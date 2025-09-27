Calendario Economico
Requisito di Cassa Netto del Settore Pubblico Regno Unito (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)
|Basso
|£20.936 B
|£4.470 B
|
£9.284 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|£4.615 B
|
£20.936 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Requisito di Cassa Netto del Settore Pubblico mostra la quantità di denaro che il governo deve prendere in prestito per mantenere i suoi impegni finanziari. La liquidità è necessaria per essere raccolta dai mercati finanziari o prelevata dalle riserve di cassa. Questo può essere vicino ai prestiti del settore pubblico per lo stesso periodo, ma ci sono alcune transazioni (come i prestiti al settore privato e altri), che non contribuiscono ai prestiti.
Il settore pubblico del Regno Unito è costituito da cinque sottosettori:
- Governo Centrale
- Governo locale
- Società pubbliche non finanziarie
- Banca d'Inghilterra
- Società finanziarie pubbliche (o banche del settore pubblico, cioè attualmente solo Royal Bank of Scotland (RBS)).
Le cifre di questo rapporto non sono corrette per l'inflazione e sono espresse a prezzi correnti.
L'indicatore viene calcolato mensilmente, ma a causa della volatilità dei dati, l'analisi dei dati annuali fornisce un quadro più chiaro dello stato dei fondi pubblici e dei requisiti di cassa.
Un cambiamento nel fabbisogno di cassa netto del settore pubblico del Regno Unito normalmente non influisce di per sé sulle quotazioni in sterline. Questo indicatore dovrebbe essere interpretato insieme ad altre variabili.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Requisito di Cassa Netto del Settore Pubblico Regno Unito (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress