625 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Fiducia Industriale 0.9 2 Q 2025 3.4 Trimestralmente
PMI Manifatturiero DNB/NIMA 48.7 ago 2025 50.9 Mensilmente
Produzione Industriale a/a -3.5% lug 2025 -7.2% Mensilmente
Produzione Industriale m/m 0.4% lug 2025 -0.1% Mensilmente
Produzione Manifatturiera a/a 1.1% lug 2025 4.2% Mensilmente
Produzione Manifatturiera m/m 0.0% lug 2025 -0.1% Mensilmente
Regional Network Norges Bank - Crescita della Produzione 0.40 3 Q 2025 0.40 Trimestralmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Consumi Domestici a/a 3.8% giu 2025 6.6% Mensilmente
Consumi Domestici m/m 1.3% giu 2025 0.5% Mensilmente
Fiducia dei Consumatori -3.6 3 Q 2025 -9.1 Trimestralmente
Vendite al Dettaglio a/a 5.1% lug 2025 4.3% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 0.6% lug 2025 0.1% Mensilmente
Housing Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
HPI a/a 5.5% ago 2025 5.4% Mensilmente
HPI non destagionalizzato m/m 1.7% ago 2025 -1.0% Mensilmente
HPI s.a.m/m 0.6% ago 2025 0.2% Mensilmente