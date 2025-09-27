Il Requisito di Cassa Netto del Settore Pubblico mostra la quantità di denaro che il governo deve prendere in prestito per mantenere i suoi impegni finanziari. La liquidità è necessaria per essere raccolta dai mercati finanziari o prelevata dalle riserve di cassa. Questo può essere vicino ai prestiti del settore pubblico per lo stesso periodo, ma ci sono alcune transazioni (come i prestiti al settore privato e altri), che non contribuiscono ai prestiti.

Il settore pubblico del Regno Unito è costituito da cinque sottosettori:

Governo Centrale

Governo locale

Società pubbliche non finanziarie

Banca d'Inghilterra

Società finanziarie pubbliche (o banche del settore pubblico, cioè attualmente solo Royal Bank of Scotland (RBS)).

Le cifre di questo rapporto non sono corrette per l'inflazione e sono espresse a prezzi correnti.

L'indicatore viene calcolato mensilmente, ma a causa della volatilità dei dati, l'analisi dei dati annuali fornisce un quadro più chiaro dello stato dei fondi pubblici e dei requisiti di cassa.

Un cambiamento nel fabbisogno di cassa netto del settore pubblico del Regno Unito normalmente non influisce di per sé sulle quotazioni in sterline. Questo indicatore dovrebbe essere interpretato insieme ad altre variabili.

Ultimi valori: