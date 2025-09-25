Calendario economico e indicatori del Brasile

CalendarioSezioni

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.4% 2 Q 2025 1.4% Trimestralmente
Tasso di disoccupazione su 3 mesi 5.6% lug 2025 5.8% Mensilmente
IPC m/m -0.11% ago 2025 0.26% Mensilmente
Decisione sui tassi di interesse della BCB 15.00% 15.00%
Saldo Commerciale $​6.133 B ago 2025 $​7.075 B Mensilmente

2025.09.25 00:00, BRL, Riunione del Consiglio monetario nazionale della BCB
2025.09.25 12:00, BRL, IPC di metà mese su base mensile, Effettiva: 0.48%, Previsione: -0.01%, Precedente: -0.14%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC di metà mese su base annuale, Effettiva: 5.32%, Previsione: 4.54%, Precedente: 4.95%
2025.09.26 11:30, BRL, Conto Corrente, Effettiva: $​-4.669 B, Previsione: $​-5.717 B, Precedente: $​-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Investimenti diretti esteri, Effettiva: $​7.989 B, Previsione: $​5.395 B, Precedente: $​8.324 B
2025.09.26 19:30, BRL, Posizioni nette non commerciali CFTC BRL, Effettiva: 65.5 K, Precedente: 62.2 K
2025.09.29 11:00, BRL, Indice di inflazione FGV IGP-M su base mensile, Previsione: -0.44%, Precedente: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, Rapporto Focus Market della BCB
2025.09.29 11:30, BRL, Prestiti bancari della BCB su base mensile, Previsione: 1.0%, Precedente: 0.4%
2025.09.30 11:00, BRL, Tasso di interesse a lungo termine TJLP della BNDES, Precedente: 8.96%
2025.09.30 11:30, BRL, Saldo di bilancio nominale, Previsione: R$​-112.474 B, Precedente: R$​-175.576 B
2025.09.30 11:30, BRL, Saldo di bilancio primario, Previsione: R$​-80.170 B, Precedente: R$​-66.566 B
2025.09.30 11:30, BRL, Rapporto Debito netto - PIL, Previsione: 63.8%, Precedente: 63.7%
2025.09.30 12:00, BRL, Tasso di disoccupazione su 3 mesi, Previsione: 5.5%, Precedente: 5.6%
2025.10.01 13:00, BRL, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 48.3, Precedente: 47.7
2025.10.01 17:30, BRL, Flussi di valuta estera, Previsione: $​-0.240 B, Precedente: $​-0.659 B
2025.10.02 08:00, BRL, IPC FIPE su base mensile, Previsione: 0.47%, Precedente: 0.04%
2025.10.03 12:00, BRL, Produzione Industriale m/m, Previsione: 0.0%, Precedente: -0.2%
2025.10.03 12:00, BRL, Produzione Industriale a/a, Previsione: 0.6%, Precedente: 0.2%
2025.10.03 13:00, BRL, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 47.8, Precedente: 49.3
2025.10.03 13:00, BRL, Indice Composito S&P Global PMI, Previsione: 49.5, Precedente: 48.8
2025.10.03 19:30, BRL, Posizioni nette non commerciali CFTC BRL, Precedente: 65.5 K

Indicatori economici

Posizioni nette non commerciali CFTC BRL 65.5 K 23 set 2025 62.2 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 2.2% 2 Q 2025 2.9% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.4% 2 Q 2025 1.4% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Tasso di disoccupazione su 3 mesi 5.6% lug 2025 5.8% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC FIPE su base mensile 0.04% ago 2025 0.28% Mensilmente
IPC a/a 5.13% ago 2025 5.23% Mensilmente
IPC destagionalizzato su base mensile -0.04% ago 2025 0.35% Mensilmente
IPC di metà mese su base annuale 5.32% set 2025 4.95% Mensilmente
IPC di metà mese su base mensile 0.48% set 2025 -0.14% Mensilmente
IPC m/m -0.11% ago 2025 0.26% Mensilmente
IPP a/a 1.36% lug 2025 3.24% Mensilmente
IPP m/m -0.30% lug 2025 -1.25% Mensilmente
Indice di inflazione FGV IGP-DI su base mensile 0.20% ago 2025 -0.07% Mensilmente
Indice di inflazione FGV IGP-M su base mensile 0.36% ago 2025 -0.77% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Decisione sui tassi di interesse della BCB 15.00% 15.00%
Flussi di valuta estera $​-0.659 B $​-0.163 B
Investimenti diretti esteri $​7.989 B ago 2025 $​8.324 B Mensilmente
Prestiti bancari della BCB su base mensile 0.4% lug 2025 0.4% Mensilmente
Tasso di interesse a lungo termine TJLP della BNDES 8.96% 3 Q 2025 8.65% Trimestralmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente $​-4.669 B ago 2025 $​-7.067 B Mensilmente
Saldo Commerciale $​6.133 B ago 2025 $​7.075 B Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Rapporto Debito netto - PIL 63.7% lug 2025 62.9% Mensilmente
Saldo di bilancio nominale R$​-175.576 B lug 2025 R$​-108.107 B Mensilmente
Saldo di bilancio primario R$​-66.566 B lug 2025 R$​-47.091 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Attività economica IBC-Br della BCB 26.54% lug 2025 1.06% Mensilmente
Indice Composito S&P Global PMI 48.8 ago 2025 46.6 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI 49.3 ago 2025 46.3 Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI 47.7 ago 2025 48.2 Mensilmente
Produzione Industriale a/a 0.2% lug 2025 -1.3% Mensilmente
Produzione Industriale m/m -0.2% lug 2025 0.0% Mensilmente
Produzione di auto ANFAVEA su base mensile N/D ago 2025 15.7% Mensilmente
Vendita di auto ANFAVEA su base mensile N/D ago 2025 14.2% Mensilmente
Volume dei servizi su base annuale 2.8% lug 2025 2.8% Mensilmente
Volume dei servizi su base mensile 0.3% lug 2025 0.3% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Fiducia dei consumatori FGV 1.3 set 2025 86.2 Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 1.0% lug 2025 0.3% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m -0.3% lug 2025 -0.1% Mensilmente