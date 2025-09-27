Calendario Economico
Vendite di Case Esistenti Stati Uniti (United States Existing Home Sales)
|Alto
|N/D
|4.04 M
|
4.01 M
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Vendite di Case Esistenti negli Stati Uniti riflettono l'importo delle vendite di abitazioni secondarie per il mese in questione. Il calcolo include solo le transazioni chiuse per la vendita di case unifamiliari, appartamenti, condomini e cooperative esistenti.
Il rapporto è pubblicato dall’Associazione Nazionale Statunitense degli Agenti Immobiliari. La versione dettagliata presenta sia il numero assoluto di unità vendute che la valutazione in termini monetari (prezzi medi di vendita per regioni geografiche). I dati sono forniti per quattro regioni geografiche: Nord-est, Midwest, Sud e Ovest. L'indicatore è destagionalizzato.
Una nota importante nella valutazione del rapporto: poiché il rapporto riflette solo le transazioni "chiuse", in realtà include le vendite effettuate da 6 a 8 settimane fa (tempo necessario per formalizzare una transazione immobiliare negli Stati Uniti). Quindi, l'indicatore caratterizza le condizioni esistenti.
Gli analisti apprezzano l'indice per l'ampia dimensione del campione (che copre l'intero territorio del paese) e per le informazioni sugli appartamenti forniti oltre alle case unifamiliari, che dà una maggiore obiettività nella valutazione del mercato immobiliare. L'indicatore caratterizza la forza del mercato immobiliare e la sua domanda aggregata. Consente, inoltre, una prospettiva indiretta per le dinamiche di vendita di prodotti correlati, come l'assicurazione sulla casa o i beni per la casa.
La crescita degli indicatori può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite di Case Esistenti Stati Uniti (United States Existing Home Sales)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
