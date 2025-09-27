Gli investimenti esteri in titoli canadesi misurano il totale di azioni, obbligazioni e altre attività emesse in Canada e acquistate da stranieri.

Le statistiche delle transazioni internazionali coprono le operazioni tra tutti i partecipanti agli acquisti internazionali di titoli. Gli operatori possono essere imprese, governi, organizzazioni senza scopo di lucro e individui.

I dati per il calcolo statistico sono raccolti da questionari. Le informazioni vengono raccolte da intermediari che agiscono come broker o agenti per coloro che negoziano titoli. In alcuni casi, l'emittente (ad esempio, i grandi emittenti di attività come le banche) si impegna per proprio conto senza passare attraverso un intermediario. Tali emittenti sono intervistati direttamente.

Gli investimenti esteri in titoli canadesi sono visti come afflusso di capitali. Inoltre, l'indicatore caratterizza l'attività economica estera delle imprese e del governo canadesi. La crescita del valore è vista come positiva per le quotazioni in dollari canadesi, poiché gli stranieri devono acquistare CAD per pagare i titoli.

Ultimi valori: