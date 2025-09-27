CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Requisito di Cassa Netto del Settore Pubblico Regno Unito (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Governo
Basso £​20.936 B £​4.470 B
£​9.284 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
£​4.615 B
£​20.936 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Requisito di Cassa Netto del Settore Pubblico mostra la quantità di denaro che il governo deve prendere in prestito per mantenere i suoi impegni finanziari. La liquidità è necessaria per essere raccolta dai mercati finanziari o prelevata dalle riserve di cassa. Questo può essere vicino ai prestiti del settore pubblico per lo stesso periodo, ma ci sono alcune transazioni (come i prestiti al settore privato e altri), che non contribuiscono ai prestiti.

Il settore pubblico del Regno Unito è costituito da cinque sottosettori:

  • Governo Centrale
  • Governo locale
  • Società pubbliche non finanziarie
  • Banca d'Inghilterra
  • Società finanziarie pubbliche (o banche del settore pubblico, cioè attualmente solo Royal Bank of Scotland (RBS)).

Le cifre di questo rapporto non sono corrette per l'inflazione e sono espresse a prezzi correnti.

L'indicatore viene calcolato mensilmente, ma a causa della volatilità dei dati, l'analisi dei dati annuali fornisce un quadro più chiaro dello stato dei fondi pubblici e dei requisiti di cassa.

Un cambiamento nel fabbisogno di cassa netto del settore pubblico del Regno Unito normalmente non influisce di per sé sulle quotazioni in sterline. Questo indicatore dovrebbe essere interpretato insieme ad altre variabili.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Requisito di Cassa Netto del Settore Pubblico Regno Unito (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
mag 2025
£​20.936 B
£​4.470 B
£​9.284 B
mar 2025
£​2.694 B
£​4.554 B
£​6.360 B
gen 2025
£​-22.484 B
£​-0.664 B
£​20.154 B
dic 2024
£​19.876 B
£​6.362 B
£​13.128 B
nov 2024
£​12.983 B
£​11.062 B
£​17.396 B
ott 2024
£​11.133 B
£​20.567 B
£​-20.446 B
set 2024
£​-20.484 B
£​4.875 B
ago 2024
£​4.875 B
£​-22.499 B
£​16.905 B
lug 2024
£​19.232 B
£​6.622 B
giu 2024
£​6.622 B
£​26.199 B
£​18.796 B
mag 2024
£​18.135 B
£​16.862 B
£​-5.249 B
apr 2024
£​-5.217 B
£​20.739 B
mar 2024
£​20.739 B
£​1.071 B
£​3.236 B
feb 2024
£​3.024 B
£​-2.603 B
£​-22.482 B
gen 2024
£​-23.344 B
£​-3.730 B
£​14.335 B
dic 2023
£​12.863 B
£​4.306 B
£​12.583 B
nov 2023
£​12.453 B
£​2.952 B
£​11.808 B
ott 2023
£​13.329 B
£​3.974 B
£​-11.724 B
set 2023
£​-11.812 B
£​5.641 B
£​1.514 B
ago 2023
£​2.468 B
£​5.075 B
£​-7.543 B
lug 2023
£​-7.474 B
£​4.023 B
£​11.337 B
giu 2023
£​11.976 B
£​4.602 B
£​3.673 B
mag 2023
£​4.132 B
£​7.324 B
£​12.715 B
apr 2023
£​13.667 B
£​-0.572 B
£​19.684 B
mar 2023
£​18.886 B
£​3.956 B
£​-1.693 B
feb 2023
£​-0.227 B
£​8.180 B
£​-29.327 B
gen 2023
£​-28.962 B
£​5.152 B
£​-1.517 B
dic 2022
£​17.210 B
£​6.357 B
£​20.034 B
nov 2022
£​20.336 B
£​8.847 B
£​9.997 B
ott 2022
£​9.732 B
£​10.085 B
£​9.992 B
set 2022
£​10.136 B
£​10.534 B
£​5.297 B
ago 2022
£​5.321 B
£​11.236 B
£​-5.087 B
lug 2022
£​-4.693 B
£​12.195 B
£​12.795 B
giu 2022
£​12.610 B
£​12.910 B
£​12.103 B
mag 2022
£​12.024 B
£​16.737 B
£​2.287 B
apr 2022
£​2.367 B
£​16.737 B
£​-1.498 B
mar 2022
£​-2.416 B
£​26.103 B
£​2.346 B
feb 2022
£​2.478 B
£​28.381 B
£​-21.992 B
gen 2022
£​-21.984 B
£​25.021 B
£​18.072 B
dic 2021
£​18.125 B
£​29.922 B
£​37.002 B
nov 2021
£​36.980 B
£​29.956 B
£​61.552 B
ott 2021
£​61.452 B
£​19.684 B
£​6.061 B
set 2021
£​4.688 B
£​28.702 B
£​5.811 B
ago 2021
£​5.834 B
£​31.159 B
£​-2.363 B
lug 2021
£​-2.290 B
£​25.806 B
£​11.193 B
giu 2021
£​11.254 B
£​36.312 B
£​21.703 B
mag 2021
£​21.710 B
£​36.152 B
£​33.520 B
apr 2021
£​33.564 B
£​23.358 B
£​15.581 B
mar 2021
£​19.225 B
£​36.384 B
£​14.364 B
feb 2021
£​14.162 B
£​36.230 B
£​-19.582 B
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento