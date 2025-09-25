Calendario Economico
Calendario economico e indicatori del Brasile
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Trimestralmente
|Tasso di disoccupazione su 3 mesi
|5.6%
|lug 2025
|5.8%
|Mensilmente
|IPC m/m
|-0.11%
|ago 2025
|0.26%
|Mensilmente
|Decisione sui tassi di interesse della BCB
|15.00%
|15.00%
|Saldo Commerciale
|$6.133 B
|ago 2025
|$7.075 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 00:00, BRL, Riunione del Consiglio monetario nazionale della BCB
2025.09.25 12:00, BRL, IPC di metà mese su base mensile, Effettiva: 0.48%, Previsione: -0.01%, Precedente: -0.14%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC di metà mese su base annuale, Effettiva: 5.32%, Previsione: 4.54%, Precedente: 4.95%
2025.09.26 11:30, BRL, Conto Corrente, Effettiva: $-4.669 B, Previsione: $-5.717 B, Precedente: $-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Investimenti diretti esteri, Effettiva: $7.989 B, Previsione: $5.395 B, Precedente: $8.324 B
2025.09.26 19:30, BRL, Posizioni nette non commerciali CFTC BRL, Effettiva: 65.5 K, Precedente: 62.2 K
2025.09.29 11:00, BRL, Indice di inflazione FGV IGP-M su base mensile, Previsione: -0.44%, Precedente: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, Rapporto Focus Market della BCB
2025.09.29 11:30, BRL, Prestiti bancari della BCB su base mensile, Previsione: 1.0%, Precedente: 0.4%
2025.09.30 11:00, BRL, Tasso di interesse a lungo termine TJLP della BNDES, Precedente: 8.96%
2025.09.30 11:30, BRL, Saldo di bilancio nominale, Previsione: R$-112.474 B, Precedente: R$-175.576 B
2025.09.30 11:30, BRL, Saldo di bilancio primario, Previsione: R$-80.170 B, Precedente: R$-66.566 B
2025.09.30 11:30, BRL, Rapporto Debito netto - PIL, Previsione: 63.8%, Precedente: 63.7%
2025.09.30 12:00, BRL, Tasso di disoccupazione su 3 mesi, Previsione: 5.5%, Precedente: 5.6%
2025.10.01 13:00, BRL, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 48.3, Precedente: 47.7
2025.10.01 17:30, BRL, Flussi di valuta estera, Previsione: $-0.240 B, Precedente: $-0.659 B
2025.10.02 08:00, BRL, IPC FIPE su base mensile, Previsione: 0.47%, Precedente: 0.04%
2025.10.03 12:00, BRL, Produzione Industriale m/m, Previsione: 0.0%, Precedente: -0.2%
2025.10.03 12:00, BRL, Produzione Industriale a/a, Previsione: 0.6%, Precedente: 0.2%
2025.10.03 13:00, BRL, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 47.8, Precedente: 49.3
2025.10.03 13:00, BRL, Indice Composito S&P Global PMI, Previsione: 49.5, Precedente: 48.8
2025.10.03 19:30, BRL, Posizioni nette non commerciali CFTC BRL, Precedente: 65.5 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Posizioni nette non commerciali CFTC BRL
|65.5 K
|23 set 2025
|62.2 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|2.2%
|2 Q 2025
|2.9%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di disoccupazione su 3 mesi
|5.6%
|lug 2025
|5.8%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC FIPE su base mensile
|0.04%
|ago 2025
|0.28%
|Mensilmente
|IPC a/a
|5.13%
|ago 2025
|5.23%
|Mensilmente
|IPC destagionalizzato su base mensile
|-0.04%
|ago 2025
|0.35%
|Mensilmente
|IPC di metà mese su base annuale
|5.32%
|set 2025
|4.95%
|Mensilmente
|IPC di metà mese su base mensile
|0.48%
|set 2025
|-0.14%
|Mensilmente
|IPC m/m
|-0.11%
|ago 2025
|0.26%
|Mensilmente
|IPP a/a
|1.36%
|lug 2025
|3.24%
|Mensilmente
|IPP m/m
|-0.30%
|lug 2025
|-1.25%
|Mensilmente
|Indice di inflazione FGV IGP-DI su base mensile
|0.20%
|ago 2025
|-0.07%
|Mensilmente
|Indice di inflazione FGV IGP-M su base mensile
|0.36%
|ago 2025
|-0.77%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Decisione sui tassi di interesse della BCB
|15.00%
|15.00%
|Flussi di valuta estera
|$-0.659 B
|$-0.163 B
|Investimenti diretti esteri
|$7.989 B
|ago 2025
|$8.324 B
|Mensilmente
|Prestiti bancari della BCB su base mensile
|0.4%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Tasso di interesse a lungo termine TJLP della BNDES
|8.96%
|3 Q 2025
|8.65%
|Trimestralmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|$-4.669 B
|ago 2025
|$-7.067 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|$6.133 B
|ago 2025
|$7.075 B
|Mensilmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Rapporto Debito netto - PIL
|63.7%
|lug 2025
|62.9%
|Mensilmente
|Saldo di bilancio nominale
|R$-175.576 B
|lug 2025
|R$-108.107 B
|Mensilmente
|Saldo di bilancio primario
|R$-66.566 B
|lug 2025
|R$-47.091 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Attività economica IBC-Br della BCB
|26.54%
|lug 2025
|1.06%
|Mensilmente
|Indice Composito S&P Global PMI
|48.8
|ago 2025
|46.6
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|49.3
|ago 2025
|46.3
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|47.7
|ago 2025
|48.2
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|0.2%
|lug 2025
|-1.3%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|-0.2%
|lug 2025
|0.0%
|Mensilmente
|Produzione di auto ANFAVEA su base mensile
|N/D
|ago 2025
|15.7%
|Mensilmente
|Vendita di auto ANFAVEA su base mensile
|N/D
|ago 2025
|14.2%
|Mensilmente
|Volume dei servizi su base annuale
|2.8%
|lug 2025
|2.8%
|Mensilmente
|Volume dei servizi su base mensile
|0.3%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Fiducia dei consumatori FGV
|1.3
|set 2025
|86.2
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|1.0%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|-0.3%
|lug 2025
|-0.1%
|Mensilmente